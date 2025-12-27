Pedro Sánchez comparte su playlist con la música que más ha escuchado en 2025: de Rosalía a Extremoduro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portada de 'Lux' el nuevo disco de Rosalía (Montaje Infobae)

No ha acabado el año y en el apartado musical sigue habiendo sorpresas, si es que los gustos de Pedro Sánchez se pueden considerar sorpresa a estas alturas. El presidente del Gobierno ha realizado ya las suficientes apariciones en programas de ocio y entretenimiento como La pija y la quinqui o Generación ya de Radio 3 como para dejar claro que es una persona de lo más melómana. No solo eso, sino que además está bastante al día en cuanto a lanzamientos musicales y artistas emergentes se refiere. Algo que ha vuelto a poner de manifiesto con su última acción en redes sociales: compartir la playlist con las canciones que lo han acompañado en 2025.

"2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan“, afirmaba Sánchez en la red social X, con un post en el que adjuntaba un enlace a la susodicha playlist de Spotify. Una lista bautizada con el título de Monstruo 2025 en la que podemos encontrar 18 canciones, hasta una hora y diez minutos que encapsulan el año musical del político madrileño. Pero, lo más importante, ¿Cuáles son esos artistas y esas canciones que se encuentran en ella?

Pues aquí hay alguna que otra sorpresa, pero no tantas. Sánchez ya admitió durante su intervención en Radio 3 que era un fan declarado de Rosalía, y por ello no podía faltar en la playlist un tema de Lux, su álbum más reciente, para al cual ha escogido la orquestal Berghain. Lo mismo sucede con dos artistas que recomendó en su paso por el programa musical y que han lanzado nuevos trabajos este 2025. Se trata de Sharon Van Etten, para la cual se queda con la canción Trouble, y con Destroyer, del cual escoge Dan’s Boogie, el tema que precisamente da nombre al último disco del artista canadiense.

Robe Iniesta en un concierto en Rivas-Vaciamadrid en 2024. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Un recuerdo a Robe Iniesta

La cosa no queda ahí, puesto que también hay otros temas más desconocidos o que simplemente no había promocionado anteriormente. Entre ellos se encuentran Crispy Skin de Squid, Bonnet of Pins de Matt Berninger -cantante del grupo The National- o Seein Stars’ de Turnstile, el que ha sido uno de los grupos revelación de rock este año. Lo completan artistas más reconocidos internacionalmente como Florence and the Machine o David Byrne, el mítico cantante de Talking Heads para el cual ha escogido Strange Overtones, una canción de su álbum de 2008 Everything That Happens Will Happen Today.

Eso con respecto a lo internacional, porque dentro de nuestras fronteras Pedro Sánchez tiene un ojo puesto en el indie español, en concreto en grupos emergentes como Repion con el tema columnas, o uno más asentado como Rufus T. Firefly, del cual se queda con Todas las cosas buenas. La lista termina con hasta dos temas de Triángulo de amor bizarro y sobre todo un recuerdo muy especial al fallecido Robe Iniesta, situando Stand By de Extremoduro como canción para cerrar su lista y despedir así su 2025 musical.