México

Estas son las nominaciones al Oscar 2026 más probables para “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Este jueves 22 de enero se revelarán los contendientes al premio más importante de la industria del cine

Guardar
Guillermo del Toro. (Cortesía)
Guillermo del Toro. (Cortesía)

La lista de nominados a los Premios Oscar 2026 se dará a conocer el jueves 22 de julio a las 7:30 en la mañana, hora de México, y podrá seguirse a través del canal oficial de Youtube de los premios.

La temporada de galardones, que cobra impulso tras la celebración de los Globos de Oro, marca un periodo clave para la industria cinematográfica, ya que las nominaciones perfilan el rumbo que seguirán las producciones y artistas más destacados del año.

Entre las candidatas que tienen mayores posibilidades de obtener reconocimientos, destaca la más reciente obra de Guillermo del Toro, Frankenstein, que aspira a varias nominaciones.

Este filme se posiciona junto a títulos como Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, Sinners, Sentimental Value, Bugonia y Un simple accidente como una de las seguras nominadas del año.

Las nominaciones para Guillermo del Toro

El vestuario es uno de
El vestuario es uno de los fuertes de Frankenstein (Netflix)

En entrevista con Esquire, Guillermo del Toro fue enfático en el uso tradicional de los efectos visuales. Para el mexicano “era fundamental que la criatura no fuera digital. Buscaba lograr el aspecto de la cera y la sensación de antigüedad (...) Cada vez que ven la nave moverse, es real: está equipada con motores y un giroscopio. Si la criatura lanza a alguien, es un doble enganchado con cables”.

Guillermo del Toro aseguró que para Frankenstein siempre puso como prioridad las técnicas artesanales: “El cuerpo que ven en pantalla es una marioneta tradicional: los ojos y partes del rostro se controlan con radio y cable. Quise rescatar la energía de lo artesanal y la sensación de algo vivo y antiguo”.

Guillermo del Toro arrasa con
Guillermo del Toro arrasa con Frankenstein: 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026. (Instagram)

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood valora el trabajo casi a mano de los realizadores, por lo que no será para nada sorpresa ver a Frankenstein en categorías como Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Fotografía. En cambio Mejores Efectos Visuales siempre apuesta por el CGI y las técnicas digitales muy bien pulidas, por lo que, tal vez, en esta categoría no aparezca el filme del mexicano.

Para las categorías fuertes y actorales todavía no hay nada seguro, pero suenan fuertes las apuestas para ver a Jacob Elordi como la Criatura nominado a Mejor Actor de Reparto. Si la suerte juega de lado de México, también podríamos ver a Del Toro en la categoría de Mejor Director y Mejor Película, así como Mejor Guión Adaptado. Habrá que esperar.

Temas Relacionados

FrankensteinGuillermo del ToroOscars 2026Premios OscarOscarsmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

La celebración por la Copa Mundial de 2026 incluirá la acuñación de piezas únicas en metales preciosos y aleaciones

México prepara otras tres monedas

Conciertos de Monsta X en México: fans logran bajar precios en boletos y ajustes en beneficios tras quejas

Los paquetes superaban los 12 mil pesos y varios beneficios estaban sujetos a rifas

Conciertos de Monsta X en

Estancias ISSSTE 2026: requisitos, inscripción digital y beneficios

El proceso flexible permite a tutores elegir modalidades y completar requisitos de ingreso

Estancias ISSSTE 2026: requisitos, inscripción

FGR inhabilitó despachadora de gas LP que operaba sin permisos en Centla, Tabasco

En el sitio se aseguró un tanque de gas de cinco mil litros, el cual se encontraba aproximadamente a un 20 por ciento de su capacidad

FGR inhabilitó despachadora de gas

Los 3 postres ricos en colágeno que son deliciosos y dejarán tu piel radiante

Estas preparaciones destacan por su sabor y su alto contenido de nutrientes

Los 3 postres ricos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cocaína y metanfetamina tras

Aseguran cocaína y metanfetamina tras cateos simultáneos en Querétaro, hay siete detenidos

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, regidora de Teocaltiche en Jalisco

Abogados de los hermanos Farías Laguna defienden su permanecía en la Marina ante la falta de sentencia

“El Químico” y otro mexicano son acusados en EEUU de fabricación y distribución internacional de fentanilo

Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Monsta X en

Conciertos de Monsta X en México: fans logran bajar precios en boletos y ajustes en beneficios tras quejas

Reestrenarán trilogía de ‘El señor de los anillos’ en cines de México en versión extendida: estas son las fechas de cada película

Homenaje a Juan Gabriel y José José en Bellas Artes: fecha y precios para el emotivo concierto sinfónico

Duelo estelar en Supernova 2: Alana Flores vs Samadhi Zendejas, fecha, cartelera completa e invitados especiales

El productor Álex Gou responde a críticas por darle a su hija el papel de ‘Matilda, el musical’

DEPORTES

México prepara otras tres monedas

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

El consejo que Javier Aguirre dio al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo a meses del Mundial 2026

Duelo estelar en Supernova 2: Alana Flores vs Samadhi Zendejas, fecha, cartelera completa e invitados especiales

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

Germán Berterame fichará con Inter de Miami: revelan el acuerdo al que llegó Rayados para vender a su delantero