España

Qué es el trauma transgeneracional y cómo frenarlo para que no siga afectando a futuras generaciones

Las experiencias traumáticas pueden ser transmitidas de padres a hijos y continuar siendo un problema con el paso de los años. Por ello, es crucial reconocerlas e intentar terminar con la cadena viciosa

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños,
Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños, niñez, infancia, familia, traumas, niños, niñas u adolescentes, maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las heridas emocionales no siempre mueren con quienes las vivieron. En muchos casos, los traumas sufridos por generaciones pasadas pueden seguir latentes, afectando la vida emocional, mental e incluso física de sus descendientes. Este fenómeno es conocido como trauma transgeneracional, y cada vez más investigaciones confirman su existencia y su profundo impacto en la salud mental colectiva.

El trauma transgeneracional hace referencia a la transferencia de experiencias traumáticas de una generación a otra. Se manifiesta especialmente en contextos marcados por guerras, migraciones forzadas, pobreza extrema, abusos sistemáticos o conflictos familiares no resueltos. Aunque los descendientes no hayan vivido directamente estos acontecimientos, pueden cargar con sus consecuencias, a través de patrones de comportamiento, emociones heredadas e incluso cambios biológicos.

Uno de los aspectos más inquietantes del trauma transgeneracional es que no solo se transmite por la convivencia o la crianza. La epigenética, una rama de la biología que estudia cómo ciertos factores modifican la expresión genética sin alterar el ADN en sí, ha revelado que el estrés y el trauma pueden dejar marcas epigenéticas que se heredan. Estas alteraciones pueden afectar, por ejemplo, cómo se regula el estrés o cómo se responde emocionalmente ante situaciones difíciles.

Patrones y síntomas a tener en cuenta

Créditos: Freepik
Créditos: Freepik

Además de los aspectos biológicos, existen formas psicológicas y sociales en las que este trauma se perpetúa. Las familias que han vivido situaciones de gran sufrimiento pueden desarrollar dinámicas disfuncionales, repetir patrones de abandono, violencia o silencio emocional, o mostrar dificultades para establecer relaciones sanas. Todo esto puede generar una cadena de efectos negativos que perdura por generaciones, especialmente si no se identifican ni se abordan adecuadamente.

Entre los síntomas más comunes de este fenómeno están los trastornos de ansiedad, depresión, problemas de autoestima, dificultades para establecer vínculos afectivos y problemas de salud física relacionados con el estrés crónico. En muchos casos, los afectados no comprenden el origen de su malestar, lo que dificulta aún más su tratamiento.

Detectar la presencia de trauma transgeneracional requiere un análisis profundo de la historia familiar, acompañado muchas veces de la guía de profesionales especializados en trauma y genealogía. Según distintos estudios, cuando no se interviene, el trauma puede permanecer activo hasta siete generaciones, dejando una huella emocional persistente en los descendientes.

Cómo frenar el trauma transgeneracional

Amores reales, monjas enamoradas -
Amores reales, monjas enamoradas - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no todo está perdido. La buena noticia es que, si bien el trauma puede transmitirse, también puede interrumpirse. La clave está en tomar conciencia, hablar de los hechos traumáticos que se han vivido en la familia, romper el silencio y buscar acompañamiento terapéutico.

El tratamiento del trauma transgeneracional puede incluir terapia individual, terapia familiar, e incluso enfoques más especializados como la terapia de trauma. Estos métodos buscan no solo aliviar el sufrimiento actual, sino también romper el ciclo de repetición y evitar que el dolor siga afectando a las futuras generaciones.

También es fundamental tener en cuenta factores socioeconómicos. El acceso a tratamiento psicológico no es igual para todas las familias. Aquellas con mayores recursos tienen más posibilidades de acceder a terapias especializadas, mientras que las familias en situación de vulnerabilidad enfrentan mayores dificultades. Por eso, los especialistas insisten en la necesidad de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud mental como un derecho básico.

Temas Relacionados

TraumaPsicologíaPadresPaternidadSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una niña, hija de una agente de policía, salva la vida de su hermano gracias a la maniobra de Heimlich

Los menores estaban saltando en una cama elástica cuando el niño se atragantó con un caramelo y empezó a ahogarse

Una niña, hija de una

El vestido de novia de Blanca Llandres en su boda con Alberto Herrera: un ‘look’ premamá con transparencias y estilo clásico

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero han unido su vida en matrimonio en una ceremonia celebrada en Sanlúcar de Barrameda

El vestido de novia de

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 octubre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

El ‘infiltrado’ de Zapatero en la Moncloa que nadie cesó el día que Rajoy comenzó a gobernar: “Le dijimos: ‘Buenos días. ¿Y usted quién es?’”

Las dos legislaturas del popular protagonizan el cuarto capítulo de la docuserie ‘La última llamada’, de Movistar Plus+

El ‘infiltrado’ de Zapatero en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Accidente u homicidio? Las claves

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 18 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Irlanda revela algo “impensable” en España: “Mi marido gana unos 2.000 euros al mes trabajando de lunes a jueves y recibimos 1.450 euros en ayudas”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+