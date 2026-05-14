Pastel de berenjena y patata gratinado: una receta sencilla con un contraste de texturas muy llamativo

El pastel de berenjena y patata gratinado es una de esas recetas sencillas que combinan ingredientes básicos para conseguir un plato completo, sabroso y muy saciante. Además de resultar fácil de preparar, destaca por el contraste de texturas, con una superficie gratinada y un interior cremoso.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 min
- Cocción: 40 min
- Tiempo total: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 4 patatas medianas
- 200 ml de nata líquida para cocinar (o leche evaporada)
- 2 huevos
- 100 g de queso rallado para gratinar (emmental, mozzarella o mezcla)
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
Cómo hacer pastel de berenjena y patata gratinado, paso a paso
- Las patatas se pelan y se cortan en rodajas finas para que se cocinen de manera uniforme. Después, se añade un poco de sal y se fríen en aceite de oliva caliente hasta que quedan tiernas y doradas. Cuando estén listas, se dejan sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.
- Las berenjenas también se cortan en rodajas finas y se espolvorean con sal. Tras unos 10 minutos de reposo, se secan bien con papel de cocina y se cocinan ligeramente en una sartén con un poco de aceite hasta que comienzan a dorarse.
- En un bol se baten los huevos junto con la nata líquida hasta obtener una mezcla homogénea. Después, se incorpora sal, pimienta y una pizca de nuez moscada para dar más sabor al pastel.
- La fuente de horno se frota con un diente de ajo y se unta ligeramente con aceite o mantequilla para evitar que los ingredientes se peguen durante el horneado.
- El pastel se monta alternando capas de patata y berenjena. Entre cada capa se añade parte de la mezcla de huevo y nata para que el interior quede más jugoso y bien integrado.
- La parte superior se cubre con el resto de la mezcla líquida y queso rallado por encima, lo que ayudará a conseguir una superficie dorada y gratinada.
- Con el horno previamente precalentado a 190ºC, el pastel se cocina durante unos 40 minutos, hasta que la superficie quede bien dorada y el interior cuajado.
- Una vez fuera del horno, conviene dejar reposar el pastel unos minutos antes de cortarlo para que las capas se asienten y las porciones mantengan mejor su forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para unas 6 porciones medianas, aunque la cantidad final puede variar ligeramente dependiendo del tamaño de los trozos y de cómo se sirva el pastel.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 300 kcal
- Proteínas: 7 g
- Hidratos de carbono: 32 g
- Grasas: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puede conservarse en la nevera hasta 3 días siempre que esté bien tapado para mantener su sabor y textura. A la hora de recalentarlo, puede utilizarse tanto el horno como el microondas. No se recomienda congelarlo, ya que las patatas suelen perder consistencia y quedar más blandas.
