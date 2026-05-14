Pastel de berenjena y patata gratinado: una receta sencilla con un contraste de texturas muy llamativo

Es importante cortar las rodajas bien y montarlo con cuidado

Pastel de berenjena y patata gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de berenjena y patata gratinado es una de esas recetas sencillas que combinan ingredientes básicos para conseguir un plato completo, sabroso y muy saciante. Además de resultar fácil de preparar, destaca por el contraste de texturas, con una superficie gratinada y un interior cremoso.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 min
  • Cocción: 40 min
  • Tiempo total: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

  1. 2 berenjenas grandes
  2. 4 patatas medianas
  3. 200 ml de nata líquida para cocinar (o leche evaporada)
  4. 2 huevos
  5. 100 g de queso rallado para gratinar (emmental, mozzarella o mezcla)
  6. 1 diente de ajo
  7. 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  8. Aceite de oliva virgen extra
  9. Sal
  10. Pimienta negra

Cómo hacer pastel de berenjena y patata gratinado, paso a paso

  1. Las patatas se pelan y se cortan en rodajas finas para que se cocinen de manera uniforme. Después, se añade un poco de sal y se fríen en aceite de oliva caliente hasta que quedan tiernas y doradas. Cuando estén listas, se dejan sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.
  2. Las berenjenas también se cortan en rodajas finas y se espolvorean con sal. Tras unos 10 minutos de reposo, se secan bien con papel de cocina y se cocinan ligeramente en una sartén con un poco de aceite hasta que comienzan a dorarse.
  3. En un bol se baten los huevos junto con la nata líquida hasta obtener una mezcla homogénea. Después, se incorpora sal, pimienta y una pizca de nuez moscada para dar más sabor al pastel.
  4. La fuente de horno se frota con un diente de ajo y se unta ligeramente con aceite o mantequilla para evitar que los ingredientes se peguen durante el horneado.
  5. El pastel se monta alternando capas de patata y berenjena. Entre cada capa se añade parte de la mezcla de huevo y nata para que el interior quede más jugoso y bien integrado.
  6. La parte superior se cubre con el resto de la mezcla líquida y queso rallado por encima, lo que ayudará a conseguir una superficie dorada y gratinada.
  7. Con el horno previamente precalentado a 190ºC, el pastel se cocina durante unos 40 minutos, hasta que la superficie quede bien dorada y el interior cuajado.
  8. Una vez fuera del horno, conviene dejar reposar el pastel unos minutos antes de cortarlo para que las capas se asienten y las porciones mantengan mejor su forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para unas 6 porciones medianas, aunque la cantidad final puede variar ligeramente dependiendo del tamaño de los trozos y de cómo se sirva el pastel.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 300 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Grasas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puede conservarse en la nevera hasta 3 días siempre que esté bien tapado para mantener su sabor y textura. A la hora de recalentarlo, puede utilizarse tanto el horno como el microondas. No se recomienda congelarlo, ya que las patatas suelen perder consistencia y quedar más blandas.

