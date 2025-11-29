España Cultura

‘F1: La película’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la épica aventura de Brad Pitt junto a Carlos Sainz y Fernando Alonso

Después de arrasar en cines, el filme basado en el mundo del automovilismo aterriza en streaming

Tráiler oficial de 'F1', protagonizada por Brad Pitt.

Ha sido una de las películas más divertidas y espectaculares de todo el año, y era cuestión de tiempo que llegase también a plataformas para que el resto de espectadores pudiesen terminarlo viéndola. F1: La película llega a plataformas y, aunque lo ha hecho de forma más lenta que los coches que circulan en ella, bien merece ser correspondida ahora con gran atención en su aterrizaje en streaming.

Porque en realidad la película protagonizada por Brad Pitt y con cameos de buena parte de la Fórmula 1 otros tantos famosos llegó a cines hace ya bastantes meses, y fue sin duda uno de los estrenos destacados del verano. Ahora, varios meses después de convertirse en una de las películas más taquilleras, F1: La película llega nada menos que a la plataforma que produjo la película, a saber, Apple TV. No obstante, también lo hará por ende en algunos otros servicios que cuenten con Apple, como es el caso de Movistar+. En definitiva, no serán pocos los espectadores españoles que puedan ver la última película de Brad Pitt.

El actor de Malditos bastardos y Troya encarna aquí a Sonny Hayes, una vieja gloria del mundo del automovilismo que se dedica a vagar sin rumbo ganando pequeñas carreras, aunque con la espina clavada de qué podría haber hecho en la máxima competición si un grave accidente y los vicios que vinieron después no le hubieran apartado de ello. Su gran oportunidad se presenta cuando se reencuentra con su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes (Javier Bardem), quien le ofrece la posibilidad de competir de nuevo en la Fórmula 1 bajo su escudería, la cual necesita ganar al menos una carrera para poder seguir existiendo. Hayes tendrá que dejar a un lado su orgullo y ego para volver a subirse al monoplaza y compartir pista con su joven compañero, Joshua Pierce (Damson Idris), quien tiene sus propios planes.

Javier Bardem y Brad Pitt
Javier Bardem y Brad Pitt en 'F1: La película'

Con los premios en el horizonte

Más allá de su historia, que sigue en gran medida algunos tópicos y estereotipos del cine de deportes, lo cierto es que F1: La película brilla realmente en su apartado visual y de producción. El hecho de sumar el talento de Joseph Kosinski -quien ya había deslumbrado con la aviación en Top Gun: Maverick- con el hecho de contar con el apoyo oficial de la Fórmula 1 hacen del filme una película más verosímil y espectacular. Tanto es así, que se puede ver circuitos reales, pilotos reales y hasta las propias carreras se rodaron durante la celebración de varios grandes premios, aunque el coche en el que corría Pitt era en realidad un Fórmula 2. Quizá todo ello lleve a que la película esté también en la carrera de premios, al menos en lo que a galardones técnicos se refiere.

Sabiendo todo esto, la fecha para que de comienzo esta nueva carrera de la película en streaming está fijada para el 12 de diciembre, momento desde el cual todos los usuarios de Apple o Movistar podrán disfrutar de Brad Pitt, Javier Bardem e incluso otros ilustres españoles como Carlos Sainz y Fernando Alonso, pilotos invitados a la parrilla para una espectacular película sobre la velocidad y el trabajo en equipo.

