Leche materna para predecir el cáncer posparto: “Se creía que era una casualidad, pero afecta al 60% de las mujeres menores de 45”

Una mujer da el biberón a su hijo. (Pexels)

Que las mujeres desarrollasen cáncer justo después de ser madres parecía una mera coincidencia, pero los datos acabaron mostrando lo contrario. Alrededor de 5.000 mujeres al año son diagnosticadas con cáncer de mama posparto, una enfermedad poco conocida que puede aparecer hasta 10 años después de dar a luz. Estos tumores representan ya el 60% de los diagnósticos en mujeres menores de 45 años y, a diferencia de los carcinomas tradicionales, tienen un crecimiento más rápido y un comportamiento más agresivo.

“Son tumores molecularmente diferentes, con crecimiento más rápido, un comportamiento más agresivo y una mayor capacidad de dar complicaciones a la mujer en cuanto a la aparición de la enfermedad metastásica”, explica el doctor Juan de la Haba, investigador especializado en el cáncer posparto, a Infobae. Detectarlos se vuelve complicado, en parte por los cambios fisiológicos que sufren las mujeres durante el embarazo y la lactancia. Eso hace que el cáncer posparto se diagnostique en fases más avanzadas, cuando los tratamientos son más escasos y menos efectivos.

Frente a esta amenaza a la salud de las mujeres, el doctor De la Haba trabaja por desarrollar un test que, a partir de la leche materna, pueda anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto de las mujeres. Bajo el nombre Proyecto Hera, esta investigación pionera en el mundo contará con la participación de 15.000 madres españolas para combatir estos tumores.

Un 15% de las madres en riesgo

El doctor Juan de la Haba, director del Proyecto Hera. (GEICAM)

El cáncer de mama posparto “hasta el momento ha pasado desapercibido, porque se creía que era una casualidad, pero en los últimos años la incidencia ha ido en aumento”, indica Javier Cantero, coordinador del Proyecto Hera. Los cambios que sufren las mamas durante la maternidad generan un entorno biológico que, en determinadas circunstancias, puede favorecer la aparición de cáncer. Se calcula que alrededor de un 10-15% de las madres tiene riesgo de desarrollar estos tumores, algo en lo que la maternidad y lactancia tardías han tenido mucho que ver, pero saber quiénes se verán afectadas y por qué todavía es complicado.

Después de 10 años de investigación, “nos dimos cuenta de que los tumores que aparecen vinculados al hecho de ser madre, tanto en la gestación como en la lactancia, como en los años posteriores a ser madre, tenían alterados los sistemas que reparan nuestro ADN cuando este sufre un daño”, explica el doctor De la Haba. Estas alteraciones se veían también en el tejido sano que rodeaba la célula tumoral, “sobre todo en el periodo de lactancia, se veía que el sistema inmunológico no funcionaba normalmente, añade el investigador.

En este contexto, De la Haba y su equipo se dieron cuenta de que la leche materna podía volverse una fuente de información clave para identificar los biomarcadores asociados al riesgo de cáncer de mama posparto. “Es un líquido que baña precisamente ese tejido normal en el periodo de lactancia”, dice, lo que podía ser crucial “para encontrar los biomarcadores” relacionados con el cáncer posparto.

Un test gratuito y sencillo para 15.000 españolas

Kit del Proyecto Hera para recoger muestras de leche materna. (GEICAM)

El proyecto Hera se probó en un primer momento en Andalucía, donde más de 3.000 madres donaron su leche materna para ser analizada, de las que 8 han desarrollado este tipo de tumores. “Gracias a ellas, hoy se dispone de miles de muestras almacenadas en el Biobanco de Córdoba, que están permitiendo avanzar en la identificación de posibles biomarcadores del cáncer de mama posparto” destaca el doctor.

En esta segunda ronda, los investigadores han recibido muestras de leche materna de más de 15.000 madres lactantes de todo el país, que ayudarán a validar los resultados de la primera fase. El objetivo final será crear un test que, a partir de unas pocas gotas de leche materna, pueda detectar de forma precoz el riesgo de padecer cáncer de mama posparto. El doctor De la Haba espera que para finales de la década, puedan presentar los resultados y descubrir los factores que influyen en el desarrollo de estos tumores.

La investigación es una iniciativa del Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y cuenta con la colaboración científica del Grupo Español de investigación en Cáncer de Mama (GEICAM),