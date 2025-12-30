Las mayores polémicas de 2025 en el mundo de la cultura: de los tuits de Karla Sofía Gascón al filósofo creado con IA, pasando por Rosalía y sus “ismos”

Montaje con algunos de los protagonistas de las mayores polémicas culturales del año en 2025. (Infobae España)

El mundo de la cultura ha vivido momentos de todo tipo a lo largo de este 2025. Ha sido un año en el que los artistas españoles en todos los ámbitos parecen haber obtenido un gran reconocimiento dentro y fuera de su país, pero también lleno de momentos polémicos, que en muchos casos han reflejado tanto en redes sociales como en los medios de comunicación los cambios, dilemas y retos sociales que ha afrontado nuestra sociedad durante el año.

Por eso, desde Infobae, donde ya dimos un buen repaso a todos esos momentos que habían marcado el año a nivel cultural, hemos decidido también recordar cuáles han sido los sucesos más polémicos en el mismo ámbito, centrándonos sobre todo (pero no exclusivamente) en España, y procurando dar cabida a todo tipo de artes... y de escándalos.

Karla Sofía Gascón: los tuits que lo cambiaron todo

La línea que separa la fama del odio es tan fina como un hilo... de X. Esto es algo que la actriz Karla Sofía Gascón descubrió a principios de este año. La intérprete, tan aplaudida por su trabajo en la película de Emilia Pérez como viral por su discurso en la gala de premios del Festival de Cannes, pasó a la palestra cuando resurgieron unos antiguos tuits considerados racistas, xenófobos y ofensivos.

La polémica arrasó con todo: Karla Sofía Gascón, quien dejó de asistir a las galas de premios y otros actos públicos, sufrió lo que muchos consideraron un linchamiento público en redes sociales. Además, Emilia Pérez pasó de ser una de las favoritas para los Oscar a no tener casi ninguna promoción por parte de Netflix. Por si fuera poco, Jacques Audiard, el director del filme, echó más gasolina al fuego cuando dijo que el español (idioma en el que se desarrolla la película) era “un idioma de pobres”.

Karla Sofía Gascón, en la alfombra roja de la ceremonia de los Premios César. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

‘El odio’, de Luisgé Martín: cómo y cuándo dar voz a un asesino

Basado en el caso de José Bretón y los asesinatos de sus Ruth y José a manos de su propio padre, el libro de El odio levantó una fuerte controversia incluso antes de salir a la venta por su acercamiento al caso. La madre de las víctimas, Ruth Ortiz, criticó que no se la había consultado sobre el contenido y la publicación del libro, alegando vulneraciones a derechos al honor e intimidad. La Fiscalía de Menores mantuvo también una postura similar, y finalmente, Anagrama decidió suspender y cancelar definitivamente la publicación de este libro, en medio del sonado debate público sobre los límites de la libertad creativa y la responsabilidad ética de los artistas.

Luisgé Martín y su último libro, 'El odio'.

‘Lisístrata’, una obra feminista censurada por una concejala de Igualdad

El teatro también ha tenido espacio para la polémica en 2025. El momento más destacado se lo debemos a Carmen Muñoz, concejala de Igualdad de Linares, quien decidió interrumpir abruptamente una representación de Lisístrata (una comedia clásica de Aristófanes escrita en el siglo V a.C) por considerarla “inadecuada” para parte del público, especialmente “por haber menores en la sala”.

Tanto los responsables de la obra, como distintos colectivos teatrales, grupos feministas y otros partidos políticos llegaron a solicitar la dimisión de la edil, frente a una obra en la que las mujeres de Atenas deciden organizar una huelga de sexo para convencer a sus maridos de que dejen de luchar en la guerra.

