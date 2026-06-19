Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks to the media following a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium, June 19, 2026. REUTERS/Yves Herman

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha justificado la tenencia de las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho -tras la orden de registro de la investigación que lo sitúa como “líder” en el caso Plus Ultra-, valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros, al asegurar que en los viajes oficiales no siempre se conoce el valor de los regalos recibidos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Bruselas este viernes, Sánchez ha rechazado avalar ninguna actuación concreta, dejando en sus manos la decisión de entregar o no las joyas. “Yo no estoy dando por bueno nada”, ha afirmado al ser preguntado por los obsequios atribuidos al exjefe del Ejecutivo. A la pregunta de un periodista sobre si debería devolver las joyas, Sánchez ha afirmado que “esa pregunta tiene que responderla el presidente Zapatero”

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El presidente ha explicado que los regalos institucionales forman parte de los intercambios protocolarios habituales durante las visitas oficiales y que, en muchos casos, quien los recibe desconoce su valor real en el momento de aceptarlos. “Cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Esto no es llegar a una capital, que te den un regalo y sepas lo que te están regalando. No funciona así. Son intercambios que se dan”, ha señalado.

Sánchez ha recordado que en 2007 no existía la normativa actual sobre regalos institucionales y ha destacado que fue el propio Gobierno de Zapatero el que impulsó posteriormente mecanismos para regularlos y registrarlos oficialmente, en el llamado Código de Buen Gobierno, aprobado en 2005. “Efectivamente, fue un presidente del Gobierno quien hizo ese marco legislativo para devolver los regalos”, ha indicado.

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El presidente del Gobierno de España manifiesta su apoyo y empatía al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que su proclamación de inocencia cuenta con el respaldo del PSOE.

Respecto a la situación judicial del expresidente, Sánchez ha reiterado la posición que ya defendió este jueves. “Confío en su inocencia, respeto a la Justicia y proclamo el derecho constitucional de la presunción de inocencia”, ha afirmado. Además, ha expresado su “empatía” hacia Zapatero en el plano personal al estar siendo investigadas sus dos hijas, Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa por su posible participación directa en el entramado societario que orbita el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros en 2021.

Los presupuestos y las elecciones

Entre otros temas de materia económica o relacionados con la Cumbre que se ha celebrado estos días en Bruselas, el presidente ha vuelto a asegurar que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado a lo largo de este año y que las elecciones llegarán en 2027, como está previsto y sin coincidir con las municipales y autonómicas.

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