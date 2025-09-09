¿Era Cervantes gay?: el libro de un historiador y la nueva película de Alejandro Amenábar hablan de ello

La imagen de la portada 'Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro'

Esta semana se estrena la nueva película de Alejandro Amenábar, El cautivo, que gira en torno al periodo que Miguel de Cervantes estuvo prisionero en Argel después de ser capturado por corsarios árabes.

Una de las teorías presentes en esta película es que el escritor podría haber mantenido relaciones sexuales con hombres durante este tiempo.

Y es que el debate sobre la supuesta homosexualidad de Miguel de Cervantes ha cobrado fuerza en las últimas décadas, impulsado por interpretaciones contemporáneas que, según el catedrático José Manuel Lucía Megías, desatienden el contexto histórico y literario del autor de El Quijote.

El escritor, que ha asesorado a Alejandro Amenábar en El cautivo, publica ahora Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro (Plaza & Janés) en el que desmonta las bases de este mito y advierte sobre los riesgos de proyectar categorías actuales sobre figuras del pasado.

El error de buscar en la obra datos autobiográficos

La construcción del mito en torno a Cervantes no es un fenómeno reciente. Desde el siglo XVIII, cuando el diplomático británico lord Carteret encargó la primera biografía del escritor (publicada en 1738 por Mayans y Siscar), se ha intentado extraer datos autobiográficos de su obra literaria.

Lucía Megías identifica este procedimiento como el “pecado original” de la cervantística: “convertir la obra literaria en un documento histórico, del que pueden extraerse datos autobiográficos”. Esta tendencia ha llevado a moldear la figura de Cervantes a partir de deducciones no científicas, una práctica que el autor considera errónea y reductora.

El auge de las teorías sobre la homosexualidad de Cervantes se sitúa en los años 80 del siglo XX, un periodo en el que, como explica Lucía Megías, “había que ir contra el poder” y la heterosexualidad se percibía como uno de los elementos de expresión del poder establecido.

En ese contexto, surgió la necesidad de reinterpretar a Cervantes desde una óptica queer, aunque, para el catedrático, esta postura revela “desconocimiento e incultura”. Los mitos, sostiene, son hijos de su tiempo, y la teoría del Cervantes queer responde más a inquietudes contemporáneas que a evidencias históricas.

La biografía de Cervantes está marcada por lagunas documentales. No existen retratos auténticos (el célebre de William Kent es una recreación basada en la ‘autodescripción’ del escritor en el prólogo de las Novelas ejemplares) ni testimonios familiares directos. La escasez de documentación ha facilitado la proliferación de hipótesis sobre su vida privada, incluidas las relativas a su orientación sexual.

Teorías sobre la homosexualidad de Cervantes

Uno de los argumentos recurrentes de quienes defienden la homosexualidad de Cervantes se basa en su cautiverio en Argel. Según algunos cervantistas, el hecho de que Hazán Bajá, el rey de Argel, le perdonara la vida tras varios intentos de fuga se explicaría por un supuesto interés sexual.

Sin embargo, Lucía Megías rebate esta interpretación y aporta un dato clave: Cervantes era un cautivo de rescate, valorado en 500 ducados, una suma considerable que ningún secuestrador querría perder aplicando un castigo ejemplar.

Además, subraya que las relaciones habituales en la época entre hombres mayores y jóvenes no se corresponden con la situación de Cervantes y el bajá, quienes tenían edades similares.

La tendencia a utilizar la obra de Cervantes como fuente documental para reconstruir su vida ha sido una constante entre sus biógrafos.

Obras como Los tratos de Argel, Los baños de Argel y la “Historia del cautivo” de El Quijote han servido para crear un “modelo de conducta ejemplar” que, según Lucía Megías, responde más a intereses de la época que a la realidad del escritor.

Tras su liberación en 1580 por los frailes trinitarios, Cervantes buscó consolidar una imagen de honestidad y valentía, recurriendo a testimonios que avalaran su conducta ante la Corona y solicitando un cargo en América.

Las especulaciones sobre su orientación sexual también se han alimentado de documentos ambiguos. Un legajo del Registro General del Sello de 1569 menciona la orden de arresto de un Miguel de Cervantes, condenado a la amputación de la mano derecha y al destierro por diez años tras un duelo con Antonio de Segura.

Aunque no está confirmado que se trate del escritor, algunos autores, como Fernando Arrabal, han sugerido, sin pruebas, que el duelo se debió a la acusación de un “pecado nefando” (sodomía).

Otro elemento utilizado para sostener la hipótesis queer es una carta de Cervantes a su esposa Catalina, en la que le pide que gestione sus bienes mientras él se encuentra en Sevilla como Comisario real de abastos. Algunos han interpretado este documento como un “convenio de separación” y, por extensión, como indicio de homosexualidad.

La enemistad entre Cervantes y Lope de Vega también ha sido objeto de interpretaciones interesadas. Un poema de Lope de 1604, en respuesta a una supuesta composición burlesca de Cervantes, ha sido leído como una acusación de sodomía. Para Lucía Megías, este tipo de pruebas no permite establecer conclusiones sobre la sexualidad del autor del Quijote.

El catedrático distingue entre el trabajo riguroso de los cervantistas y las opiniones infundadas: Para él, la teoría debe basarse en la ciencia y el avance del conocimiento, no en especulaciones de tertulia.

En relación con la próxima película El cautivo de Alejandro Amenábar, en la que ha colaborado como asesor filológico, Lucía Megías aclara que, aunque la homosexualidad aparece en la trama, no constituye el eje central.