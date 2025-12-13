España Cultura

Rosalía reflexiona sobre la “reivindicación de mujeres feministas” en ‘LUX’: “No me considero lo suficientemente perfecta como para estar dentro de un ‘ismo’”

En ‘Rosalía por Rosalía’, un especial de Radio 3 Extra, la periodista Leyre Guerrero le preguntó por la “reivindicación de mujeres fuertes” en las que se ha inspirado para su cuarto álbum de estudio

Rosalía publicó hace prácticamente un mes, el pasado 7 de noviembre, LUX, su cuarto álbum de estudio. El álbum ha dejado boquiabierto a todo el panorama nacional e internacional y ha sido declarado uno de los mejores discos del año. Tras Los Ángeles (2017), El Mal Querer (2018) y Motomami (2022), la artista catalana ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa con un álbum donde, esta vez, se adentra en la espiritualidad y el misticismo, vinculando a santas y figuras femeninas históricas como Juana de Arco u Olga de Kiev, sin olvidar una de las señas que la hacen única: la experimentación sonora.

Este pasado 10 de diciembre se publicó Rosalía por Rosalía, un especial de Radio 3 Extra en el que la artista desgranó las claves conceptuales y estéticas de Lux. Por ello, la periodista Leyre Guerrero le preguntó precisamente por esta “reivindicación de mujeres fuertes que desafiaron un cierto feminismo, aunque no pudiéramos llamarlo así porque no era un concepto como tal”.

Como respuesta, la autora de La Perla explicó que le inspiran mujeres como Santa Teresa, Santa Clara de Asís o artistas contemporáneas como Björk, presente también en el disco. Referentes que le han permitido ampliar su mirada sobre la espiritualidad y el compromiso personal. “Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ‘ismo’, pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas”, afirmó Rosalía.

“Me rodeo de ideas feministas”

La estética del álbum refuerza ese planteamiento conceptual. En la portada, Rosalía aparece vestida con un hábito religioso, una imagen cargada de simbolismo. “El hábito que llevo en la portada es un símbolo del compromiso que una adquiere con algo que, en mi caso y en mi vida, es un compromiso con la música”, reflexionó. Lux, cuyo título significa luz en latín, se construye así como una exploración de la dualidad entre lo terrenal y lo divino, la oscuridad y la revelación.

Rosalía anuncia el nombre y la fecha de salida de su nuevo álbum, 'LUX', en Callao.

“Este proyecto me ha permitido comprender que hay muchas formas de entender lo que es un santo y el concepto de santidad. Uno puede aprender de diferentes lugares, culturas y maneras de pensar. Y de una forma u otra, todo tiene que ver con lo mismo”, añadió sobre las referencias plurilingües y multiculturales del álbum, en las que canta en una decena de idiomas.

Pese a tener poco más de un mes de vida, la crítica nacional e internacional se ha rendido ante Lux. Medios especializados lo han situado entre los mejores discos del año, destacando su audacia y originalidad. Rolling Stone lo ha colocado en el tercer puesto de su lista anual, definiendo a la artista como “la agente del caos más provocadora del pop” y subrayando la profundidad y sinceridad de un disco que aborda el dolor, el deseo, el amor y la espiritualidad. El impacto global de Lux se refleja también en otros rankings, como el puesto 16 en Pitchfork, en la elección de Reliquia como séptima mejor canción del año por NME, o, en cambio, Berghain como la número uno del 2025 para The Guardian.

