La película en la que Ben Stiller logró lo imposible: juntar a Tom Cruise, Matthew McConaughey, Robert Downey Jr. y Jack Black en una comedia de humor negro

Ben Stiller en 'Tropic Thunder'. (Paramount Pictures)

Reunir a varios de los actores más famosos del mundo es una buena estrategia para que todos estén pendientes de tu película. Lo sabemos por algunas sagas actuales, como Los vengadores, o por directores como Wes Anderson o Christopher Nolan que, cada uno a su manera, parecen competir contra sí mismos por acumular la mayor cantidad de celebridades de Hollywood en sus proyectos. Sin embargo, lo que suele ser mucho menos habitual es que una película consiga reunir un elenco absurdamente famoso... para precisamente burlarse de la industria que los ha convertido en leyendas.

Sin embargo, esto es lo que consiguió en 2008 Ben Stiller. Al frente y detrás de cámaras, Stiller logró lo que parecía imposible: juntar a Tom Cruise, Matthew McConaughey, Robert Downey Jr., Tobey Maguire y Jack Black en una comedia que no solo hace reír, sino que también se ríe de sí misma y de todo Hollywood. No hay duda de que esa fue la clave del éxito de Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!, convertida automáticamente en un fenómeno gracias a esta mezcla explosiva de egos y talento.

Imágenes de Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!'.

Y es que la película, escrita y dirigida por el propio Stiller, plantea una premisa tan absurda como efectiva: un grupo de actores queda perdido de verdad en la jungla mientras rueda una superproducción bélica, y pronto, los caprichos de las estrellas y la ineptitud del director desatan el caos. Es así cómo, a medida que avanza la trama, la realidad del rodaje se convierte en un infierno hilarante para todos los que asisten al espectáculo.

Un reparto para la leyenda

Al frente está Tugg Speedman, estrella de acción en decadencia (Ben Stiller), acompañado por un comediante pasado de vueltas, Jeff Portnoy (Jack Black), y el excéntrico actor “de método” Kirk Lazarus, interpretado por Robert Downey Jr., quien se lanza a una transformación tan radical como polémica. Nótese que el papel de Stiller no es otro que el de una parodia de Tom Cruise, quien por su parte aparece también en la película interpretando a un despiadado ejecutivo de un estudio de Hollywood.

Tom Cruise y Matthew McConaughey en 'Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!'.

De este modo, la película funciona a varios niveles: por un lado, se presenta como una crítica (en el más cachondo de los sentidos, todo sea dicho) sobre el carácter falso de una industria donde el ego importa más que el contenido. Por otro lado, Tropic Thunder destaca también por su irreverente humor negro, un disparo al corazón de lo políticamente correcto que, precisamente por su esencia, se convierte en un éxito difícil de repetir.

“Esperamos que se haga realidad”

Eso sí, si hay alguien a quien le gusten las misiones imposibles, ese no es otro que Tom Cruise, quien ha dejado caer que una secuela de Tropic Thunder centrada en Les Grossman, su personaje, podría llegar en algún momento para alegría de los fans. “Las conversaciones que hemos tenido sobre Grossman son la hostia de divertidas. Hablamos sobre él, tenemos conversaciones muy serias sobre ello, y cómo sería mejor hacerlo. Al final todo se basa en qué es ese personaje”, aseguraba el actor recientemente.

Quien también se pronunciaba sobre esta posibilidad era el guionista de la película original, Justin Theroux, cuando afirmó que Tropic Thunder 2 era algo que ya se había considerado “tanto en teoría como en la práctica”. “Creo que todos esperamos que se haga realidad. Sería genial, y tengo algunas ideas al respecto, algunas de las cuales ya se han expresado, pero no puedo darles ninguna otra actualización: no hay nada por el momento. No hay fecha de inicio ni nada”.