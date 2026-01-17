La surrealista escena entre Amanda Seyfried y Channing Tatum que casi acaba en susto: “Me orinó en la pierna sin que me diera cuenta”

Amanda Seyfried y Channing Tatum en 'Querido John'

Durante el rodaje de Querido John, la actriz Amanda Seyfried experimentó uno de los momentos más insólitos de su carrera junto a su coprotagonista Channing Tatum. En declaraciones recientes, Seyfried relató que ambos actores mantuvieron una constante “guerra de bromas” en el set de la película estrenada en 2010, pero una de ellas superó todos los límites habituales de camaradería. La actriz compartió el episodio en una entrevista con el medio Deadline, donde explicó que Tatum, conocido por su sentido del humor, llevó una de sus bromas hasta un punto inesperado. “Él y yo nos fastidiamos durante toda la película de una forma muy, muy divertida. Es extremadamente gracioso, y nos llevamos fenomenal”, señaló Seyfried al recordar aquellos días de filmación.

El incidente más memorable, según Seyfried, ocurrió durante una jornada en la playa, escenario de varias secuencias románticas del filme. “Me orinó en la pierna una vez, sin que yo me diera cuenta. Estábamos en la playa y, al principio, no lo noté. Luego me di cuenta de por qué se había acercado tanto a mí”, relató la actriz. La situación, que pudo haber pasado desapercibida, escaló cuando parte de la orina terminó en un vaso de café que se encontraba cerca. “Había un vaso de café muy cerca, y un poco cayó dentro. Channing salió corriendo mientras yo gritaba. Una de las maquilladoras iba a beberlo y logré detenerla justo a tiempo”, detalló Seyfried.

La dinámica de bromas entre ambos actores fue una constante durante toda la producción. La actriz de Mamma Mia describió el ambiente en el set como relajado, a pesar del tono dramático de la historia que estaban contando. “Channing y yo compartimos una forma de comportarnos en el set. No nos tomamos nada demasiado en serio, aunque estábamos rodando una película muy intensa, centrada en el amor y la pérdida. Es un drama romántico que busca hacer llorar al público, así que nos gustaba descomprimir el ambiente con juegos y bromas”, explicó en otra entrevista en 2015.

Amanda Seyfried en 'Querido John'

Una pareja muy unida en el set

La actriz no dudó en mostrar su aprecio por su compañero de reparto, a quien calificó como su “coprotagonista favorito hasta la fecha”, precisamente por esa facilidad para crear un entorno distendido en medio de una producción exigente. “Teníamos una química muy especial. Él le pone humor a todo, y eso me ayudó mucho a sobrellevar las jornadas largas y las escenas emocionalmente cargadas”, añadió Seyfried.

Dear John, dirigida por Lasse Hallström y producida por Relativity Media, adapta la novela homónima de Nicholas Sparks. La trama sigue la historia de John Tyree (interpretado por Tatum), un joven soldado estadounidense que se enamora de Savannah Curtis (Seyfried), una estudiante universitaria, durante un permiso militar. El filme explora el sacrificio y la distancia en una relación marcada por la guerra y las cartas que ambos intercambian durante años. El estreno de Dear John tuvo lugar el 5 de febrero de 2010, tras una intensa campaña de promoción en varias ciudades estadounidenses. Entre las paradas promocionales, Tatum y Seyfried visitaron San Francisco, California, el 29 de enero de ese año, donde interactuaron con el público y la prensa local. Las imágenes de ambos en eventos y entrevistas mostraban la complicidad que Seyfried ha descrito en sus recientes declaraciones.

El rodaje de la película, ambientada en diversas locaciones costeras, propició situaciones tanto emotivas como cómicas detrás de cámaras. El testimonio de Seyfried sobre el episodio con el vaso de café y la maquilladora añade una nueva anécdota al historial de bromas que suelen circular entre los protagonistas de grandes producciones de Hollywood. La actriz subraya que, a pesar de lo inesperado de la situación, el ambiente de confianza y humor prevaleció durante toda la filmación. Años después de aquel estreno, la relación amistosa y las anécdotas entre Amanda Seyfried y Channing Tatum continúan despertando el interés del público. El recuerdo de aquella broma pesada en el set de Querido John deja en evidencia que, incluso en las historias más dramáticas, el humor puede ser el mejor aliado para sobrellevar la intensidad del trabajo actoral.