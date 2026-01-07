España Cultura

Sydney Sweeney planea regresar a su papel de ‘La asistenta’ en la segunda parte: “Los espectadores quieren saber qué pasa después”

La intérprete se ha mostrado interesada en volver a interpretar a Millie en la continuación del ‘bestseller’ de Freida McFadden

Guardar
crédito: BF Distribution
crédito: BF Distribution

El éxito comercial de La asistenta ha llevado a Lionsgate a confirmar el desarrollo de su secuela, El secreto de la asistencia, cuya producción está prevista para 2026. Tanto Sydney Sweeney como Michele Morrone se perfilan como los protagonistas principales, mientras que Paul Feig será el responsable de la dirección.

La nueva película estará inspirada en el segundo volumen de la trilogía de novelas concebida por Freida McFadden, autora que también ejercerá de productora ejecutiva. Esta estrategia responde a la sólida acogida en taquilla y a la notable repercusión en redes sociales que ha experimentado la franquicia.

Según datos proporcionados por Variety, la cinta original ha recaudado 75,7 millones de dólares en Norteamérica y 133 millones de dólares en todo el mundo, una cifra significativa teniendo en cuenta su presupuesto de 35 millones de dólares. El estreno internacional aún continúa su recorrido y, en conjunto, La asistenta ha permanecido en la lista de bestsellers del New York Times durante 65 semanas y ha sido reconocida con el Goodreads Choice Award al mejor thriller de 2023.

Pistas de la segunda entrega

Sweeney dio vida a Millie, una joven que trata de dejar atrás su pasado y que acepta el puesto de interna como criada en casa de una adinerada pareja, formada por los personajes interpretados por Amanda Seyfried y Brandon Skelnar. A lo largo de la historia, la protagonista encuentra un aliado fundamental en Enzo (Michele Morrone), el jardinero de la familia. Al reparto se sumó también Elizabeth Perkins.

Trailer 'La asistenta', el fenómeno basado en la novela de Freida McFadden

La banda sonora, que incluye el tema I Did Something Bad de Taylor Swift en los créditos finales, ha aportado un elemento ‘diferenciador’ mientras la película anticipa el siguiente capítulo en la vida de Millie. Lionsgate ha constatado que “el público ha reaccionado con fuerza, tanto a nivel global como en los debates en redes sociales, a la experiencia única y verdaderamente cinematográfica de La asistenta, y quiere saber qué ocurrirá después”, según ha declarado Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de la compañía, en declaraciones recogidas por diversos medios estadounidenses.

Perspectivas para la secuela

La segunda entrega estará dirigida nuevamente por Paul Feig, que ya ha destacado el entusiasmo de los espectadores y el compromiso del equipo artístico y técnico. “Presenciar cómo el público de diferentes partes del mundo se ha enamorado de La asistenta y del trabajo excepcional de nuestro reparto y equipo ha sido emocionante”, ha afirmado Feig. Rebecca Sonnenshine, responsable de la adaptación del primer guion, repetirá como guionista en esta secuela, una vez más bajo la producción de Todd Lieberman, Feig, Laura Fischer, Carly Elter y Alex Young.

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney
Amanda Seyfried y Sydney Sweeney en 'La asistenta', la película inspirada en el 'best seller' de Freida McFadden. (Montaje de Infobae España)

Amanda Seyfried, quien no aparece en el segundo libro de la saga, figura como productora ejecutiva del proyecto. Sin embargo, la posibilidad de que su personaje realice algún tipo de ‘cameo’ no está descartada en la fase inicial de desarrollo. De hecho, en declaraciones a Variety durante el Palm Springs International Film Festival, Seyfried ha apuntado que “aunque aún no hay nada anunciado oficialmente, garantizo que habrá una segunda parte y casi puedo asegurar que tendré una aparición, porque la historia gira en torno a Sydney y su trabajo con una nueva familia. Ocurren muchas cosas, especialmente con el personaje de Michele, Enzo”, y ha añadido: “Tengo muchas ganas de ver cómo mantiene a Nina Winchester en su órbita, porque me encantaría volver a meterme de lleno en ese papel”.

Entre los nombres implicados en la producción, además de Sweeney y McFadden como productoras ejecutivas, destacan también Todd Lieberman (Hidden Pictures) y el equipo de Pretty Dangerous Pictures encabezado por Feig y Fischer. Lionsgate mantiene la supervisión del proyecto a través de Chelsea Kujawa (responsable de la primera película e impulsora de la franquicia en el estudio) y Maria Ascanio.

Temas Relacionados

Sydney SweeneyAmanda SeyfriedFreida McFaddenCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “hola, estoy aquí”

La estrella del pop no para de recoger galardones por su canción para la película ‘Avatar: Fuego y ceniza’, mientras prepara el 20 aniversario de Hannah Montana

Miley Cyrus quiere volver a

Si te gusta ‘Expediente Warren’ y ‘La bruja’, no te pierdas esta película de terror que arrasa en Netflix: un gran título reciente sobre hombres lobo

Se trata de ‘The Cursed’, una película de ‘folk horror’ que muestra la licantropía de una manera diferente

Si te gusta ‘Expediente Warren’

El actor nominado al Oscar por interpretar a Donald Trump sería el nuevo fichaje de la secuela de ‘The Batman’ junto a Scarlett Johansson

El reparto de la película de Matt Reeves comienza a tomar forma gracias a nuevas incorporaciones que acompañarían a Robert Pattinson

El actor nominado al Oscar

La película de Netflix basada en hechos reales que muestra por dentro las operaciones militares de Estados Unidos: “A veces se cruzaron los límites morales”

Kathryn Bigelow firma este sobresaliente ‘thriller’ de acción inspirado en la captura del “hombre más buscado del mundo”

La película de Netflix basada

Rodri Lussich, el reconocido presentador de televisión argentino trae su nuevo show de comedia a España: “Soy bastante malhablado, en el buen sentido de la palabra”

El presentador del programa ‘Intrusos en el espectáculo’ actuará en Madrid y Barcelona con su espectáculo ‘Argentino que huye (sirve para otra batalla)’

Rodri Lussich, el reconocido presentador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del caso Koldo

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

Desarticulan una organización de tráfico de metanfetaminas en España con vínculos con el Cartel de Sinaloa de México: usaba un búnker secreto

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un policía hondureño que aseguró estar amenazado por su jefe por no querer colaborar con bandas criminales

Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

ECONOMÍA

Un hombre gana la lotería

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 enero

Un hombre que trabajaba en la DGT se jubila con 60 años y una pensión de 2.862 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si estás sin papeles y renuncias a tu trabajo sí tienes derechos”

Carlos Melio, abogado laboralista: “Si tu empresa te hace firmar documentos rápido y sin explicar nada, cuidado”

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención