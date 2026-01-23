España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Hamnet’ a ‘Ídolos’

De la emotiva historia de amor y duelo en la Inglaterra de Shakespeare al asfalto motero con Óscar Casas y Ana Mena, estos son los títulos más destacados

HAMNET – Teaser Tráiler (Universal Pictures)

Las nominaciones de los Oscar han puesto la directa para última etapa en la temporada de premios, y por ello los nuevos estrenos no podrían llegar en mejor momento. Todas las miradas están ya puestas en una serie de títulos y protagonistas, y muchos de ellos llegan esta misma semana a cartelera. No será todo premios, porque también hay espacio para el cine español o la animación más tradicional.

De momento el Oscar que llega a salas es Casas, protagonista de Ídolos, drama deportivo ambientado en el mundo del automovilismo. Junto al piloto de motos están también Agnes y William Shakespeare, protagonistas de Hamnet, o los jóvenes Arco e Iris, los animados rostros de Arco. Entre medias, ciencia ficción sobre juzgar en los tiempos de la Inteligencia Artificial o el retorno a una de las sagas más terroríficas de la pantalla, Silent Hill.

Hamnet

Fotograma de Hamnet
Fotograma de Hamnet (Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC)

Una de las grandes películas para la temporada de premios, por fin llega a los cines Hamnet. Adaptación de la novela homónima de Maggie O’Farrell, la película cuenta la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, y de su duelo tras el repentino fallecimiento del hijo de ambos Hamnet. Una trágica historia que separaría a ambos y que también serviría de origen para una de las grandes obras de la literatura universal, Hamlet. Con Chloé Zhao (Eternals) a los mandos, la película cuenta con las interpretaciones de Jesse Buckley como Agnes y Paul Mescal como Shakespeare, grandes favoritos para el Oscar.

Sin piedad

Imagen de 'Sin piedad'
Imagen de 'Sin piedad'

La ciencia ficción más distópica abre un nuevo capítulo de la mano de Timur Bekmambetov, el director ruso autor del último remake de Ben Hur. En ella Chris Pratt da vida a un detective acusado de haber asesinado a su esposa. Al llegar al juicio se encuentra con la jueza de la I.A. Avanzada (Rebecca Ferguson), a la que defendió en su día. Eso parece jugar a su favor, pero todas las pruebas apuntan contra él y, lo peor de todo, es que solo tiene 90 minutos para convencer a todos de su inocencia.

Return to Silent Hill

Imagen de 'Return to Silent Hill'
Imagen de 'Return to Silent Hill'

La mítica saga de videojuegos Silent Hill obtiene un nuevo capítulo en la gran pantalla. Impulsado por las sombras de su pasado, James Sunderland regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos. James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más busca a Mary, más comienza a preguntarse si esto sigue siendo la realidad, o si ha caído en el oscuro inframundo de Jacob Crane.

Arco

Imagen de 'Arco'
Imagen de 'Arco'

Una de las grandes sorpresas de animación de los últimos años, con ecos de Hayao Miyazaki y su estudio Ghibli o de las aventuras de cómic más clásicas. Arco es el debut en el largometraje de Ugo Bienvenu, quien se encarga de relatar esta tierna historia que une presente y futuro. Arco es un joven que vive en el futuro y que espera impaciente poder ser mayor para poder volar con un traje arcoiris como el resto de su familia. Sin embargo, por accidente acaba volviendo atrás en el tiempo hasta 2075. Allí una niña Iris, lo recibe con los brazos abiertos, aunque pronto buscará la forma de llevar de vuelta a Arco a su época.

Ídolos

Imagen de 'Ídolos'
Imagen de 'Ídolos'

Si el 2025 estuvo marcado por la Fórmula 1 de la mano de Brad Pitt, el 2026 toma el testigo desde las motos, y con Óscar Casas como cabeza visible. El menor de los hermanos se encarga de dar vida a un prometedor piloto de MotoGP en esta emocionante película sobre el mundo del automovilismo, disciplina que ha dado tantas alegrías al deporte de motor español. Edu (Casas) es un Marc Márquez en potencia, solo necesita dejarse aconsejar por su padre para alcanzar la gloria, el problema es que lleva años sin verle y aun no le ha perdonado su abandono. Además, se sumará a la de por sí compleja situación la entrada de una joven tatuadora (Ana Mena) de la que Edu se empezará a enamorar.

