Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: avisa que no tendrá “nada que hablar” si no retira las cesiones al independentismo (DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM)

El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha avisado este viernes de que su gobierno no tendrá “absolutamente nada que hablar” con el Ministerio de Hacienda sobre el modelo de financiación autonómica el próximo lunes si “no retiran de entrada” los “proyectos” del independentismo porque, a su parecer, “rompen la solidaridad y la igualdad en España”.

Así lo ha manifestado desde Albacete, en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, durante la presentación del Programa ESA BIC Castilla-La Mancha. Page ha dicho que las comunidades autónomas necesitan más recursos, pero que deben aplicarse reglas comunes en todos los territorios: “Queremos los mismos fondos que han puestos, pero con reglas distintas, y esto es algo que le vamos a decir prácticamente a todo el mundo menos aquellos que están detrás de romper la igualdad entre los españoles”.

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