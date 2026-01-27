Zerocalcare, el joven genio del cómic italiano que plasma el cabreo de su generación: “Con todo lo que pasa en el mundo, estoy bastante desorientado”

Zerocalcare y la edición integral de 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books)

La publicación en España de Más allá de los escombros, la novela gráfica de Zerocalcare, ha vuelto a poner en primer plano la personal manera de abordar los dilemas generacionales que atraviesan al gran (y joven) artista italiano.

A través de un relato en el que el reencuentro con los amigos del barrio sirve de pretexto para explorar el peso de la amistad y la traición a los ideales, el autor ha narrado su experiencia de enfrentarse a la fama y al éxito profesional sin perder de vista sus principios.

Desde que la editorial Reservoir Books lanzara su primer cómic en castellano hace ya una década, Zerocalcare, nombre artístico de Michele Rech (Arezzo, 1983), se ha consolidado como una de las voces más populares del cómic europeo, superando los tres millones de lectores.

La obra, que llegó a las librerías españolas como edición integral, recoge los volúmenes originales publicados en Italia en 2017 y 2018. Su trama principal surge de la inesperada boda de uno de los amigos de toda la vida del autor, una excusa para reflejar las frustraciones, renuncias y resignaciones de quienes han tenido que aparcar sus sueños por las dificultades sociales y económicas.

El autor Zerocalcare con algunos de sus personajes

Zerocalcare ha explicado en una rueda de prensa en la que estuvo presente Infobae que la presión por mantener el equilibrio entre su yo político y el crecimiento de su carrera se ha intensificado con los años. “Cuando empecé el libro, yo estaba inundado de trabajo por todas las peticiones que me llegaban y me parecía imposible poder llegar a un equilibrio entre el aspecto más mainstream de mi vida, mi yo político y mi fidelidad al mundo del que vengo. Y ahora estoy incluso peor”, afirma.

La amistad como refugio y motor vital

El autor sitúa el apoyo de su círculo cercano como factor crucial que le ha ayudado a no perder el norte. Según ha reconocido, el temor a desconectarse de los orígenes y a que le consideren un traidor ha estado presente desde sus inicios.

Zerocalcare insiste en que “la amistad me ha salvado la vida, hizo que no descarrilara en el momento en que me llegó el éxito. Me ha ayudado a ser fiel a la persona que era. Gente que cuando te equivocas te tira de las orejas”.

El propio desarrollo de la obra refleja cómo el autor ha asimilado el sentimiento generacional de traición que, según explica, surgió al constatar que las promesas sobre el tipo de vida que les aguardaba jamás iban a cumplirse. “Abrí los ojos y vi que las cosas que nos habían prometido de chavales, el tipo de vida que pensábamos que tendríamos, nunca se haría realidad. Y como muchas personas de mi generación, lo viví como una gran traición por parte de los que nos habían prometido un mundo mejor. Este sentimiento duró unos dos años y al final uno se acaba acostumbrando”, ha relatado Zerocalcare.

'Más allá de los escombros', de Zerocalcare (Reservoir Books)- Edición Integral

En el relato, el autor propone junto a sus amigos un proyecto educativo con una dotación económica relevante, en un intento por mejorar sus propias vidas. Sin embargo, el auténtico sostén se encuentra en la comunidad de apoyo personal, a la que el autor atribuye el haber evitado que se desviara de sus valores.

En su análisis, Zerocalcare advierte sobre la vulnerabilidad de quienes no cuentan con una comunidad sólida: “Entiendo que es mucho más fácil que acaben convirtiéndose en malas personas o que se derrumben ante el peso de algo que realmente te puede aplastar. Por eso, ahora, con 42 años, sigo insistiendo en que los amigos son muy, muy importantes y tenemos que mantenerlos cerca”, ha subrayado.

Ironía, autocrítica y mundos paralelos

En un entorno marcado por la precariedad y el desencanto, la ironía y la ‘autoironía’ se consolidan como mecanismos de defensa y reflexión. Zerocalcare ha confesado que “para mí la ironía, la ‘autoironía’, es muy importante, porque soy de una ciudad y concretamente de un barrio, donde cuando la gente se toma demasiado en serio a sí misma, enseguida la devuelven a su lugar”.

