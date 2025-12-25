Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

Estas son las películas que no pueden fallar si eres fan del beisbol. (Captura de pantalla Película Moneyball)

En estas fechas decembrinas, cuando el frío invita a quedarse en casa y compartir tiempo con la familia, pocas cosas se disfrutan tanto como una buena historia deportiva que combine emoción, nostalgia y segundas oportunidades.

Si eres fanático del rey de los deportes y extrañas la emoción de la MLB o la LMB, existe un selecto repertorio de películas que capturan su esencia más allá del diamante.

Estas historias transforman la trama en relatos profundamente emocionales, accesibles y cautivadores, ideales para ver incluso para quienes no están familiarizados con el deporte.

Con tramas que entrelazan pasión competitiva, superación personal y la magia de lo inesperado, estas cintas convierten cada escena en una lección de vida, perfecta para revivir el espíritu del juego desde casa.

Películas imperdibles de béisbol

42

La conmovedora historia del inmortal Jackie Robinson, primer hombre de la raza negra en jugar para un equipo de las Grandes Ligas. (HBO Latino)

Esta biografía deportiva habla sobre la vida de Jackie Robinson , el primer jugador afroamericano en debutar en las Grandes Ligas de béisbol, enfocándose en su integración con los Brooklyn Dodgers en 1947.

Branch Rickey (Harrison Ford), presidente del equipo, lo recluta de las ligas menores con los Kansas City Monarchs, desafiando la segregación racial imperante en el deporte.

Robinson enfrenta racismo extremo desde el spring training en Florida, donde equipos sureños se niegan a jugar contra él, hasta la temporada regular. Su esposa Rachel (Nicole Beharie) y el periodista Wendell Smith (André Holland) lo apoyan emocionalmente, mientras otros le exigen controlar su temperamento ante insultos.

Moneyball

Brad Pitt protagoniza a Billy Beane, el director general de los Oakland A's y el encargado de armar al equipo, quien tiene una revelación: todo el conocimiento general del béisbol. (Sony Pictures México)

Esta película se basa en la historia real de Billy Beane, gerente general de los Oakland Athletics, interpretado por Brad Pitt. En 2001, tras perder a sus jugadores estrella por falta de presupuesto, Beane enfrenta la presión de competir contra equipos millonarios como los Yankees.​

Colabora con Peter Brand (Jonah Hill), un joven economista graduado en Yale que propone usar sabermetría, un análisis estadístico avanzado, para identificar jugadores subvalorados por métricas tradicionales.

Ignoran scouts y convenciones, reclutando talentos basados en datos como el porcentaje de veces que un pelotero se embasa.

El campo de los sueños (Field of Dreams)

Tal fue el éxito de la película que la MLB lleva dos juegos recreando la historia en la vida real. (Jeffrey Becker-USA TODAY Sports)

Ray Kinsella, interpretado por Kevin Costner, un granjero de Iowa en los 80, escucha una voz etérea en su maizal: “Si lo construyes, vendrá”, por lo que arriesga su hipoteca para construir un diamante de béisbol perfecto, viendo aparecer a jugadores en el campo.

La trama profundiza en la reconciliación familiar cuando Ray viaja para encontrar a Terence Mann (James Earl Jones), un escritor recluso inspirado en J.D. Salinger, y al doctor “Moonlight” Graham (Burt Lancaster), quien tuvo un solo turno en las mayores.

El novato del año

Esta comedia familiar dirigida por Daniel Stern sigue la historia de Henry Rowengartner, un niño de 12 años fanático de los Chicago Cubs que sueña con jugar en las Grandes Ligas, pero carece de talento deportivo. (20th Century Studios)

Un niño de 12 años fanático de los Chicago Cubs se rompe el brazo derecho en un accidente de bicicleta y al sanar, se da cuenta que sus tendones se acortan para darle una velocidad de lanzamiento de 70 mph (113 km/h).​

Descubierto por el mánager del equipo, Rocket (Gary Busey), Henry es contratado como pitcher de relevo para salvar la peor temporada de los Cubs. Enfrenta burlas de veteranos, la presión mediática y su propia inmadurez, mientras lidia con su madre soltera (Amy Morton) y un vecino mentor (Bruce Altman).​

Amor en juego (Fever Pitch)

Esta comedia romántica dirigida por los hermanos Farrelly sigue a Ben Wrightman, un profesor y fanático obsesivo de los Boston Red Sox, quien prioriza los partidos en Fenway Park por encima de todo. (Alan Greenspan Productions)

Nick Hornby, sigue a Ben Wrightman (Jimmy Fallon), profesor de secundaria y fanático extremo de los Boston Red Sox desde niño, con entradas para todos los juegos en Fenway Park. Conoce a Lindsey Meeks (Drew Barrymore), una ejecutiva en ascenso, en un partido de spring training.​

Su romance florece, pero choca con la temporada 2004: Ben prioriza dobles, triples y la “Maldición del Bambino” sobre citas y compromisos. Lindsey tolera hot dogs, el Green Monster y ausencias constantes, hasta que los Sox enfrentan eliminación contra Yankees.​

El rodaje capturó eventos reales, como el comeback épico de 7 juegos y la Serie Mundial ganada tras 86 años. Ben elige entre amor y béisbol, resolviendo con madurez. Mezcla comedia romántica con pasión deportiva auténtica.​