El clásico de Navidad que Michael Caine se tomó demasiado en serio a pesar de estar rodeado de marionetas: “Como si estuviera en la Shakespeare Company”

Michael Caine fue de lo más profesional en 'Los Muppet en Cuento de Navidad'

Entre las muchas versiones que hay de Cuento de Navidad de Charles Dickens, hay una cinematográfica que merece especial atención. La actuación de Michael Caine como Ebenezer Scrooge en Los Muppet en Cuento de Navidad ha sido reconocida como una de las más memorables y respetadas interpretaciones del célebre personaje literario. Estrenada en 1992, la película marcó un hito en la filmografía de los Muppets y consolidó la reputación de Caine como un actor versátil capaz de transitar entre el drama clásico y la comedia familiar sin perder profundidad. La decisión del británico de afrontar el papel con total seriedad, inspirándose en el teatro shakespeariano y elementos del personaje Hannibal Lecter, se convirtió en el eje central de su contribución artística al filme.

El propio actor explicó su método antes de iniciar el rodaje: “Voy a interpretar esta película como si estuviera trabajando con la Royal Shakespeare Company. Jamás haré un guiño, jamás haré nada propio de los Muppets. Voy a interpretar a Scrooge como si se tratara de un papel absolutamente dramático y no hubiera marionetas a mi alrededor”, declaró Caine, según recogió el diario The Guardian. Esta premisa marcó la interacción entre el actor británico y el universo de los Muppets, caracterizado por el humor físico y la irreverencia, y dotó al personaje de una autenticidad pocas veces vista en adaptaciones anteriores.

La perspectiva de los propios integrantes del elenco de los Muppets refuerza la singularidad de la interpretación de Caine. Dave Goelz, voz de personajes emblemáticos como Gonzo y Zoot, relató que la presencia de Caine en el set era impactante, especialmente por su disciplina técnica. “Me impresionó mucho la forma en que Michael actuaba y el hecho de que nunca parpadea en una toma. Es parte de su técnica. Nunca verás a Michael Caine parpadear. Observar su oficio era asombroso y, por supuesto, para ese personaje, tenía que resistirse a nuestras payasadas – y entre tomas, siempre bromeamos. Fue extremadamente profesional, aunque no era nada aburrido”, recordó Goelz. Esta combinación de entrega profesional y capacidad para integrarse en el ambiente relajado del rodaje fue clave para el éxito de la película.

Imagen de 'Los Muppet en Cuento de Navidad'

Una versión diferente del cuento de toda la vida

La versión de Scrooge encarnada por Caine se ubica así junto a las de intérpretes clásicos como Alastair Sim y George C. Scott, siendo citada repetidamente por críticos y espectadores como una de las más logradas. El desafío de mantener una actuación completamente seria mientras interactuaba con marionetas de colores y personajes excéntricos se transformó en una virtud, permitiendo que el arco de redención de Scrooge tuviera mayor peso emocional y credibilidad.

Los Muppet en Cuento de Navidad fue la primera adaptación cinematográfica de la novela de Charles Dickens realizada por los Muppets, bajo la dirección de Brian Henson, hijo del creador de los personajes, Jim Henson. Estrenada apenas dos años después del fallecimiento de Jim Henson, la película rindió tributo al legado original de los Muppets, combinando su característico humor con una fidelidad sorprendente al texto original. La producción se distinguió por su recreación detallada del Londres victoriano, su banda sonora original y la presencia de personajes Muppet en los papeles más insospechados, como la Rana Gustavo interpretando a Bob Cratchit y Miss Piggy en el rol de Emily Cratchit.

En la actualidad, la película está disponible para streaming en Disney+, aunque los seguidores más fieles deben prestar atención a la versión seleccionada: la edición extendida con la canción descartada When Love Is Gone se encuentra como contenido extra. A más de tres décadas de su estreno, la interpretación de Michael Caine en Los Muppet en Cuento de Navidad continúa siendo un referente insoslayable en la historia de las adaptaciones de Dickens, y es habitual que figure en los resúmenes de los mejores trabajos del actor tras su retiro.