El noble y antiguo deporte que ha redescubierto el cine con el estreno de ‘La lucha’: “Si fuera lucha catalana o vasca ya se habrían hecho quince películas”

Tráiler de La Lucha, ya disponible en cines

Hay deportes muy conocidos y poco cinematográficos -aun seguirmos esperando esa gran película sobre fútbol- y otros que sin ser tan populares han quedado inmortalizados en la gran pantalla -el ciclismo en El relevo, el atletismo en Carros de fuego o el béisbol, un deporte casi inédito fuera de EEUU. Sin embargo, hay una tercera categoría en la que se encuentran deportes desconocidos y sobre los cuales la cámara no se ha posado. Una categoría en la que se encontraba un deporte tan noble y antiguo como la lucha canaria. Hasta ahora.

El estreno de La lucha, película de producción canaria que pasó por el Festival de San Sebastián y ahora llega a cines, ha sacado del ostracismo esta espectacular disciplina que se remonta a tiempos incluso anteriores a la llegada de los castellanos a las Islas Canarias. Los guanches practicaban este deporte que podría asemejarse en gran medida al sumo o el kárate, pero que tiene sus propias técnicas y características que han servido de identidad durante siglos a los canarios, casi como un secreto escondido que comienza a revelarse ahora. El director del filme, José Alayón, y sus protagonistas, el luchador Tomasín Padrón y la joven Yazmina Estupiñán, dan las claves de la lucha canaria en su entrevista con Infobae.

“Es como una partida de ajedrez. Tienes peones, varias fichas y el rey. En el caso del ajedrez si pierdes el rey pierdes la partida, pero en la lucha canaria puedes ganar con el peón”, sintetiza Tomasín Padrón, luchador real originario de El Hierro y afincado desde hace años en Fuerteventura, donde ha militado en distintos clubes de lucha canaria hasta ser descubierto por Alayón para la película. “En realidad primero estábamos buscando a chicas para la protagonista, y fue un día en un club en Puerto del Rosario esperando a las chicas que de repente entró Tomasín sin camisa y dije ‘yo quiero conocer a este hombre’(ríe). Hubo buen feeling y en seguida le hicimos unas pruebas de cámara”, revela Alayón.

José Alayón (izquierda) dirige a Tomasín Padrón (derecha) en el rodaje de 'La lucha'

Un combate más allá de la arena

La película desarrolla la ficticia historia de Miguel (Tomasín Padrón) y Mariana (Yazmina Estupiñán), un padre y una hija muy ligados a la lucha canaria pero distanciados tras la muerte de quien era esposa, madre y por encima de todo, una gran luchadora. Además, Miguel comienza a notar el cansancio y las lesiones acumuladas de años de agarradas, y cuando su rodilla empieza a fallar tiene que plantearse si quiere seguir compitiendo. Irónicamente, en la vida real es la joven Yazmina quien tuvo que dejar la lucha canaria por una serie de problemas, mientras que Tomasín sigue compitiendo a sus 48 años.

“Yo estuve en lucha cinco años. Después lo dejé y volví a los entrenos porque... José me obligó“, confiesa entre risas la joven. ”A ella le dijeron que no podía luchar porque tiene problemas de espalda, pero le preguntamos a un médico y sí podía entrenar para filmar, lo que no podía era una competición entera”, aclara el director. “Llevaba años sin pisar un terrero, ya lo había dejado. Si pudiera por salud lo haría, porque para mí la lucha es vida”, reconoce la joven. La declaración de la actriz debutante no es casual, ya que da cuenta de lo importante que es este deporte dentro de muchas familias en particular y de la identidad canaria en general.

Imagen de 'La lucha'

Lucha e identidad canaria

“Está en nuestra identidad. En los colegios se hace lucha, si no eres de ciudad en casi cada pueblo hay un terrero, en la televisión se emite los viernes...siempre ha estado ahí”, explica Alayón. “Hay muchas estirpes de luchadores, es herencia y legado. Hemos intentado captar lo importante que es la lucha dentro de cada familia”, desarrolla el cineasta, quien intenta dar sus motivos por los que un deporte así no es más conocido en la península.

“Si hubiera sido lucha catalana o lucha vasca, ya se habrían hecho quince películas de ello. Y eso nos define un poco; siempre hemos tenido cierto pudor o pequeño complejo a mostrar lo nuestro. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra construcción a través del turismo, que nos vemos solo como nos ven los demás, la idea de paraíso, sol y playa. Yo también me he visto pensando así, pero creo que tenemos que hacer una deconstrucción de eso para poder contar nuestras historias y hacerlo con nuestro acento”, reflexiona Alayón.

Imagen de 'La lucha'

El secreto de filmar lo nunca antes filmado

Sobre el reto de ser el primero en plasmar un deporte tan reverenciado en sus tierras pero inédito en la gran pantalla, Alayón tenía clara su propuesta: “En realidad es un deporte mucho más pasivo de lo que se ve en la película. Cogimos los momentos buenos, en los que giran y hay más movimiento, quería hacer algo tipo Toro salvaje y acercarme a ellos. No me interesaba enseñar la técnica tanto como ese sufrimiento", apunta Alayón. “Aunque seamos gente grande, fuerte y parezca que tenemos ahí una coraza, pues no, la lucha es sentimiento también. Detrás de esa fuerza vamos con miedo, con odio, con amor”, matiza Padrón, aunque Yazmina tiene otra opinión.

“La lucha de las mujeres es mejor en realidad”, sostiene la joven. “Hay más técnica, más maña... los hombres son muy fuertes pero se quedan siempre en la misma posición”, dice mientras hace un divertido gesto de rigidez. “Están más concentrados en ganar que en luchar”, secunda Alayón. “Eso pudimos representarlo pero hubiera sido aburrido”, reconoce el director, que ahora ha conseguido poner en imágenes uno de los secretos mejor guardados de las islas, el de un deporte tan noble y milenario que merecía ser inmortalizado de una vez por todas.