Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados (Europa Press)

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ve “lógico” - según ha dicho este viernes en entrevista para Catalunya Ràdio -, considerar un adelanto electoral si el Congreso rechaza los Presupuestos Generales del Estado. Estas declaraciones llegan después de que el propio presidente del Gobierno abriese la puerta a esa opción, condicionada al resultado de la negociación presupuestaria.

El ministro ha insistido en la importancia de aprobar unos presupuestos con un techo de gasto elevado y una política fiscal que ayude a reequilibrar el poder adquisitivo. Ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una mayor fiscalidad sobre las rentas más altas, subrayando que “el 10% de la población sigue teniendo el 50% de la riqueza de este país”. Según sus palabras, España se encuentra entre los países europeos con mayor desigualdad en el reparto de la riqueza.

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El ministro ha puesto de relieve la existencia de tramos impositivos que no están bien resueltos, lamentando la presencia de una clase rentista que ve incrementado su patrimonio a costa del salario de las clases trabajadoras. En su opinión, la corrección de estos desequilibrios es - o debe ser - una de las prioridades de la nueva propuesta presupuestaria del Gobierno.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. (Fuente: Congreso)

Pedro Sánchez tampoco cierra esa puerta

El propio presidente del Gobierno expresó públicamente que tampoco descarta un adelanto electoral si finalmente no se logran aprobar los presupuestos de 2027. A su llegada a la reunión del Consejo Europeo este jueves, el presidente remarcó que, si las cuentas públicas no salen adelante, será necesario tomar decisiones, aunque ha pedido no anticipar escenarios mientras el proyecto presupuestario todavía se encuentra en fase de elaboración. “Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis”, dijo ante los medios.

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Por primera vez, la continuidad de la legislatura queda explícitamente vinculada a la aprobación de los presupuestos, aunque desde el Ejecutivo se insiste en que el objetivo es lograr un acuerdo parlamentario que permita mantener el rumbo previsto. El presidente ha recalcado que el Gobierno “sudará la camiseta” para alcanzar consensos y sacar adelante las cuentas, y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para facilitar la negociación. Hace más de tres años que no se presentan unos Presupuestos Generales del Estado, y los que actualmente están en vigor corresponden al 2023 (presentados en octubre de 2022).

Urtasun, en línea con Sánchez, ha remarcado que el diseño de los presupuestos no puede partir de la idea de un fracaso parlamentario. Ha manifestado su disposición a debatir con los principales partidos del Congreso y ha mostrado interés en mantener negociaciones con todas las fuerzas políticas implicadas. “Hemos de hacer los mejores presupuestos posibles y luego tener una discusión parlamentaria. Tengo ganas de tener una discusión parlamentaria con los diferentes actores políticos”, ha afirmado durante la entrevista.

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El portavoz ha recordado además que la legislatura se encuentra en su tramo final y que las elecciones generales, por calendario, deberán celebrarse como muy tarde en julio del próximo año. Por el momento, el Gobierno mantiene su hoja de ruta y trabaja en la elaboración de unos presupuestos que, según defienden desde el Ejecutivo, seguirán la línea de las políticas aplicadas desde 2018 y estarán enfocados en el crecimiento económico y la protección social. El resultado de la negociación parlamentaria será clave para determinar la continuidad de la legislatura.