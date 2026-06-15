Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Ilia Topuria tras perder en su combate en la Casa Blanca. (Reuters/Jonathan Ernst)

Ilia Topuria ha caído derrotado ante el estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de la UFC celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca, en la madrugada de este lunes, con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El luchador español de origen georgiano, que terminó el combate con la cara ensangrentada, ha encajado la primera derrota de su carrera y ha perdido el título del peso ligero de la organización, con un historial que queda en 17-1.

El combate, disputado en el marco del evento denominado UFC Freedom 250, se ha desarrollado en cinco asaltos de alta intensidad. Topuria ganó los dos primeros rounds con claridad, pero Gaethje cambió el curso del choque en el tercer asalto con un derechazo que pilló desprevenido al español, al que siguió una serie de golpes que dejaron el rostro de ‘El matador’ muy dañado. Al término del tercer asalto, el árbitro Marc Goddard consultó con el médico de la velada, que recomendó parar el combate por el estado de la visión de Topuria. Goddard, sin embargo, permitió que el cuarto asalto se disputara. Fue al finalizar ese cuarto round cuando el hermano de Topuria, Aleksandre, tomó la decisión de lanzar la toalla, ante la imposibilidad del luchador de ver con claridad y pese a que este pedía continuar.

PUBLICIDAD

Gaethje (28-5), de 37 años, se ha proclamado así nuevo campeón indiscutible del peso ligero, un título que ya había poseído de forma interina. “Apenas puedo creerlo. Sabía que tenía que sobrevivir el primer asalto, sus habilidades no tienen rival cuando está fresco”, declaró el estadounidense tras el combate. “Pero mi resistencia, mi determinación y mi corazón me han llevado hasta aquí”, añadió. Trump, con una gorra blanca con la inscripción ‘USA’, entró al octágono para felicitar personalmente al nuevo campeón.

El estadounidense ha derrotado al hispano-georgiano ante la Casa Blanca.

Alta tensión previa

El ambiente previo al choque ya estaba enrarecido. Gaethje se había burlado públicamente del divorcio de Topuria, y el viernes pasado ambos protagonizaron un tenso momento durante una rueda de prensa conjunta en el Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, cuando Topuria empujó a su rival ante las cámaras.

PUBLICIDAD

La velada no se limitó al combate estelar. La noche en la Casa Blanca incluyó otros enfrentamientos de alto nivel, entre ellos un combate por el título interino del peso pesado en el que el francés Ciryl Gane noqueó al brasileño Alex Pereira en el primer minuto y 27 segundos del segundo asalto. Todos los combates de la noche acabaron antes del límite, sin que ninguno llegara a la decisión de los jueces.

El escenario del evento no ha estado exento de polémica. La Casa Blanca acogió un estadio temporal en su jardín sur con capacidad para unas 4.000 personas, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación en los colores de la bandera estadounidense. Las entradas no estuvieron a la venta para el público general: los asistentes fueron invitados por la UFC, la administración Trump o son miembros activos de las fuerzas armadas estadounidenses. En el parque conocido como Elipse, contiguo a la residencia presidencial, se instalaron pantallas gigantes para un aforo de más de 80.000 personas.

PUBLICIDAD

Justin Gaethje con el cinturón que ha arrebatado a Topuria. (Reuters/Jonathan Ernst)

El cumpleaños de Trump

La velada fue presentada como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, previsto para el 4 de julio, aunque coincide con el 80 cumpleaños del presidente. El evento, con un coste de 60 millones de dólares, fue emitido en exclusiva por Paramount+, plataforma vinculada al aliado de Trump David Ellison. Su organización corrió a cargo de la UFC, cuyo presidente, Dana White, mantiene una larga amistad con Trump, que además posee acciones de la matriz de la organización.

Una demanda ciudadana intentó frenar el combate por considerar que la celebración del evento en la residencia presidencial constituía un acto de corrupción, dada la participación económica de Trump en la UFC. Un juez desestimó la demanda y el combate se celebró según lo previsto.

PUBLICIDAD

Para Topuria, la derrota llega en su primera defensa del título del peso ligero, categoría a la que ascendió tras proclamarse campeón del peso pluma. El español, que había derrotado en su carrera a rivales como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira, afrontaba el combate tras varios meses de inactividad por motivos personales.