Muere Robe Iniesta, figura fundamental del rock español y líder de la banda Extremoduro, a los 63 años

El músico extremeño ha sido uno de los referentes de la música en nuestro país a lo largo de décadas

El cantante de Extremoduro, Robe
El cantante de Extremoduro, Robe Iniesta ha fallecido

El mundo de la música en España ha perdido a una de sus figuras más emblemáticas: Robe Iniesta, líder de Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. La noticia ha sido confirmada este miércoles por su agencia de comunicación a través de un comunicado, en el que no se ha especificado la causa del fallecimiento.

En el texto, la agencia ha destacado la profunda huella que Iniesta ha dejado en la cultura musical, describiéndole como “el último gran filósofo, el último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y el cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”.

El comunicado, ha subrayado la relevancia de Iniesta en la historia del rock español, situándole como uno de los grandes referentes del género en las últimas décadas. La agencia ha querido enfatizar el impacto de su legado, afirmando que “Iniesta, uno de los grandes músicos de la historia del rock español, dice adiós”.

Problemas de salud y retirada de los escenarios

Hace aproximadamente un año, Robe Iniesta se vio obligado a suspender de forma indefinida sus últimos conciertos en Madrid debido a un grave problema de salud. Según explicó entonces el propio músico en un mensaje, la cancelación de los conciertos de despedida de su gira se debió a que había sido diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. La nota justificaba la suspensión señalando que el artista debía “guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario”.

El cantante Robe Iniesta durante
El cantante Robe Iniesta durante una rueda de prensa (A. Pérez Meca/Europa Press)

Este episodio fue un punto de inflexión en la carrera del cantante, que ya no pudo regresar a los escenarios tras aquel diagnóstico. La decisión de cancelar los conciertos fue recibida con comprensión por parte de sus seguidores, que desde entonces han seguido de cerca la evolución de su estado de salud.

El legado de un referente del rock español

En el comunicado difundido por Dromedario Records, la discográfica que ha anunciado el fallecimiento de Iniesta, se ha puesto de relieve la admiración y el respeto que el músico ha generado entre quienes han trabajado a su lado. “Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona. Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida”, ha expresado la compañía.

El cantante Robe Iniesta
El cantante Robe Iniesta y el resto de integrantes del grupo 'ROBE' durante una rueda de prensa por el lanzamiento de su nuevo disco. 'Se nos lleva el aire' es el cuarto álbum de estudio de Robe en solitario. A. Pérez Meca - Europa Press

El impacto de Robe Iniesta en la música nacional resulta difícil de igualar. Su trayectoria, marcada por una evolución constante, le ha llevado desde los márgenes del rock más crudo hasta convertirse en un clásico respetado.

La obra de Iniesta ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Sus letras, que en los primeros años de Extremoduro se caracterizaban por una exaltación de la marginalidad, evolucionaron hacia una dimensión filosófica y literaria que ha sido reconocida como una de las más destacadas del rock español. El propio grupo definió su estilo como “rock transgresivo”, una etiqueta que reflejaba tanto la crudeza de sus inicios como la sofisticación alcanzada en etapas posteriores.

La noticia del fallecimiento de Robe Iniesta ha generado una profunda conmoción en el panorama musical español, donde su figura ha sido considerada fundamental para la evolución del rock en lengua castellana.

