El Spotify Wrapped de Pedro Sánchez: 83 años musicales y la cantante estadounidense que sobresale en sus escuchas

El presidente del Gobierno se suma a la moda de publicar en redes sociales el recopilatorio de Spotify con el indie rock como género musical predilecto y un solo cantante español entre su podio

El presidente del Gobierno ha
El presidente del Gobierno ha compartido en su canal de Instagram el Spotify Wrapped de este 2025. / REUTERS - Sergio Perez/ Captura de pantalla

Desde el miércoles 3 de diciembre, es posible escuchar el ya habitual Spotify Wrapped. La recopilación anual, con una clasificación exhausta de los géneros musicales, los cantantes y grupos, los discos más escuchados e, incluso, una hipótesis sobre la edad media del oyente, es una tradición que se convierte rápidamente en viral año tras años. A raíz de ello, las historias de Instagram se han inundado desde entonces de los gustos musicales de los usuarios de la red social, incluso de los menos asiduos a subir contenido. Entre ellos, está Pedro Sánchez, quien ya aglutina 23.000 ‘me gusta’ o el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien lo ha colgado en su cuenta de X, la antigua Twitter.

“Este 2025 he escuchado buena música, bastante ecléctica”, afirma Sánchez en su último reel de Instagram, subido a su perfil personal este viernes. Y en el top de artistas escuchadas, “no puede ser otra que Joan As Police Woman porque es una pedazo artista que os recomiendo escuchéis”, declara en el vídeo el presidente de España. La artista estadounidense, enmarcada en el género indie, estuvo por última vez en España en 2022. No obstante, no le ha pasado desapercibida la preferencia musical de Sánchez y ha decidido incluir el vídeo del presidente en su propia página web.

El último disco de Joan As Police Woman, Lemons, Limes and Orchids, fue publicado en 2024 y es con este con el que está de gira por Europa, aunque no pisará España en esta ocasión. La canción favorita del presidente, según revela su Spotify Wrapped, pertenece a este álbum: The Dream. No obstante, Sánchez señala que “no pensaba que iba a ser esta primera la canción más escuchada, aunque le encante esta cantante, tal y como reafirma en el vídeo.

La cantante estadounidense Joan As
La cantante estadounidense Joan As Police Woman ha publicado en su página web el vídeo de Pedro Sánchez recomendando a la artista en su Instagram. / Captura de pantall

El “indie rock no falta nunca” para Sánchez

Con una edad musical de 83 años, según el Spotify Wrapped del presidente, los géneros musicales más escuchados son cool jazz, indie rock, electrónica, rock y, en último lugar, art pop. “Me siento reconocido”, afirmaba el mandatario español tras explicar que el indie “no falta nunca” entre sus predilecciones musicales. Sin embargo, admitía en el vídeo que se “ha animado durante estos últimos meses a escuchar más electrónica”.

Entre los datos revelados, el presidente ha detallado que a lo largo de 2025 ha escuchado 1.084 canciones, aunque le parecen pocas para lo mucho que le gusta la música, 19 álbumes en total y a 615 artistas. Es de dominio público la pasión por la música de Sánchez, dado que se le ha ubicado en festivales y conciertos en más de una ocasión. Recientemente, acudió también a Radio3, donde confesó haber escuchado Lux, el nuevo álbum de Rosalía, “del tirón”; así como recomendar a Sharon Van Etten o a Destroyer, uno de los artistas que aparece en su Wrapped.

Además, ha valorado durante el reel el lanzamiento de sus discos más escuchados, además del último de Joan As Police Woman. Destacan los últimos álbumes de Bon Iver, Sable, Fable, y de Destroyer, Dan’s Boogie. Sin embargo, uno de sus artistas más escuchados, junto a la cantante estadounidense, ha sido Brad Mehldau, pianista de jazz. “Es verdad que me ha dado también este año por escuchar mucho jazz, así que me encanta este artista, sí”, ha explicado en el vídeo.

Por otro lado, tan solo un artista español se ha colado entre las preferencias musicales del presidente: Extremoduro, en el puesto número cinco del podio. Pedro Sánchez, en un tono cercano, ha recomendado a sus seguidores descubrir música sin prejuicios y disfrutar de propuestas diversas, subrayando su admiración por el talento de Joan As Police Woman una última vez y su apuesta por la variedad musical a lo largo del año.

