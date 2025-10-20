España Cultura

Rosalía anuncia ‘LUX’, su nuevo disco, y pone fecha a su lanzamiento: así ha dado la noticia la cantante

La cantante catalana ha anunciado en un cartel en Nueva York tanto el nombre de su disco como la fecha de lanzamiento

Nel Gómez

Rosalía anuncia su nuevo disco
Rosalía anuncia su nuevo disco a través de un directo en redes sociales. (Instagram)

Los fans de Rosalía sabían que este lunes la cantante iba a darles una buena noticia. Tras semanas de pistas, comentarios y, sobre todo, muchas especulaciones, la artista anunció un directo a las 20.45 en el que muchos esperaban el mismo anuncio: su nuevo disco. Sin embargo, la noticia ha llegado poco menos de dos horas antes de que empezara ese encuentro.

La cantante, responsable de éxitos tan masivos como El mal querer o MOTOMAMI, ha aparecido en un cartel de Times Square, en Nueva York, anunciando tanto el nombre de su disco (LUX) como la fecha de lanzamiento, el próximo 7 de noviembre. En la fotografía, puede verse a la cantante vestida con un atuendo de color blanco que recuerda al de una monja. Junto a ella, aparece el nombre del disco y un peculiar símbolo que, a muchos de sus fans, les resultará familiar.

La cantante todavía no ha reaccionado a la aparición de ese panel luminoso en la ciudad estadounidense. Sin embargo, a esa misma hora ha subido una historia a su cuenta de Instagram recordando que a las 20.45 horas dará el mencionado directo en TikTok. Para ello, ha compartido una fotografía en la que pueden verse diferentes utensilios de maquillaje, un móvil y una cámara, entre otros objetos.

Rosalía anuncia en Nueva York
Rosalía anuncia en Nueva York el nombre y la fecha de lanzamiento de su nuevo disco. (X)

Las ‘miguitas de pan’ que han conducido hasta ‘LUX’

Si el anuncio de LUX no ha sido una sorpresa para los fans de Rosalía ha sido por las múltiples pistas que la cantante había ido dejando a lo largo de los últimos meses. Las fotografías partituras que compartía en redes, los accesorios con forma de clave de sol y el simbólico emblema parecido al de la paz visto en la plaza de Callao de Madrid, junto a una foto de la cantante, no eran simples elementos estéticos, sino indicios cuidadosamente seleccionados que anticipaban su regreso musical después de más de tres años tras el lanzamiento de MOTOMAMI.

El interés de la cantante por Berlín y el icónico club Berghain, reflejado en anotaciones de las partituras subidas hace menos de una semana, también había alimentado la especulación sobre el sonido y la dirección de su próximo trabajo. La revista Forbes, además, también adelantó, al incluir a la artista en su lista de mujeres más influyentes de España, que el disco contaría con colaboraciones con artistas como Sean Paul o Caroline Polachek. Por otro lado, la artista ha compartido este fin de semana un vídeo en el que se la podía ver escuchando música con coros similares a la música asociada con lo angelical, en un nuevo indicio de cómo podría sonar su nuevo trabajo.

Rosalía regresa con una colaboración ‘made in Spain’: así es ‘Omega’, su nueva canción junto a Ralphie Choo

LUX también era el nombre que todos los fans esperaban, ya que Rosalía registró en la propiedad intelectual este término en latín, una señal inequívoca de que iba a usar esta palabra con algún fin comercial, tal y como ya hizo en sus anteriores álbumes. Una señal más que se ha revelado como parte de una campaña para ir alimentando la expectación, y la ilusión, por el que es desde ya uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

