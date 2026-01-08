Adiós al pino en el que descansaba ‘Platero’: el Ayuntamiento de Moguer inicia la tala del mítico árbol sobre el que escribió Juan Ramón Jiménez

Casa de campo en la que Juan Ramón pasaba largas temporadas. (Ayuntamiento de Moguer)

El Ayuntamiento de Moguer ha comenzado el proceso de talar el emblemático pino de Fuentepiña, un árbol con dos siglos de historia que marcó la vida y la obra del conocido poeta español Juan Ramón Jiménez. “Sabe Platero que, al llegar al pino de la Corona, me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo, y mirar al cielo al través de su enorme y clara copa”, escribía el ganador del Nobel de Literatura en 1956 en el libro Platero y Yo.

Ese “pino paternal” sería donde finalmente sería enterrado el animal, al que visitarían los niños del pueblo al final de la novela, entre grandes lirios amarillos traídos por el mes de abril. El árbol, hasta ahora, había sido uno de los símbolos de la cultura y del municipio, además de un lugar de referencia para los aficionados a la poesía de Juan Ramón Jiménez. Todo cambió cuando, en 2025, un tornado le provocó graves daños que, pese a los múltiples intentos por salvarlo, han acabado siendo irreparables.

El Ayuntamiento de Moguer ha iniciado la tala del pino de Fuentepiña, la que fuera finca de veraneo del Nobel Juan Ramón Jiménez (EFE/ Alberto Díaz)

Tal y como ha explicado el propio Ayuntamiento de Moguer a través de sus redes sociales: “Presentaba un estado de deterioro que ha impedido su conservación”. Durante meses, especialistas han intentado reanimar el pino, cubriendo sus raíces con humus y sustrato del entorno y saneando la copa. Sin embargo, estas acciones no han logrado revertir el daño. El consistorio ha informado que las labores de tala avanzan “con el máximo respeto hacia su valor histórico, cultural y simbólico”.

Un “pino hijo” lleno de esperanza

El fin físico del árbol no significará su desaparición de la vida cultural de Moguer. El alcalde Gustavo Cuéllar ha asegurado, en declaraciones recogidas por Agencia EFE, que el pino tendrá una “segunda vida” gracias a un proyecto conjunto entre el ayuntamiento y la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez. El plan contempla tratar la madera con barniz y gasoil, y ensamblar las piezas en una estructura metálica para conservarlas en espacios dedicados a la memoria del Nobel.

Cuéllar ha detallado además tres destinos para el legado del pino: la Universidad de Huelva analizará sus anillos desde una perspectiva científica e histórica; varios fragmentos del árbol se expondrán en las sedes de las administraciones vinculadas a la fundación, y algunos tramos se transformarán en esculturas representativas del universo poético de Juan Ramón Jiménez.

De este modo, la despedida del mítico árbol cobra un tinte de esperanza gracias a la labor previa de Antonio Ramírez Almanza, director de la Fundación, quien hace ocho años plantó piñones del pino original. El alcalde ha confirmado la existencia de un certificado de “pino hijo”, asegurando así la continuidad simbólica de la especie y su historia en Fuentepiña.

Así, el árbol bajo el que Juan Ramón se refugiaba cada verano permanecerá, de forma tangible y simbólica, en la memoria y el paisaje de Moguer, así como en los últimos versos de Platero y Yo: “Yo sé que, a la caída de la tarde, cuando, entre las oropéndolas y los azahares, llego, lento y pensativo, por el naranjal solitario, al pino que arrulla tu muerte, tú, Platero, feliz en tu prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos que ha brotado tu descompuesto corazón”.