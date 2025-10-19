Un intento de atraco en el Louvre obliga a cerrar el museo: la policía francesa investiga los hechos

Turistas en el Museo del Louvre. (REUTERS/Abdul Saboor)

El Museo del Louvre, en París, se ha visto obligado a cerrar sus puertas este domingo tras un intento de atraco esta mañana. Según ha anunciado la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, la policía está investigando el caso, en el que, por el momento, no se han reportado heridos.

“Esta mañana se produjo un robo en la apertura del Museo del Louvre”, ha expresado Dati desde su cuenta de Twitter (ahora X). “No se reportaron heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso”, ha añadido. En sus redes sociales, el museo ha anunciado su cierre durante toda la jornada “por situaciones excepcionales”.

Según la cadena de noticias BFMTV, los hechos se habrían producido alrededor de las 9:30 horas, momento en que los atracadores habrían llegado en moto al lateral del museo, al lado del río Sena, donde se estarían llevando unas obras de remodelación. Los atracadores habrían roto varias ventanas para entrar al museo y llevarse varias joyas expuestas, antes de salir a la fuga. La policía ha evacuado el patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos ha acudido también el ministro del Interior, Laurent Núñez.

*Noticia en ampliación