Rosalía aparece por sorpresa en el concierto pro Palestina de Barcelona y canta ‘La Perla"

La aparición de Rosalía en el concierto benéfico del Palau Sant Jordi de Barcelona marcó el momento central de la noche, sorprendiendo tanto al público como a los propios organizadores. La artista catalana subió al escenario sin que su presencia hubiera sido anunciada previamente.

Tras interpretar “La perla”, expresó: “Hoy, especialmente, es un honor estar en este escenario”. Este gesto resultó relevante tanto por la popularidad de Rosalía como por el contexto en el que se produjo, ya que el evento, convocado por la plataforma ActxPalestine, tenía como objetivo recaudar fondos y visibilizar la situación en Palestina a través de la cultura y la música.

El concierto reunió a más de veinte artistas de diferentes generaciones y géneros, entre los que se encontraron Amaia, Morad, Fermín Muguruza, Oques Grasses, Bad Gyal, Ana Tijoux, Lluís Llach, Clara Peya, La Zowi, Guillem Gisbert y Mushka. También participaron artistas palestinos como Zeyne y Lina Makoul. La recaudación total se destinará a la Palestinian Performing Arts Network, organización que canaliza recursos para proyectos culturales en territorio palestino.

Campaña de sensibilización

El evento sirvió como cierre de una campaña internacional de sensibilización impulsada por ActxPalestine. En la previa, se rindió homenaje a Hind Rajab, una niña palestina fallecida en Gaza hace dos años, tanto en el Palau Sant Jordi como en la playa de Barcelona, donde se desplegó una gran lona con su imagen.

Durante este acto, su madre, Wesam Hamada, recitó un poema y se escucharon consignas en apoyo al pueblo palestino. La organización Avaaz impulsó este homenaje paralelo, que reunió a unas doscientas personas en la playa.

La diversidad del cartel se reflejó tanto en la presencia de músicos como en la de figuras internacionales y representantes del ámbito humanitario. El cirujano británico Graeme Groom, con experiencia en misiones en Gaza, intervino para describir las carencias en recursos médicos y la situación de la población civil. El cierre del evento estuvo a cargo de Alex, un niño de ocho años, que pidió a los asistentes no olvidar a los niños y niñas de Gaza.

La implicación de Rosalía en el concierto cobró especial significado por los antecedentes de la artista en torno al tema palestino. El verano anterior, la cantante fue objeto de críticas en redes sociales y de la negativa pública del diseñador Miguel Adrover a colaborar con ella, argumentando que no había manifestado apoyo explícito a Palestina.

Rosalía respondió entonces que su silencio en determinadas plataformas no implicaba indiferencia y afirmó haber condenado los hechos ocurridos en Palestina. Su participación en el Palau Sant Jordi supuso, en este sentido, un posicionamiento público en una cita de alto perfil mediático.

Presencia de otros representantes

El concierto benéfico agotó entradas horas antes de que se conociera la totalidad de los artistas participantes, lo que evidenció el interés social y la capacidad de convocatoria del evento. Además, la jornada formó parte de una estrategia sostenida de colaboración entre entidades del ámbito artístico y social de Barcelona con proyectos palestinos.

La actuación de Rosalía se enmarcó en una noche donde, además de la música, tuvieron lugar intervenciones de representantes del ámbito humanitario y testimonios directos, como el del cirujano Graeme Groom y la madre de Hind Rajab. Dentro de este contexto, su presencia sumó una dimensión artística a una programación orientada a la solidaridad y al recuerdo de las víctimas del conflicto en Gaza.