Imágenes de una representación de 'Lisístrata', de Paca López. (Facebook)

La serie más famosa del año, víctima de las ‘fake news’

No hay duda de que Adolescencia ha sido una de las series más exitosas del año. La producción de cuatro episodios ideada por Jack Thorne y Stephen Graham batió varios récords de reproducciones en Netflix, pero también dio paso a una sonada polémica cuando comenzó a viralizarse la noticia (falsa) de que la miniserie había cambiado la historia real en la que supuestamente se inspiraba, situando a un protagonista blanco como autor del crimen cuando este había sido cometido por un “inmigrante africano”.

El bulo tuvo tanto calado que incluso los creadores de la serie tuvieron que salir públicamente y decir que este tipo de asesinatos son cometidos por personas de todas las razas y que el color de piel era lo de menos, que lo importante giraba en torno a la violencia y la toxicidad que permean ciertas esferas de la masculinidad.

Imágenes de 'Adolescencia'. (Netflix)

El filósofo que resultó ser una IA

Desde su publicación en Amazon, Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad iba camino de ser uno de los libros del año en los círculos universitarios de todo el mundo. Probablemente, haya acabado siéndolo, pero no por su profundidad teórica ni su agudo sentido de la realidad presente, sino por el descubrimiento, el pasado mes de abril, de que Jianwei Xun, su autor, en realidad era una Inteligencia Artificial creada por un editor italiano. Este descubrimiento se lleva la palma en un año en el que la IA también ha protagonizado controversias similares, como la de la actriz Tilly Norwood.

Jianwei Xun, el filósofo creado con Inteligencia Artificial. (Montaje realizado por Infobae)

La ‘listening party’ de Aitana: pagar por escuchar un disco grabado

Lo de la subida de precios en los conciertos es un tema que ya lleva años en el foco de la polémica. En mayo de 2025, Amaia protagonizó un escándalo algo distinto, en relación con su listening party, un espectáculo en el que sus fans podrían asistir a la presentación de su nuevo disco, Cuarto Azul, en un evento en el Movistar Arena de Madrid donde se reproducirían todas las canciones (grabadas) del álbum. En resumen, un concierto que no era un concierto... y por el que se cobró 16 euros de entrada a todo el que quiso escuchar los nuevos temas de la gran diva del pop español.

Aitana durante su 'listening party' en el Movistar Arena de Madrid. (Alba Manjavacas Gonzalez / Europa Press)

Los festivales de verano y el fondo KKR: cuando los artistas dijeron ‘no’

El plan para el verano de muchos artistas (y, por ende, de muchos de sus fans) se vio alterado por la noticia de que, detrás de varios de estos festivales (como Sónar, Viña Rock o FIB), estaban organizados o financiados por Superstruct Entertainment, empresa controlada por el fondo de inversión KKR, cuyas inversiones incluyen negocios vinculados a Israel y actividades inmobiliarias en territorios palestinos ocupados.

Esto llevó a muchos músicos a cancelar su participación en dichos eventos, además de generar diferentes movilizaciones, protestas públicas y debates sobre la ética de asistir. La situación llevó a todo tipo de panoramas: desde algunos festivales defendiendo su independencia del fondo a otros desvinculándose de sus fundadores tras la controversia.

El Festival Internacional de Benicàssim, afectado por el boicot de músicos a los eventos vinculados con el fondo proisraelí KKR. (Montaje Infobae España)

Sijena y el MNAC: unas pinturas que no están donde deberían

El asunto de las pinturas murales del Monasterio de Sijena llevaba tiempo encallado en los tribunales. No obstante, el destino de estas valiosas obras originales del periodo románico dio un nuevo giro cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que, pese a llevar décadas expuestas en el Museo Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), estas pinturas pertenecían legalmente al monasterio de Sijena y allí debían ser devueltas.

Lo que nadie esperaba es que, inmediatamente después, la institución catalana se escudara en la fragilidad de los murales para señalar que no se podía (ni se debía) trasladarlas, como mínimo, hasta comprobar y garantizar su preservación. Así, mientras desde Aragón insisten en su devolución inmediata, desde el MNAC parecen no tener ninguna prisa en resolver un conflicto en el que se han personado expertos legales, gestores, conservadores de arte y hasta el Ministerio de Cultura.

Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. (Kike Rincón / Europa Press)

La polémica de ‘El cautivo’ y la posible bisexualidad de Cervantes

La película El cautivo, de Alejandro Amenábar, fue uno de los estrenos más sonados del mes de septiembre, no solo por sus buenos resultados en taquilla (superó los cinco millones de euros) sino por plantear la posibilidad de una relación afectiva o íntima entre Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote, y su captor en Argel, donde el autor permaneció preso durante varios años.

Para muchos, esta trama carecía de validez histórica y poco importaba que se tratara de una licencia creativa, ya que no se han encontrado evidencias sobre la bisexualidad del famoso autor. Amenábar defendió que quiso explorar esa hipótesis como parte de una narración emocional y humana y no como una tesis histórica, pero sus palabras no lograron reducir la indignación de una parte de la sociedad.

Julio Peña como Miguel de Cervantes en 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar.

Bad Bunny contra Donald Trump: el lío de la Super Bowl

No parece que la coronación de Bad Bunny como el artista musical más escuchado del mundo en el Wrapped de Spotify sea suficiente para convencer a Donald Trump. El presidente norteamericano, al igual que parte de la sociedad estadounidense, no ve con buenos ojos la elección del artista puertorriqueño para que protagonice el famoso espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

El conejo malo se ha visto como una elección “poco estadounidense” y poco “familiar”, por lo que desde algunos sectores se le ha querido cambiar por otros artistas más... tradicionales. De fondo, las críticas de Bad Bunny con las políticas migratorias en Estados Unidos (incluyendo la decisión de no actuar en el país en su gira mundial) no han hecho sino enfrentar aún más el perfil público del cantante con el panorama político de la América trumpista.

Fotografía de archivo del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Amaia Montero, Leire y La Oreja De Van Gogh: el regreso más esperado y el menos aplaudido

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh era algo que muchos deseaban. Por el contrario, la forma en que este finalmente ha acabado dándose ha dejado descontentos a muchos. El anuncio oficial del regreso de la cantante se hizo justo un año después de la polémica salida de Leire Martínez, quien había sido cantante del grupo durante 17 años y afirmó que su salida no había sido consensuada.

Por si fuera poco, la ausencia “temporal” del guitarrista y miembro fundador Pablo Benegas echó aún más leña al fuego con la vuelta de Amaia, generando debate entre fans que celebran la vuelta de la icónica voz de los primeros éxitos y otros que critican cómo se gestionó la salida de Leire y la nueva etapa que parece ahora empezar la mítica banda.

La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero. (Europa Press)

La “literatura comercial” de Juan del Val, ganadora del Premio Planeta

No parece que le preocupe al jurado del Premio Planeta que sus elecciones en los últimos años hayan generado polémica. Al menos, eso se entiende de su decisión de entregar el galardón literario del millón de euros a Juan del Val, alguien cuya trayectoria literaria palidece frente a su conocido perfil de “polemista” en programas televisivos de la casa. La crítica especializada no tardó en machacar Vera. Una historia de amor, la novela con la que el tertuliano obtuvo el premio, si bien este se defendió desde un principio reivindicando la “literatura comercial” para todo el mundo frente a “la alta cultura” para unos pocos.

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025. (Alberto Paredes / Europa Press)

La RAE y el Instituto Cervantes: una guerra de trincheras

Mientras la mayoría de españoles discutían sobre los concursantes favoritos en Operación Triunfo o las infidelidades de La isla de las tentaciones, los lingüistas y amantes del idioma castellano tenían su propio culebrón. La Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes mostraron sus diferencias con un tenso cruce de declaraciones iniciado por Luis García Montero, director de esta última institución, quien afirmó que la otra entidad estaba dirigida por un “experto en negocios” en lugar de un filólogo.

