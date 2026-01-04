Una actriz de ‘Avatar: Fuego y ceniza’ entra en la historia del cine y podría batir un récord de Scarlett Johansson

Zoe Saldaña en 'Avatar: Fuego y ceniza'. (Walt Disney Pictures)

Las primeras apariciones de Zoe Saldaña en la industria cinematográfica no presagiaban el alcance que tendría su carrera. Formada inicialmente en la danza, debutó en el cine a finales de los años noventa, obteniendo sus primeros papeles en El ritmo del éxito y en la conocida saga Piratas del Caribe. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en pantalla se consolidó y hoy presume de haberse convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood.

Así, cuando hace unos meses la actriz recogía el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, no solo lo hacía como una intérprete de reconocido talento por su trabajo en títulos como Emilia Pérez, sino también como una de esas apuestas seguras para el cine comercial de altos presupuestos. Su figura se asocia de inmediato a franquicias de alcance global: encarna a Neytiri en Avatar, a Gamora en el universo cinematográfico de Marvel (en Guardianes de la Galaxia y Avengers), y a Uhura en la saga Star Trek.

Esta capacidad para moverse entre registros y géneros diversos ha sido fundamental para que, a sus 47 años (25 de ellos como actriz), Zoe Saldaña se sitúe como una de las actrices más taquilleras de la historia, impulsando las cifras de recaudación de todas las producciones en las que participa. En la misma línea, el estreno mundial de Avatar: Fuego y ceniza ha supuesto un nuevo hito para la actriz y para la industria. Con una recaudación global que ya alcanza los 760 millones de dólares (unos 701 millones de euros), según los últimos registros, la saga vuelve a situar a Saldaña en el centro de la conversación cinematográfica.

El trono de la taquilla: una competencia histórica

Según datos de The Numbers, la participación de la actriz estadounidense de ascendencia dominicana en las películas más exitosas de los últimos tiempos le ha permitido superar a Samuel L. Jackson en ingresos de taquilla acumulados, alcanzando la cifra de 15.042 millones de dólares a lo largo de su carrera, frente a los 14.613 millones del veterano actor. Este salto en el ranking la coloca como la segunda actriz más taquillera a nivel mundial, únicamente por detrás de Scarlett Johansson.

La rivalidad en la cima de la taquilla mundial adquiere ahora una nueva dimensión, pues menos de 400 millones de dólares separan a Zoe Saldaña del primer puesto que ostenta Scarlett Johansson, quien suma 15.401 millones de dólares en recaudación total. El éxito inicial de Avatar: Fuego y ceniza abre la posibilidad de que Saldaña desbanque a Johansson y se convierta en la reina indiscutida de la taquilla, aunque no será una tarea sencilla. Esta última sigue encadenando papeles en blockbusters con proyectos como una nueva versión de El Exorcista dirigida por Mike Flanagan o The Batman II, si resultan ser ciertos los rumores.

A pesar de la dificultad para sentarse en ese trono de las taquillas, Zoe Saldaña ha conseguido un logro sin precedentes: figurar como protagonista en cuatro de las películas más taquilleras de todos los tiempos —Avatar, Los Vengadores: Endgame, Avatar: La forma del agua y Los Vengadores: Infinity War—, todas ellas ubicadas en el Top 10 histórico de la taquilla mundial. Un dominio que se explica, en parte, por el auge de las franquicias en la industria de Hollywood desde principios del siglo XXI.