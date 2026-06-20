Saibari impulsa a Marruecos al liderato del Grupo C tras vencer a Escocia: el resumen y el gol, en vídeo

Marruecos se ha impuesto a Escocia por 0-1 este viernes en el Gillette Stadium de Boston y se ha colocado líder provisional del Grupo C, un resultado que refuerza su candidatura en el Mundial antes del Brasil-Haití previsto más tarde en Filadelfia.

El partido se ha decidido a los 71 segundos con un gol de Ismael Saibari, suficiente para que el equipo de Mohamed Ouahbi cierre la jornada en cabeza y afronte la última fecha dependiendo de sí mismo ante Haití el 24 de junio en Atlanta.

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El encuentro ha tenido más peso competitivo que brillo. Marruecos ha vuelto a dejar la imagen de un bloque sólido, ambicioso y sin la presión que acompaña a otras selecciones con mayor cartel, una línea que ya había insinuado en el empate contra Brasil.

La jugada del gol ha condensado buena parte de su propuesta. Brahim Díaz ha bajado a recibir un balón en la zona media y ha filtrado con la izquierda un pase que ha superado las líneas escocesas para dejar a Saibari en posición de remate, aunque ligeramente escorado, antes de que el atacante resolviera con un disparo contundente.

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Guardiola, atento a Saibari

La victoria ha colocado al combinado norafricano en la primera plaza a la espera del resultado de Brasil frente a Haití. Marruecos y Escocia cerrarán su participación en el grupo el 24 de junio en horario unificado, con los africanos citados ante Haití en Atlanta y la selección escocesa frente a Brasil en Miami.

Saibari ha sido el mejor del partido. No solo ha firmado el tanto decisivo, también ha dejado desmarques constantes, ha rozado el segundo al no llegar por centímetros a un balón franco y ha estrellado otro remate en la cruceta.

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Ismael Saibari celebra su gol ante Escocia (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)

La actuación del futbolista marroquí ha tenido además un observador de peso en la grada. Pep Guardiola ha seguido el choque junto a su hermano Pere Guardiola, presidente del Girona, para ver de cerca al jugador nacido en Terrassa.

El Bayern de Múnich planea desembolsar más de 50 millones de euros al PSV Eindhoven por el que fue mejor jugador de la pasada temporada en la Eredivisie, y que ya había marcado en el debut mundialista contra Brasil.

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Escocia, sin respuestas tras el gol inicial

Escocia había planteado un encuentro reactivo, pero el gol tempranero la ha obligado a llevar el peso del juego durante casi todo el choque. La selección de Steve Clarke ya había sufrido un escenario parecido frente a Haití y ha vuelto a exhibir poca fluidez para gobernar el partido.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia vs. Marruecos - Estadio de Boston, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 19 de junio de 2026. Brahim Díaz de Marruecos en acción con Robertson de Escocia. REUTERS/Peter Cziborra

Marruecos, con ventaja desde el primer minuto, se ha sentido cómodo defendiendo en campo propio y cerrando espacios. Achraf Hakimi, doble campeón de Europa con el París Saint Germain, ha combinado con facilidad por la derecha con Brahim y ha atacado la zona defendida por Andy Robertson.

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Hakimi ha jugado el partido el mismo día en que ha sabido que será juzgado en Francia como presunto autor de una violación, después de que los tribunales franceses rechazaran su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

Escocia ha buscado el empate sin encontrar claridad en ataque. Scott McTominay, llamado a ser uno de los líderes del equipo, ha vuelto a tener un papel testimonial en un conjunto que ha mostrado dificultades para asumir la iniciativa.

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McTominay intentó buscar el empate para Escocia (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)

A 14 minutos del final, con el marcador todavía abierto, el Gillette Stadium ha rendido homenaje a Donny Strathie, un aficionado escocés fallecido el pasado domingo en Boston a los 76 años. Escoceses y marroquíes, en un estadio con el aforo completo, han aplaudido durante un minuto en recuerdo de un seguidor que no llegó a cumplir su deseo de ver a su país en un partido de la Copa del Mundo.