Desde la Academia, estas palabras en referencia a Santiago Muñoz se definieron como una “agresión”, lo que supuso el inicio de una serie de reproches y acusaciones en torno a todo tipo por cuestiones, como la elección de la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española o la (no) asistencia de la RAE al Patronato del Instituto Cervantes como gesto de malestar.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (i)y el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz (d), posan durante la presentación del X Congreso de la Lengua Española. (EFE/ Paolo Aguilar)

Las joyas robadas del Louvre

Siete minutos. Esto es lo que tardaron los ladrones del Louvre en entrar al famoso museo por una ventana y huir con ocho joyas históricas valoradas en decenas de millones de euros. Desde el golpe, que ocurrió en octubre, las autoridades francesas ya han detenido a varios sospechosos. Sin embargo, la mayor parte de las joyas no se han recuperado y la polémica sobre la seguridad del Louvre lleva meses en disputa. La dirección del museo ya ha anunciado un refuerzo de las medidas de protección, algo que no ha evitado las protestas incluso de sus propios trabajadores, quienes se declararon en huelga ante la falta de recursos acusada durante años.

Fotografía del Museo del Louvre. (Europa Press)

El año en el que la religión volvió a estar de moda

Que una película sobre la devoción católica tenga éxito puede no sonar extraño. Ahora, que al mismo tiempo la película más vista en cines coincida en temática (religiosa) con el disco más escuchado, ya es más extraño. Los domingos, de Alauda Ruíz de Azúa, y LUX, de Rosalía, encabezan el auge de la fe como tema abordado por el arte: una tendencia reforzada por modas como los retiros espirituales o el auge de otros artistas más minoritarios, que ha provocado que muchos se pregunten hasta qué punto es inocuo adoptar la estética cristiana y lucirla como algo cool en un contexto donde la ultraderecha más conservadora va ganando más y más adeptos.

Carteles de 'LUX' en la plaza de Callao de Madrid. (Europa Press)

Rosalía y los “ismos”: cuestión de perfección

Desde el anuncio de LUX, Rosalía ha acaparado las portadas de casi todos los medios de comunicación. Ora por su llamativa promoción, ora por el singular estilo de sus canciones, el cuarto disco de la cantante se convirtió desde su lanzamiento en uno de los trabajos musicales con más impacto que se recuerden en los últimos años.

Con todo, la artista catalana ha pasado de canonizada a defenestrada con declaraciones como las que pudieron escucharse en una entrevista en Radio 3, donde aseguró este mismo mes de diciembre no considerarse “lo suficientemente moralmente perfecta” para identificarse con un “ismo” como el feminismo“. Las palabras de la artista generaron un amplio debate en redes acerca de su falta de compromiso público contra el machismo, si bien hubo quien señaló en su respuesta una postura personal, marcada por un tono humilde y reflexivo.

Rosalía anuncia el 'Lux Tour'. (@rosalia.vt)

Claire Obscure, el juego ‘indie’ del año que resultó estar hecho con IA

Si en esta lista ha habido espacio para libros, películas, música y teatro... ¿por qué no para los videojuegos? Y es que 2025 se ha despedido con una sonada polémica que afecta a una de las novedades más potentes del mercado: Clair Obscur: Expedition 33. En The Game Awards, galardones más importantes del mundo en el sector, el videojuego batió todos los récords al erigirse como vencedor hasta en nueve categorías, incluyendo la de Mejor Juego Indie del Año, Mejor Debut Indie del Año y Mejor Juego del Año.

Sin embargo, la validez de estos reconocimientos quedaría en entredicho cuando se descubriera que sus responsables habían utilizado IA generativa para crear el mundo del juego, un asunto delicado en todos los ámbitos de la cultura y que cuestiona sobre todo el carácter indie del producto. De hecho, tras saberse la noticia, otros galardones como los Indie Game Awards decidirían revocar los premios que Clair Obscur había ganado con anterioridad.

Imágenes de 'Clair Obscur: Expedition 33'. (Sandfall Interactive)