Chenoa recuerda el paso de Rosalía por ‘La Revuelta’ y responde a la pregunta de las relaciones sexuales: “Soy como ella y el celibato”

La intérprete de ‘Cuando tu vas’ ha acudido al espacio presentado por David Broncano para hablar del gran momento profesional del que disfruta

Chenoa en 'La Revuelta' (RTVE)
Chenoa ha sido la gran protagonista de este miércoles, 28 de enero, en La Revuelta.La cantante ha acudido al espacio presentado por David Broncano en RTVE para repasar tanto su excelente momento profesional como algunos aspectos más personales de su vida. La también presentadora atraviesa una etapa especialmente fructífera en televisión, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles y versátiles de la cadena pública. En menos de un año, ha estado al frente de Dog House, ha presentado las Campanadas 2026 junto a Estopa y, ahora, se prepara para el estreno de la segunda temporada de The Floor, que llegará a la parrilla justo después de la emisión del programa de Broncano.

La bienvenida a la artista no pasó desapercibida. Fue el propio presentador quien introdujo a su invitada con una frase que marcó el tono distendido de la noche: “Estamos muy contentos de darle la bienvenida a una de las personas que conocen el 93% de los españoles”. Chenoa, fiel a su estilo cercano, tenía preparada una sorpresa para su entrada en plató. La artista apareció acompañada de su perrita Cloe, a la que adoptó hace aproximadamente un año y que se ha convertido en una presencia fundamental en su día a día. “Es mi vida entera”, aseguró con emoción, arrancando el aplauso del público.

Chenoa con David Broncano en
La entrevista avanzó entre anécdotas, humor y referencias a su intensa agenda profesional, pero uno de los momentos más comentados llegó con las ya tradicionales preguntas clásicas del programa. En lo referente al dinero, la intérprete de Escondidos optó por la discreción y evitó entrar en detalles sobre su situación económica. “No lo calculo, soy una ignorante con iniciativa”, respondió, zanjando el asunto con naturalidad y sin dar pie a mayores explicaciones.

Chenoa se compara con Rosalía

Distinta fue su actitud cuando Broncano abordó la cuestión de las relaciones sexuales, un tema que suele generar titulares en el espacio. En este caso, la cantante decidió responder con total franqueza. “Cero patatero. Es que estoy muy concentrada, estoy en mi bola”, reconoció ante la sorpresa del presentador. Broncano quiso profundizar en su respuesta y le preguntó directamente: “¿Concentrada en qué?”. La artista explicó entonces su postura vital actual: “Pues ahorrando energía. Para trabajar, para hacer las cosas bien. Soy como Rosalía que decía que tenía un celibato de esos”.

Chenoa en la presentación de
El intercambio dio lugar a un momento distendido y cargado de humor. “Eso fue más trola que vamos”, comentó Broncano en referencia a la afirmación de la intérprete de La Perla. Lejos de incomodarse, Chenoa reafirmó su mensaje con contundencia: “Yo te soy sincera: cero patatero. Estoy muy bien ahora”. El presentador, sin embargo, quiso matizar su postura y añadió: “Respeto tu posición, pero a veces sirve y ayuda un poco, desestresa”.

Ante esta reflexión, la cantante aprovechó para explicar cómo canaliza su energía y cuida su bienestar físico y mental en esta etapa de su vida. “Hago deporte, mucho, cuatro veces por semana. Me pongo YouTube, quito la mesa del salón y tengo unas pesas”, relató, describiendo una rutina doméstica que, según explicó, le resulta más que suficiente. Además, no dudó en reivindicar este tipo de ejercicio frente a las críticas habituales: “Estoy hasta las narices de que a los que hacemos deporte en casa, vengan listo de turnos y digan: ‘Con eso no te va a bastar’. Menos es nada, así que si hacéis 20 minutitos, pues eso”.

La intervención de Chenoa fue muy aplaudida en redes sociales, donde numerosos espectadores destacaron su naturalidad, su sentido del humor y la sinceridad con la que abordó cuestiones personales sin perder de vista el tono desenfadado del programa. Su paso por La Revuelta sirvió, además, para reforzar la imagen de una artista plenamente asentada, que ha sabido reinventarse tras años de carrera musical y que ahora vive uno de sus momentos más sólidos en televisión.