Así, la construcción autocrítica de sus personajes, con el recurso a amigos-animal y figuras imaginarias como el armadillo, contribuye a explorar la complejidad de la identidad y las contradicciones personales con un enfoque que alterna el humor y la tristeza.

Versión animada para Netflix de una de las obras de Zerocalcare

La estructura de Más allá de los escombros incorpora, además, una línea argumental paralela de corte ‘distópico’, muy en la estela de la literatura ‘postapocalíptica’. “Lo hice por dos motivos”, aclara Zerocalcare. Por un lado, para reflejar cómo la generación retratada pasó de sentirse privilegiada y segura a experimentar un aislamiento profundo, equiparando esa transformación a un naufragio en el que cada cual lucha por sobrevivir.

Por otro, la introducción de elementos fantásticos servía para dinamizar el relato y evitar la monotonía que podría derivar de una historia dominada por personajes en la treintena dialogando continuamente.

Dilemas éticos en el mundo del cómic y el activismo

El compromiso social y político de Zerocalcare se ha visto ‘tensionado’ por las transformaciones de la sociedad y del propio sector cultural. La presión de lo que llama el “nuevo orden mundial” ha provocado, según sus palabras, la fragmentación de referentes y redes de apoyo. El autor ha manifestado: “Ya no existen zonas puras y limpias dentro del mundo editorial. En realidad, en ningún lugar del mundo”.

Concibe la presencia de editores neonazis en ferias literarias italianas como “garantizada por el Gobierno”, lo que le plantea auténticos dilemas éticos a la hora de participar en eventos culturales donde antes podría actuar con mayor libertad de criterios.

'Este mundo no me hará mala persona', adaptación de Zerocalcare para Netflix

El auge de la extrema derecha y la erosión de los instrumentos de mediación política y social aparecen también como elementos que han dificultado la vida del activista. “Ahora tenemos una realidad que no está abierta a ninguna mediación, y esto en Italia, por ejemplo, implica que se estén desmontando los centros sociales más importantes con un chasquido de dedos. Esto pasa también con Trump. No hay espacio para la diplomacia, ni siquiera la hipocresía. ¿Para qué inventarse armas químicas? Voy ahí y tumbo el régimen. No hay mediación, ves directamente lo que pasa en la cocina, y como activista esto te hace sentir muy impotente”, ha diagnosticado.

Zerocalcare ha reiterado que, ante la ofensiva política de figuras como Donald Trump o Vladímir Putin, la capacidad de respuesta se ha visto drásticamente reducida: “Tenemos una realidad que no está disponible a ser mediada, y sin mediación no tenemos elementos, ni políticos ni militares para combatir esta ofensiva”, sostiene.

Impacto del éxito y sentimiento de culpa

La popularidad alcanzada por Zerocalcare, especialmente a partir del reconocimiento obtenido en el ámbito de la novela gráfica y de sus posteriores colaboraciones con plataformas como Netflix, ha generado en el autor un sentimiento de culpa y la percepción de que su posición es cada vez más ambivalente.

Tal como ha manifestado en la rueda de prensa, “tengo este sentimiento de culpa por sentirme en una situación privilegiada, sobre todo comparado con las personas con las que me crie. Recibo una remuneración muy superior a personas que trabajan más que yo o en condiciones mucho más duras”. Por este motivo, el autor ha afirmado que está dispuesto a realizar esfuerzos que considera simbólicos para compensar, como firmar libros durante largas jornadas.

La traducción de la obra al castellano ha sido encomendada a Irene Oliva Duque, una tarea que tanto la editorial como los medios han descrito como compleja debido a la cantidad de referencias culturales, giros idiomáticos y matices presentes en los diálogos de Zerocalcare.

Esta adaptación mantiene la esencia de un relato que traslada a la viñeta las contradicciones de crecer con ideales fuertes en un mundo cada vez más hostil y fragmentado.

El autor, a sus 42 años, ha confesado sentirse “bastante desorientado” con todo lo que está pasando en el mundo, sin el convencimiento de poder representar a una generación o a una comunidad de forma coherente. Percibe un “grito social de ‘sigamos siendo íntegros, sigamos haciendo las cosas bien’”, pero admite que esta exigencia le pesa: “Yo tampoco soy puro, porque tengo un montón de dudas y encarno muchas contradicciones. Así que me pesa esa presión y no sé si consigo gestionarla de una manera sana, la verdad”, ha concluido Zerocalcare en la comparecencia de prensa.