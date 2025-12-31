Se reedita 60 años tras su publicación una de las obras más misteriosas de la literatura: una novela-enigma que sigue perturbando

Se ha reeditado una de las obras cumbres de John Fowles, 'El Mago' (Anagrama)

Con el reciente relanzamiento de El Mago, los lectores tienen la posibilidad de recuperar una de esas novelas que, lejos de pertenecer únicamente al mundo de la crítica, se han consolidado como referente para sucesivas generaciones. La reedición del clásico de John Fowles, cuya versión más conocida en España corresponde a la traducción de Enrique Hegewicz editada por Anagrama, ha reavivado el interés por una obra que, desde su publicación original en 1966, no ha dejado de plantear enigmas e incógnitas a quienes deciden adentrarse en sus páginas.

Desde sus primeras líneas, El Mago propone al lector la travesía de Nicholas Urfe, joven inglés que tras abandonar Oxford (carente de experiencia vital) se traslada a la isla griega de Phraxos, trasunto literario de Spetses, para dar clases en un colegio. Muy pronto, Nicholas es atrapado en los juegos y artimañas psicológicas del misterioso millonario Maurice Conchis, conocido como “el Mago”, personaje carismático que invita al protagonista (y al lector) a recorrer un laberinto de sospechas, fantasías y pruebas iniciáticas capaces de transformar la percepción del mundo. Así, la novela presentaría a Urfe como una suerte de Orfeo obligado a explorar, mediante experiencias límite, los recovecos de la condición humana.

El texto de Fowles se caracteriza por una prosa robusta y un despliegue de imaginación singular, situando la acción en lo que describe como “uno de los paisajes más puros y equilibrados de este planeta”.

'El mago', novela mítica de John Fowles (Anagrama)

A pesar de la intrincada trama, la incertidumbre y la ambigüedad impregnan toda la novela: nada es lo que parece, y el lector, en ocasiones, no distingue entre recuerdo, ‘teatralización’, mito griego o experimento psicológico. Junto a la relación entre Nicholas y Conchis, la historia da cabida al vínculo del protagonista con Alison, su amante británica, y a la aparición de dos gemelas bajo la tutela del Mago, añadiendo capas de intriga y seducción.

El fenómeno de los libros-enigma

En poco tiempo tras su aparición, El Mago se consolidó como una novela de culto y su autor comenzó pronto a recibir cartas de lectores interesados en desentrañar el significado de determinados pasajes.

Así, más allá de los reparos estilísticos que pueda plantear la crítica (como la aspereza narrativa o la artificiosidad de la intriga), lo que ha garantizado el éxito continuado de la obra ha sido el magnetismo de su ritmo, la habilidad de Fowles para construir el suspense y la atmósfera inquietante que genera la figura del propio Conchis.

Y es que, el relato de Fowles comparte con la novela postmoderna la imposibilidad de discernir la verdad de la mentira hasta bien avanzada la lectura, un artificio literario que la ‘emparenta’ con ciertas inquietudes filosóficas sobre la fragilidad del conocimiento.

El Mago, pertenecería a la tradición de la figura del mentor carismático o gurú (una constante de la literatura europea desde el siglo XX) y que entronca con la percepción de muchos de los líderes que operan en la actualidad.

El escritor John Fowles en una imagen de archivo

Fowles publicó en 1977 una edición revisada de la novela, suprimiendo referencias, reescribiendo capítulos y añadiendo una mayor carga erótica que, según confesó el propio escritor, había faltado en la versión original “por falta de agallas”.

El escritor, cuya carrera incluye éxitos populares como El coleccionista (que se convirtió en una magnifica película de William Wyler), es además una figura de la literatura británica de la segunda mitad del siglo XX, así como un referente para la denominada corriente ‘postmoderna’. Especialmente notable es la influencia de Fowles en obras como La mujer del teniente francés, donde la estructura narrativa fragmentada y los finales alternativos subrayan las formas de intertextualidad y ‘metaliteratura’ afines a este movimiento.

Travesías literarias y ecos culturales

Entre los apuntes autobiográficos de la obra (desvelados en el prólogo de la edición revisada) se incluye la estancia de Fowles como profesor en un colegio de Spetses a principios de los años cincuenta, experiencia que inspiró la recreación de la ficticia villa Bourani y el ambiente de la isla.

El propósito consciente de Fowles no era crear una novela realista, sino “proporcionar una experiencia que fuera más allá de lo literario”, como reconoció al citar la influencia de El gran Meaulnes de Alain-Fournier. Inspiraciones adicionales provienen de la obra de Charles Dickens, especialmente Grandes esperanzas, que el propio Fowles utilizó en su etapa de docente con estudiantes griegos.

El escritor llegó a definir El mago como “una novela de adolescencia escrita por un adolescente tardío”, una apreciación que contribuye a dotar a la obra de su peculiar atractivo y la sitúa junto a otras novelas iniciáticas y enigmáticas como El guardián en el centeno de Salinger o Nada de Carmen Laforet.

Anthony Quinn y Michael Caine en 'El Mago', película de Guy Green de 1968 rodada en Mallorca

La adaptación cinematográfica de El mago añadió nuevos episodios a la leyenda de la obra. La película de 1967, dirigida por Guy Green, no pudo rodarse en Grecia debido al golpe de los coroneles, trasladando la producción a Mallorca. El reparto contó con Michael Caine como Urfe, Anthony Quinn interpretando a Conchis, y las actuaciones de Candice Bergen y Anna Karina. La adaptación, considerada por parte de la crítica como fallida, ha terminado por ganarse un cierto estatus de filme de culto, pese a su recepción negativa y su irregularidad formal. El mago tuvo que enfrentarse a la censura en España, lo que incrementó el halo de misterio que ya rodeaba a la obra.

El impacto cultural de la novela se ha ampliado con iniciativas recientes, como la exploración documentada llevada a cabo por el dramaturgo Josep Ramon Cerdà y el dibujante Josep Antoni Mendiola sobre el rodaje en Baleares. Ambos creadores han dedicado una obra de teatro y una novela gráfica (La peor película del mundo/La pitjor pel·lícula del món, publicada por Disset Edicións) a recordar las peripecias de aquel rodaje y el ambiente de la Mallorca de los años sesenta, marcada por festivales, visitas de celebridades y el auge del turismo. En la narración gráfica se relata, además, el escaso entusiasmo con el que Fowles percibía la adaptación de su obra, una implicación que obedecía a motivos económicos más que creativos, y que quedó reflejada en diversas anotaciones críticas que el novelista realizó en sus diarios.

El mago de John Fowles, con sus enigmas persistentes y su capacidad de provocar reflexión, continúa siendo un ejemplo de literatura que desborda los marcos convencionales.