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J Kbello arrasa en la décima gala de ‘Tu cara me suena’ y dona su premio a la asociación elegida por Leonor Lavado

El cantante gaditano alcanzó la máxima puntuación con su imitación de Aerosmith

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La generosidad y el reconocimiento marcaron una noche especial en el concurso
El artista gaditano cede el premio de la gala a Leonor Lavado para apoyar una causa solidaria (Tu cara me suena)

J Kbello se ha impuesto en la décima gala de ‘Tu cara me suena’ con un pleno absoluto de jurado y público y ha cedido el premio para que Leonor Lavado lo destinara a una asociación, un gesto que ha marcado una noche en la que el concurso de Antena 3 también ha mantenido sin cambios la clasificación general.

El cantante gaditano ha sumado 48 puntos del jurado con su imitación de Aerosmith y después ha recibido también el 12 del público, la máxima nota posible tras la conversión final de las puntuaciones del plató. La victoria eleva a cuatro sus triunfos en la presente edición.

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Los cuatro jueces: Ángel Llàcer, Lolita, Chenoa y Florentino Fernández, han otorgado la máxima puntuación a J Kbello en una gala en la que el nivel general ha vuelto a dificultar las valoraciones. La unanimidad se ha repetido también entre los espectadores presentes en el programa, que han terminado de confirmar su triunfo.

La generosidad y la gratitud marcan la gala

El ganador no ha querido reservar para sí la donación asociada al premio. “Yo tengo la suerte de decir que en este programa he podido donar a muchas asociaciones. He intentado que fueran de mi tierra, de Cádiz. Hoy me gustaría donar este premio, no a una ONG, pero a un compañero mío que donara”, ha dicho.

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La elección ha recaído en Leonor Lavado, a la que el artista ha dedicado unas palabras de afecto en pleno directo. “Es una persona que le tengo mucho cariño, la admiro, la quiero y espero que después de este programa siga estando en mi vida. Esa es Leonor”, ha afirmado.

Lavado, emocionada, ha explicado el destino de la ayuda. “Yo soy de Puente Genil y se lo doy a la Asociación Disgenil para la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad porque hay que visibilizarla para que haya una inclusión en el mundo”, ha confesado entre lágrimas.

Con su imitación, J Kbello sumó su cuarta victoria en la edición y se afianza como líder del concurso
La actuación de J Kbello fue reconocida tanto por el jurado como por el público, logrando un pleno de votos (Tu cara me suena)

Antes del reparto de puntos, la gala ha dejado otro momento destacado con la entrega del tradicional trébol de la suerte. Esta vez, Ángel Llàcer ha decidido concedérselo al cuerpo de baile del programa y ha justificado así su decisión: “Sin él, este programa sería muchísimo más aburrido. Sin él, no brillaríamos como brillamos como programa. Sin él, las actuaciones no serían lo que son. Sin él, no tendríamos el éxito que tenemos. Hoy le quiero dar este trébol a él, a nuestro queridísimo cuerpo de baile”.

La coreógrafa Miryam Benedited, como portavoz, ha recogido el reconocimiento sobre el escenario. “Qué voy a decir de este pedazo de cuerpo de baile, son unos profesionales que valen para un roto y un descosido. Lo hacen todo y todo bien”, ha señalado.

Puntuaciones repartidas y nuevos retos

Sole Giménez ha obtenido 36 puntos con su imitación de Kylie Minogue. Leonor Lavado, acompañada de Nacho García, ha sumado 18 puntos, la nota más baja de Flo y Chenoa. María Parrado ha recibido 25 puntos con Isabel Pantoja. Chenoa ha relativizado su actuación con una frase breve: “No pasa nada por flaquear una vez”.

Aníbal Gómez ha cerrado su pase con 27 puntos. Jesulín de Ubrique ha logrado 23 con ‘Follow the leader’, incluida la valoración más baja de Llàcer, mientras Martín Savi, junto a Mikel Herzog Jr, ha alcanzado 42, segunda mejor nota para Lolita y Llàcer. Paula Koops ha conseguido 30 puntos con su imitación de Aitana. Cristina Castaño ha terminado con 39 y ha firmado la segunda mejor nota de Flo y Chenoa.

Cristina Castaño se consolidó como una de las favoritas tras recibir la segunda mejor nota del jurado
El jurado valoró positivamente la actuación de Cristina Castaño, situándola entre las mejores de la gala (Tu cara me suena)

En la votación del público, ya transformada en una escala del cuatro al 12, Leonor ha recibido el 4 y Jesulín el 5. Sole ha sumado el 6, Aníbal el 7 y María Parrado el 8. Martín ha obtenido el 9, Cristina el 10 y Paula el 11. El 12 ha sido para J Kbello, que ha completado así el pleno de la noche.

La donación no ha alterado la clasificación general del concurso. El cantante gaditano ha ampliado su ventaja sobre María Parrado al frente de la tabla y el resto de posiciones se ha mantenido estable.

El artista J Kbello nos cuenta en exclusiva por qué decidió unirse al desafío de 'Tu Cara Me Suena'. Descubre cómo se prepara para las galas y qué artistas, desde Bruno Mars hasta Slipknot, le gustaría imitar.

La última parte de la gala ha quedado reservada para el pulsador de la próxima semana. Entre los artistas que aparecerán en el escenario figuran Chimo Bayo, Jarabe de Palo, Amaral y Madonna.

En las casillas especiales, Aníbal ha caído en ‘Te lo robo’ y ha elegido a Chimo Bayo, que correspondía a Leonor. Paula ha caído en ‘Trae a un amigo’ para imitar a Robbie Williams y Nicole Kidman, y J Kbello ha entrado en la misma casilla para meterse en la piel de Beyoncé y Bruno Mars.

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