George Clooney explica por qué no ha criado a sus hijos en Hollywood: “No les importa la fama”

Según contó en una entrevista con The New York Times, desde 2021 vive en una finca del siglo XVIII en la región de Provenza, donde encontró un ritmo de vida muy diferente al de Hollywood

A sus 63 años, George Clooney ha decidido que la tranquilidad de una granja francesa es el entorno ideal para criar a sus hijos, lejos de las cámaras y el bullicio incesante de Hollywood. Tal como relató a Esquire, el actor estadounidense y ganador del Oscar explicó que la mudanza se produjo tras el nacimiento de sus gemelos, motivado por la preocupación de que la intensa cultura de la fama en Los Ángeles les arrebatara a sus hijos la oportunidad de tener una vida “justa”. Según Esquire, Clooney fue claro: “Estaba preocupado por criar a nuestros hijos en L.A., en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida”.

Instalado ahora en una propiedad rural, Clooney comparte con Esquire que la vida en la granja ha transformado la dinámica familiar. “Vivimos en una granja en Francia. Buena parte de mi vida, cuando era niño, fue en una granja y lo odiaba, pero ahora, para ellos, es distinto: no están pegados al iPad. Cenan con adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor”. Las palabras del actor subrayan la búsqueda de normalidad en una cotidianidad ajena a la exposición constante de la ciudad californiana. Publicó Esquire que para Clooney el cambio de escenario permite a sus hijos estar más presentes y asumir responsabilidades comunes de la vida familiar.

En la entrevista, Clooney sostiene que uno de los mayores riesgos de criar hijos en el epicentro del entretenimiento mundial es la vigilancia casi constante: “No quiero que anden preocupados por los paparazzi. No quiero que sean comparados con otros hijos de famosos”. El actor reconoce que en Francia, a diferencia de California, lo más importante no es la celebridad, sino la privacidad y el anonimato, algo que, según sus propias palabras, resulta fundamental para el desarrollo pleno de los menores.

Clooney siendo Clooney

El actor también habló de su relación con la fama y el escrutinio público. Según Vanity Fair, en otra entrevista previa al estreno mundial de su último largometraje en el Festival de Venecia, Clooney restó importancia a las críticas que argumentan que solo interpreta variantes de sí mismo en cada película: “¿La gente dice que solo hago de mí mismo? No me importa”. Clooney añadió, según Vanity Fair, que son pocos los actores de su generación que pueden alternar grandes comedias como O Brother, Where Art Thou? con dramas serios como Michael Clayton o Syriana.

El traslado a Europa no ha supuesto para Clooney una disminución en su actividad profesional. Esquire y Vanity Fair publicaron que el actor concluyó una exitosa temporada en Broadway y fue nominado a un Tony por la puesta en escena de Buenas noches y buena suerte. Asimismo, encabeza el reparto en Jay Kelly, el filme dirigido por Noah Baumbach y escrito junto a Emily Mortimer, en el que interpreta a un actor famoso que debe enfrentarse a sus propios límites durante un festival de cine en Italia. Laura Dern y Adam Sandler completan el elenco en una historia que, según publicaciones especializadas, explora la autoconciencia y la crítica a la figura pública.

Desde su retiro parcial a la campiña francesa, George Clooney continúa presente en la conversación pública, alternando la promoción de sus películas y la reflexión sobre los retos de la paternidad bajo los focos. El propio actor insiste en que la decisión de vivir apartado de Hollywood es, ante todo, una estrategia para proteger el futuro de sus hijos y resguardarles de las presiones de la industria.