Estas son las nominaciones al Oscar 2026 más probables para “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro. (Cortesía)

La lista de nominados a los Premios Oscar 2026 se dará a conocer el jueves 22 de julio a las 7:30 en la mañana, hora de México, y podrá seguirse a través del canal oficial de Youtube de los premios.

La temporada de galardones, que cobra impulso tras la celebración de los Globos de Oro, marca un periodo clave para la industria cinematográfica, ya que las nominaciones perfilan el rumbo que seguirán las producciones y artistas más destacados del año.

Entre las candidatas que tienen mayores posibilidades de obtener reconocimientos, destaca la más reciente obra de Guillermo del Toro, Frankenstein, que aspira a varias nominaciones.

Este filme se posiciona junto a títulos como Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supreme, Sinners, Sentimental Value, Bugonia y Un simple accidente como una de las seguras nominadas del año.

Las nominaciones para Guillermo del Toro

El vestuario es uno de los fuertes de Frankenstein (Netflix)

En entrevista con Esquire, Guillermo del Toro fue enfático en el uso tradicional de los efectos visuales. Para el mexicano “era fundamental que la criatura no fuera digital. Buscaba lograr el aspecto de la cera y la sensación de antigüedad (...) Cada vez que ven la nave moverse, es real: está equipada con motores y un giroscopio. Si la criatura lanza a alguien, es un doble enganchado con cables”.

Guillermo del Toro aseguró que para Frankenstein siempre puso como prioridad las técnicas artesanales: “El cuerpo que ven en pantalla es una marioneta tradicional: los ojos y partes del rostro se controlan con radio y cable. Quise rescatar la energía de lo artesanal y la sensación de algo vivo y antiguo”.

Guillermo del Toro arrasa con Frankenstein: 11 nominaciones en los Critics Choice Awards 2026. (Instagram)

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood valora el trabajo casi a mano de los realizadores, por lo que no será para nada sorpresa ver a Frankenstein en categorías como Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Fotografía. En cambio Mejores Efectos Visuales siempre apuesta por el CGI y las técnicas digitales muy bien pulidas, por lo que, tal vez, en esta categoría no aparezca el filme del mexicano.

Para las categorías fuertes y actorales todavía no hay nada seguro, pero suenan fuertes las apuestas para ver a Jacob Elordi como la Criatura nominado a Mejor Actor de Reparto. Si la suerte juega de lado de México, también podríamos ver a Del Toro en la categoría de Mejor Director y Mejor Película, así como Mejor Guión Adaptado. Habrá que esperar.