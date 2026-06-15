El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, atiende a los medios. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado el acuerdo de paz alcanzado este domingo entre EEUU e Irán y se suma a los llamamientos de la UE para extender las negociaciones a la seguridad en toda la región. “Es una noticia extraordinaria [...] el diálogo puede resolver todos los asuntos pendientes”, ha afirmado el jefe de la diplomacia española a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas.

Albares ha insistido en no adelantar acontecimientos porque “de momento, solo se ha producido el anuncio” y ha enfriado la idea de que España sea partícipe en una misión europea para proteger la navegabilidad del Estrecho de Ormuz sin peajes iraníes, como así están planeando países como Francia y Reino Unido. “Estamos en una fase muy incipiente. Es suficiente con consolidar este acuerdo, que es una excelente noticia. La reapertura del estrecho de Ormuz son pasos que hay que dar”, se ha limitado a decir.

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El titular de Exteriores ha pedido a los socios de la UE jugar un papel activo en el proceso de negociaciones recién abierto, que tratará en futuras reuniones asuntos como el programa nuclear iraní. En este sentido, ha recordado que el bloque comunitario ya negoció con el régimen de los ayatolás un dossier nuclear para restringir su uso militar.

No puede haber paz sin Líbano en el acuerdo

Albares ha pedido también a sus homólogos impulsar una misión conjunta para el mantenimiento de la paz entre Israel y Líbano que releve a la ONU una vez expire su mandato, previsto para el 31 de diciembre. “La UE debe estar presente, tenemos que ir más allá del Golfo”, ha insistido. Desde las instituciones europeas también han insistido en la importancia de aplicar el alto el fuego en el Líbano porque “no puede haber paz en Oriente Próximo mientras Líbano esté en llamas”, ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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La reunión de ministros de Asuntos Exteriores tiene lugar en vísperas de la reunión del G7 en Francia, donde se discutirán todos estos asuntos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anticipado que el objetivo será ver “las consecuencias de este acuerdo” y qué papel pueden jugar el resto de potencias occidentales. La reapertura a largo plazo del estrecho de Ormuz figura entre las principales prioridades de los países presentes. Se trata de una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas, y su normal funcionamiento podría contribuir a aliviar las presiones sobre los precios de la energía.