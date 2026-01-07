Sydney Sweeney planea regresar a su papel de ‘La asistenta’ en la segunda parte: “Los espectadores quieren saber qué pasa después”

crédito: BF Distribution

El éxito comercial de La asistenta ha llevado a Lionsgate a confirmar el desarrollo de su secuela, El secreto de la asistencia, cuya producción está prevista para 2026. Tanto Sydney Sweeney como Michele Morrone se perfilan como los protagonistas principales, mientras que Paul Feig será el responsable de la dirección.

La nueva película estará inspirada en el segundo volumen de la trilogía de novelas concebida por Freida McFadden, autora que también ejercerá de productora ejecutiva. Esta estrategia responde a la sólida acogida en taquilla y a la notable repercusión en redes sociales que ha experimentado la franquicia.

Según datos proporcionados por Variety, la cinta original ha recaudado 75,7 millones de dólares en Norteamérica y 133 millones de dólares en todo el mundo, una cifra significativa teniendo en cuenta su presupuesto de 35 millones de dólares. El estreno internacional aún continúa su recorrido y, en conjunto, La asistenta ha permanecido en la lista de bestsellers del New York Times durante 65 semanas y ha sido reconocida con el Goodreads Choice Award al mejor thriller de 2023.

Pistas de la segunda entrega

Sweeney dio vida a Millie, una joven que trata de dejar atrás su pasado y que acepta el puesto de interna como criada en casa de una adinerada pareja, formada por los personajes interpretados por Amanda Seyfried y Brandon Skelnar. A lo largo de la historia, la protagonista encuentra un aliado fundamental en Enzo (Michele Morrone), el jardinero de la familia. Al reparto se sumó también Elizabeth Perkins.

Trailer 'La asistenta', el fenómeno basado en la novela de Freida McFadden

La banda sonora, que incluye el tema I Did Something Bad de Taylor Swift en los créditos finales, ha aportado un elemento ‘diferenciador’ mientras la película anticipa el siguiente capítulo en la vida de Millie. Lionsgate ha constatado que “el público ha reaccionado con fuerza, tanto a nivel global como en los debates en redes sociales, a la experiencia única y verdaderamente cinematográfica de La asistenta, y quiere saber qué ocurrirá después”, según ha declarado Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de la compañía, en declaraciones recogidas por diversos medios estadounidenses.

Perspectivas para la secuela

La segunda entrega estará dirigida nuevamente por Paul Feig, que ya ha destacado el entusiasmo de los espectadores y el compromiso del equipo artístico y técnico. “Presenciar cómo el público de diferentes partes del mundo se ha enamorado de La asistenta y del trabajo excepcional de nuestro reparto y equipo ha sido emocionante”, ha afirmado Feig. Rebecca Sonnenshine, responsable de la adaptación del primer guion, repetirá como guionista en esta secuela, una vez más bajo la producción de Todd Lieberman, Feig, Laura Fischer, Carly Elter y Alex Young.

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney en 'La asistenta', la película inspirada en el 'best seller' de Freida McFadden. (Montaje de Infobae España)

Amanda Seyfried, quien no aparece en el segundo libro de la saga, figura como productora ejecutiva del proyecto. Sin embargo, la posibilidad de que su personaje realice algún tipo de ‘cameo’ no está descartada en la fase inicial de desarrollo. De hecho, en declaraciones a Variety durante el Palm Springs International Film Festival, Seyfried ha apuntado que “aunque aún no hay nada anunciado oficialmente, garantizo que habrá una segunda parte y casi puedo asegurar que tendré una aparición, porque la historia gira en torno a Sydney y su trabajo con una nueva familia. Ocurren muchas cosas, especialmente con el personaje de Michele, Enzo”, y ha añadido: “Tengo muchas ganas de ver cómo mantiene a Nina Winchester en su órbita, porque me encantaría volver a meterme de lleno en ese papel”.

Entre los nombres implicados en la producción, además de Sweeney y McFadden como productoras ejecutivas, destacan también Todd Lieberman (Hidden Pictures) y el equipo de Pretty Dangerous Pictures encabezado por Feig y Fischer. Lionsgate mantiene la supervisión del proyecto a través de Chelsea Kujawa (responsable de la primera película e impulsora de la franquicia en el estudio) y Maria Ascanio.