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La desconocida isla de Italia con un puerto romano excavado en la roca: de origen volcánico, bonitas playas y una prisión borbónica

Esta isla es una de las más curiosas de Italia gracias a su curioso patrimonio y encantos únicos

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Ventotene, en Italia
Ventotene, en Italia (Visit Lazio).

Italia atesora un conjunto de islas que sorprenden a todo aquel que las visita, sin embargo, existen otras que están todavía por descubrir. Mientras Capri, Sicilia y Cerdeña concentran millones de visitantes cada verano, el archipiélago Pontino, frente a las costas del Lacio, preserva un conjunto de islas volcánicas donde el tiempo transcurre a un ritmo diferente. Son territorios formados por erupciones submarinas antiguas, con costas de toba esculpidas por el mar y una historia que va de los emperadores romanos al nacimiento de la idea de Europa unida.

En ese archipiélago, Ventotene es la isla más singular. Con apenas tres kilómetros de longitud, esta lámina de roca volcánica emergida entre el Lacio y Campania ha sido sucesivamente colonia griega, enclave imperial romano, lugar de exilio para las mujeres de la familia de Augusto y, en el siglo XX, cuna del Manifiesto Ventotene, el texto que Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni redactaron entre 1941 y 1942 durante su confinamiento fascista y que se considera el fundamento ideal de la Europa unida. Los coches son escasos, las calles son cortas y la prisa, sencillamente, no tiene cabida.

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Un puerto excavado en la roca volcánica hace dos mil años

Ventotene, en Italia
Ventotene, en Italia (Visit Lazio).

El primer atractivo de Ventotene llega antes de desembarcar. El puerto romano, excavado directamente en la toba volcánica entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I de nuestra era, es el corazón paisajístico de la isla y uno de los ejemplos de ingeniería hidráulica romana mejor conservados del Mediterráneo. La extracción de roca que requirió su construcción fue monumental, y el resultado sigue cumpliendo su función: resguardar a los barcos de los vientos del este.

Por su parte, el centro de Ventotene se articula en torno a la Piazza Castello, la Piazza del Comune, la iglesia de Santa Candida y la Piazza De Gasperi. Es un núcleo urbano que merece recorrerse sin un destino concreto: una pequeña librería, una terraza, el aroma a pan recién horneado o una conversación entre vecinos son tan parte de la experiencia como cualquier monumento. Además, la arquitectura de época borbónica convive con el paisaje volcánico y el azul del Tirreno, dando lugar a una imagen de postal.

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Igualmente, en la ladera norte de la isla, en Punta Eolo, se conservan los restos de la residencia atribuida a Julia, hija del emperador Augusto, desterrada a este lugar. Del conjunto original se conservan los baños termales con vestigios del calidarium y el frigidarium, muros, suelos y juntas que descienden hacia el mar. La estructura transmite todavía el refinamiento de un complejo diseñado para el poder y la privacidad, aunque los siglos hayan reducido su escala a fragmentos dispersos sobre la roca.

Las cisternas romanas, una obra maestra subterránea

Ventotene, en Italia
Ventotene, en Italia (Visit Lazio).

Ventotene carecía de manantiales, lo que obligó a sus ocupantes romanos a desarrollar un sistema de recogida de agua de lluvia de una precisión extraordinaria. Las cisternas subterráneas que construyeron, revestidas con cocciopesto impermeable, almacenaron reservas vitales durante siglos y son hoy uno de los testimonios más llamativos de la ingeniería romana en la isla. Al entrar, el visitante pasa de la luz cegadora del exterior a un interior fresco y silencioso, con arcos, pilares y paredes húmedas que conservan grafitis de diferentes épocas.

Pero esto no es todo, pues la posición de Ventotene en una ruta migratoria clave entre África y Europa la convierte en un observatorio ornitológico de primer orden. El Museo de las Migraciones documenta especies, rutas, monitoreo y anillamiento de aves, y desde su terraza es posible observar bandadas que cruzan el cielo siguiendo caminos tan antiguos como el propio continente.

Por otro lado, a poca distancia de Ventotene, el islote de Santo Stefano alberga una de las construcciones carcelarias más singulares de Italia. La prisión borbónica construida en 1795 tiene planta circular, inspirada en el modelo panóptico diseñado para el control total de los reclusos, con celdas orientadas hacia el interior y el mar rodeándola por todos lados. Permaneció en funcionamiento hasta 1965 y durante ese tiempo albergó, entre otros, a presos antifascistas que más tarde se convirtieron en figuras centrales de la vida pública italiana.

Las playas: toba, esmeralda y arcos de roca

El litoral de Ventotene desmiente la idea de que todas las playas del archipiélago Pontino son iguales. Cala Nave es la más conocida: una gran bahía protegida por paredes de toba con vistas a las formaciones rocosas llamadas Nave di Terra y Nave di Fuori. Parata Grande es otro de los principales arenales y se alcanza por escalones tallados en la roca, y el esfuerzo del acceso termina en aguas de color verde esmeralda.

La isla de Cabrera, formada por un archipiélago de 19 islotes, es la menos concurrida de las Baleares y sus playas de aguas cristalinas están rodeadas por naturaleza

Por otro lado, parata della Postina es una bahía de guijarros dominada por una gran roca con arcos naturales bajo los que el mar crea una acústica única. Cala Battaglia, más apartada y de ambiente agreste, es la opción para quienes buscan alejarse de todo. Cala Rossano, junto al puerto nuevo, es la más práctica para un baño rápido.

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