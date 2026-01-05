El actor Mickey Rourke lanza una campaña de ‘crowfunding’ para que no lo desalojen de su casa: “su situación es difícil”

Mickey Rourke podría ser desalojado de su hogar por retrasos con el alquiler. (Wikimedia)

Mickey Rourke, conocido por su trayectoria en el cine y su pasado en la lucha libre, ha solicitado ayuda a sus seguidores para evitar perder su vivienda en Los Ángeles tras acumular cerca de 60.000 dólares (unos 55.000 euros) en deudas de alquiler. La noticia se ha conocido después de que el propio actor, a través de una campaña en GoFundMe, ha pedido colaboración económica para poder regularizar su situación y evitar el desahucio.

La situación económica de Rourke se ha hecho pública a raíz del documento legal presentado a finales de diciembre, donde se señala que, el pasado 18 de diciembre, su casero, Eric Goldie, le había remitido una notificación exigiendo el pago de 59.100 dólares o el abandono inmediato del domicilio en un plazo de tres días, tal y como ha recogido la demanda publicada el 29 de diciembre. Según los documentos, la notificación fue entregada tanto de forma presencial en la vivienda como por correo, ya que el actor no se encontraba en casa en el momento inicial.

Actualmente, la campaña creada en la plataforma GoFundMe bajo el título “Ayuda a Mickey Rourke a permanecer en su hogar” ha sido impulsada por Liya-Joelle Jones, amiga personal y miembro de su equipo de representación, como ha confirmado la propia fuente. El objetivo de recaudación se ha fijado en 100.000 dólares, aunque, apenas seis horas después de su lanzamiento, la iniciativa apenas ha superado los 1.500 dólares.

Mickey Rourke intenta recaudar 100 mil dólares para no quedarse sin hogar. (GoFoundMr)

Jones, en declaraciones realizadas a The Hollywood Reporter, ha explicado que “Mickey está atravesando un momento muy complicado, y resulta conmovedor comprobar la cantidad de personas que se preocupan por él y que desean ayudarle”.

En la descripción de la recaudación, accesible a través de GoFundMe, se destaca que este proceso se lleva a cabo “con el consentimiento total de Mickey” y que su objetivo principal es cubrir los gastos habitacionales urgentes y así evitar el desalojo del inmueble. Según el texto, “la vida no siempre sigue una línea recta, y a pesar de todo lo que Mickey ha dado en su carrera y en su vida, ahora se enfrenta a un momento financiero complicado que pone en riesgo su situación habitacional”.

Una petición de ‘crowfunding’

El texto de la campaña enfatiza que el propósito de las donaciones es proporcionar “estabilidad y serenidad durante una época estresante, de manera que Mickey pueda conservar su hogar y tener margen para recuperarse”. La organización añade: “Cualquier donación, sin importar la cuantía, supondrá una diferencia real. Si no puedes contribuir económicamente, difundir esta página también supone una gran ayuda. Muchas gracias por tu amabilidad y apoyo”.

La propiedad en cuestión, según la ficha publicada en el portal inmobiliario Zillow, es una vivienda de tres dormitorios y una superficie de 150 metros cuadrados. Los documentos mencionan que Rourke firmó el contrato de alquiler en marzo de 2025 con una renta mensual de 5.200 dólares, cifra que posteriormente ha sido elevada hasta los 7.000 dólares.

Tráiler de 'Iron Man 2', en la que participaba Mickey Rourke, uno de sus últimos 'blockbusters'

Desde la demanda, el propietario no solo solicita el pago de las cantidades adeudadas en concepto de alquiler atrasado, sino que reclama también el reembolso de los honorarios de abogado y la “resolución” del contrato de arrendamiento que actualmente vincula a ambas partes.

Controversias en el programa ‘Gran Hermano’

La decisión de Rourke de alquilar esta vivienda se sitúa en el periodo inmediatamente anterior a la interposición de una demanda contra el programa Celebrity Big Brother UK, motivada por un conflicto de pagos tras su polémica salida del reality en abril de 2025. En ese momento, Kimberly Hines (representante del actor) remitió un comunicado, donde aseguraba que el formato había “faltado al respeto” a Rourke al “humillarle públicamente” y negarse a abonarle las cantidades pactadas.

Mickey Rourke en el programa Big Brother UK

Hines, en ese comunicado, afirmó: “No cabe duda de que, cuando Big Brother fichó a Mickey Rourke, eran plenamente conscientes de su imagen pública y de cómo encajaba con el perfil rebelde de Hollywood”, y ha añadido que el programa era consciente de que su presencia resultaría “explosiva, polémica y capaz de atraer todas las miradas; eso es lo que obtuvieron y mucho más”.

De acuerdo con toda la información recogida, Rourke se encuentra actualmente a la espera de resolver tanto su situación habitacional como sus disputas abiertas, en un momento marcado por dificultades económicas y legales.