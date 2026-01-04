España Cultura

Una actriz de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ entra en la historia del cine y podría batir un récord de Scarlett Johansson

Con más de 700 millones de euros recaudados en todo el mundo, la película ha aupado a una de sus intérpretes protagonistas al ranking de los actores y actrices más taquilleros

Guardar
Zoe Saldaña en 'Avatar: Fuego
Zoe Saldaña en 'Avatar: Fuego y ceniza'. (Walt Disney Pictures)

Las primeras apariciones de Zoe Saldaña en la industria cinematográfica no presagiaban el alcance que tendría su carrera. Formada inicialmente en la danza, debutó en el cine a finales de los años noventa, obteniendo sus primeros papeles en El ritmo del éxito y en la conocida saga Piratas del Caribe. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en pantalla se consolidó y hoy presume de haberse convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood.

Así, cuando hace unos meses la actriz recogía el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, no solo lo hacía como una intérprete de reconocido talento por su trabajo en títulos como Emilia Pérez, sino también como una de esas apuestas seguras para el cine comercial de altos presupuestos. Su figura se asocia de inmediato a franquicias de alcance global: encarna a Neytiri en Avatar, a Gamora en el universo cinematográfico de Marvel (en Guardianes de la Galaxia y Avengers), y a Uhura en la saga Star Trek.

Esta capacidad para moverse entre registros y géneros diversos ha sido fundamental para que, a sus 47 años (25 de ellos como actriz), Zoe Saldaña se sitúe como una de las actrices más taquilleras de la historia, impulsando las cifras de recaudación de todas las producciones en las que participa. En la misma línea, el estreno mundial de Avatar: Fuego y ceniza ha supuesto un nuevo hito para la actriz y para la industria. Con una recaudación global que ya alcanza los 760 millones de dólares (unos 701 millones de euros), según los últimos registros, la saga vuelve a situar a Saldaña en el centro de la conversación cinematográfica.

Primer tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

El trono de la taquilla: una competencia histórica

Según datos de The Numbers, la participación de la actriz estadounidense de ascendencia dominicana en las películas más exitosas de los últimos tiempos le ha permitido superar a Samuel L. Jackson en ingresos de taquilla acumulados, alcanzando la cifra de 15.042 millones de dólares a lo largo de su carrera, frente a los 14.613 millones del veterano actor. Este salto en el ranking la coloca como la segunda actriz más taquillera a nivel mundial, únicamente por detrás de Scarlett Johansson.

La rivalidad en la cima de la taquilla mundial adquiere ahora una nueva dimensión, pues menos de 400 millones de dólares separan a Zoe Saldaña del primer puesto que ostenta Scarlett Johansson, quien suma 15.401 millones de dólares en recaudación total. El éxito inicial de Avatar: Fuego y ceniza abre la posibilidad de que Saldaña desbanque a Johansson y se convierta en la reina indiscutida de la taquilla, aunque no será una tarea sencilla. Esta última sigue encadenando papeles en blockbusters con proyectos como una nueva versión de El Exorcista dirigida por Mike Flanagan o The Batman II, si resultan ser ciertos los rumores.

A pesar de la dificultad para sentarse en ese trono de las taquillas, Zoe Saldaña ha conseguido un logro sin precedentes: figurar como protagonista en cuatro de las películas más taquilleras de todos los tiempos —Avatar, Los Vengadores: Endgame, Avatar: La forma del agua y Los Vengadores: Infinity War—, todas ellas ubicadas en el Top 10 histórico de la taquilla mundial. Un dominio que se explica, en parte, por el auge de las franquicias en la industria de Hollywood desde principios del siglo XXI.

Temas Relacionados

Avatar: Fuego Y CenizaZoe SaldañaActricesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gustó ‘Puñales por la espalda’, no puedes perderte esta nueva miniserie de Netflix basada en los libros de Agatha Christie y ambientada en España

Protagonizada por Mia McKenna-Bruce y con nombres como Elena Bonham Carter y Martin Freeman en el elenco, esta producción de tres capítulos tiene la ciudad de Ronda como escenario principal

Si te gustó ‘Puñales por

Esta película de Luis Zahera causa sensación en Netflix: basada en el caso real que vinculó a las grandes fortunas españolas con el crimen organizado

El actor gallego da vida a un comisario que investiga a una serie de jóvenes por blanqueo de capitales

Esta película de Luis Zahera

Carlos Baute celebra desde España la captura del dictador venezolano: “Al fin el señor Trump atrapó al sátrapa de Maduro”

El artista de Venezuela ha compartido en sus redes sociales la alegría que ha sentido al conocer la noticia

Carlos Baute celebra desde España

Las películas internacionales más esperadas de 2026: de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan a ‘Vengadores: Doomsday’, pasando por Spielberg y ‘Toy Story’

Repasamos los títulos más sonados del año, entre aventuras históricas y ciencia ficción con superhéroes y extraterrestres

Las películas internacionales más esperadas

El libro que explica por qué la ultraderecha busca un hueco en las universidades: ‘Borrar la historia’, un manual contra la idealización del pasado

El filósofo Jason Stanley, autor de ‘Facha’, publica un nuevo ensayo sobre “cómo los fascistas reescriben el pasado para controlar el futuro”

El libro que explica por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal, tras acoger a Meloni

Abascal, tras acoger a Meloni en su casa: “Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo a una gran amiga”

La Audiencia Nacional condena a un año de cárcel al ultraderechista que promovió el ciberataque contra el PSOE durante las protestas de Ferraz

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El falso sello que se cuela en Europa: así imitan desde China el símbolo CE para engañar al consumidor

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

DEPORTES

Las obras del Camp Nou

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026