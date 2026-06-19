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Partidos del Mundial 2026, hoy sábado 20 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

La segunda jornada continúa con cuatro nuevos encuentros: en el Grupo E, Alemania enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador a Curazao; en el Grupo F, Países Bajos jugará contra Suecia y Túnez ante Japón

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Los partidos se jugarán entre el Sábado y el Domingo para los países hispanohablantes
El Mundial continúa en su segunda jornada con los encuentros del Grupo E y F (Composición Infobae)

El Mundial 2026 sigue avanzando y afronta ya este sábado 20 de junio la décima jornada del campeonato, en la que se disputarán cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha. Entre los destacados se posiciona el Países Bajos - Suecia, encuentro en el que los neerlandeses deberán buscar la victoria tras su empate inicial ante Japón para mantener la esperanza de pasar como primera de grupo, mientras que los escandinavos intentarán sellar su clasificación matemática a los dieciseisavos de final tras su victoria ante Túnez.

La jornada continúa con el Grupo E, en el que batallarán Alemania y Costa de Marfil, ambas selecciones con tres puntos tras ganar a Curazao y Ecuador respectivamente. Una victoria para cualquiera de ellos les coloca directamente en la siguiente ronda.

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Por su parte, Ecuador y Curazao serán las que cierren la jornada para este grupo en busca ambos de sus primeros puntos en esta Copa del Mundo para poder mantener vivas las esperanzas de clasificar a las eliminatorias.

El último duelo del día enfrentará a Túnez y Japón y cerrará el Grupo F. Los africanos se presentan en busca de sus primeros puntos tras haber anunciado a Hervé Renard como nuevo seleccionador pues, tras la derrota por 5-1 ante Suecia, destituyeron a Sabri Lamouchi. Frente a ellos estará una siempre combativa Japón que saldrá a por la victoria para encarrilar la clasificación tras su empate en la primera fecha ante Países Bajos por 2-2.

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Todos los encuentros programados para este sábado se disputarán en sedes correspondientes a los tres países anfitriones, una en Canadá, otra en México y dos en Estados Unidos.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 20 de junio

Países Bajos - Suecia

Este partido, el segundo para ambos, tendrá lugar en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos. Grupo F.

La hora de juego: a las 19:00 horas del sábado 20 en España; a las 14:00 horas del sábado 20 en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 13:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 12:00 horas del mismo sábado en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 11:00 horas del mismo día en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Alemania - Costa de Marfil

El segundo encuentro del día tendrá lugar en el BMO Field de Toronto, en Canadá, por el Grupo E.

La hora de juego: a las 22:00 horas del sábado 20 en España; a las 17:00 horas del sábado en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 16:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 15:00 horas del mismo sábado 20 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 14:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Ecuador - Curazao

El encuentro se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City, Estados Unidos. Grupo E.

La hora de juego: a las 02:00 horas ya del domingo en España; a las 21:00 horas del sábado en Argentina, Uruguay y Paraguay; 20:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 19:00 horas del mismo sábado 20 de junio en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 18:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Túnez - Japón

Las dos selecciones se verán las caras en el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, México, por el Grupo F.

La hora de juego: a las 6:00 horas del domingo en España y a las 01:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 00:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 23:00 horas del sábado en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 22:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Países Bajos - Suecia

Suecia celebra un tanto en su partido ante Túnez (REUTERS/Henry Romero)
Suecia celebra un tanto en su partido ante Túnez (REUTERS/Henry Romero)

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / TVE y DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Alemania - Costa de Marfil

Alemania en su partido ante Curazao (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)
Alemania en su partido ante Curazao (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Ecuador - Curazao

Franck Kessié (I) de Costa de Marfil disputa el balón con Moisés Caicedo de Ecuador durante un partido del Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. EFE/Sebastião Moreira
Franck Kessié (I) de Costa de Marfil disputa el balón con Moisés Caicedo de Ecuador durante un partido del Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. EFE/Sebastião Moreira

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Túnez - Japón

Japón celebra su segundo gol ante Países Bajos (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)
Japón celebra su segundo gol ante Países Bajos (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

Transmisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Tigo Sports (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México - Sudáfrica: 2-0

Corea del Sur - República Checa: 2-1

República Checa - Sudáfrica: 1-1

México - Corea del Sur: 1-0

Grupo B

Canadá - Bosnia y Herzegovina: 1-1

Catar - Suiza: 1-1

Suiza - Bosnia y Herzegovina: 4-1

Canadá - Catar: 6-0

Grupo C

Brasil - Marruecos: 1-1

Haití - Escocia: 0-1

Grupo D

Estados Unidos - Paraguay: 4-1

Australia - Turquía: 2-0

Estados Unidos - Australia: 2-0

Grupo E

Alemania - Curazao: 7-1

Costa de Marfil - Ecuador: 1-0

Grupo F

Países Bajos - Japón: 2-2

Suecia - Túnez: 5-1

Grupo G

Bélgica -Egipto: 1-1

Irán - Nueva Zelanda: 2-2

Grupo H

España - Cabo Verde: 0-0

Arabia Saudí - Uruguay: 1-1

Grupo I

Francia - Senegal: 3-1

Irak - Noruega: 1-4

Grupo J

Argentina - Argelia: 3-0

Austria - Jordania: 3-1

Grupo K

Portugal - RD Congo: 1-1

Uzbekistán - Colombia: 1-3

Grupo L

Inglaterra - Croacia: 4-2

Ghana - Panamá: 1-0

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