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El director que arrasa en Cannes se posiciona a favor de la IA: “Para mí es como un pincel, y me encanta la creatividad”

El cineasta danés Nicolas Winding Refn acaba de presentar ‘Her private hell’ y asegura haber probado la inteligencia artificial en algo que se verá muy pronto

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Nicolas Winding Refn junto a Ryan Gosling en el rodaje de 'Solo Dios perdona'
Nicolas Winding Refn junto a Ryan Gosling en el rodaje de 'Solo Dios perdona'

El cineasta danés Nicolas Winding Refn se convirtió en protagonista de la conversación sobre creatividad y tecnología en el Festival de Cannes, al manifestar su postura sobre la inteligencia artificial en la industria cinematográfica. Durante la conferencia de prensa de su último largometraje, Her Private Hell, Refn sorprendió al enfatizar que ve la IA no como una amenaza, sino como una herramienta creativa cuya utilidad dependerá del uso que los artistas le den. Consultado por periodistas acerca de la expansión de la inteligencia artificial en el cine, Refn fue directo: “Para mí, es como un pincel”. El director explicó que ya ha experimentado con esta tecnología en un proyecto futuro y se mostró abierto a explorar sus posibilidades. “Obviamente, nadie conoce todas las implicaciones de lo que esto va a hacer y de lo que va a pasar, pero desde la perspectiva de la creatividad es una invención nueva. Y luego es lo que vas a hacer con ella”, afirmó.

El debate sobre la inteligencia artificial ha marcado la agenda de la edición de Cannes de este año. Mientras parte de la industria expresa reservas y advierte sobre riesgos éticos, Refn optó por subrayar el potencial creativo, alejándose de discursos alarmistas. “Me encanta la creatividad”, sintetizó el director, quien anticipó que el público podrá ver próximamente los resultados de sus experimentos con IA en futuros proyectos. La posición del director danés llega en un contexto global donde la inteligencia artificial genera entusiasmo y preocupación a partes iguales. Desde guiones generados por algoritmos hasta herramientas de edición automatizadas, la IA irrumpe en todas las etapas del proceso fílmico. Para Refn, el verdadero desafío consiste en la capacidad de los creadores para moldear este recurso y transformar la tecnología en arte.

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El cineasta remarcó que la inteligencia artificial debe entenderse como un nuevo instrumento, comparable a la aparición de la cámara portátil o la edición digital. “Nadie sabe realmente todas las implicaciones de esto”, repitió, insistiendo en que el futuro de la IA en el cine dependerá de la imaginación y el criterio de quienes la empleen. En su visión, la máquina puede ser aliada, siempre que esté al servicio de una visión artística clara.

Nicolas Winding Refn en el rodaje de 'Drive'
Nicolas Winding Refn en el rodaje de 'Drive'

Un regreso marcado por la experiencia personal

La voz de Nicolas Winding Refn en Cannes no solo captó la atención por su perspectiva sobre la IA, sino también por la revelación de un episodio personal que marcó su vida y su carrera. Durante la presentación de Her Private Hell, el director compartió que, tres años atrás, estuvo clínicamente muerto veinticinco minutos debido a un “corazón con fugas”, condición detectada de manera fortuita y que requirió una operación urgente.

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Refn confesó que, antes de este episodio, se sentía agotado creativamente y había decidido abandonar el cine. “Había llegado al final de mi carrera porque ya no tenía nada dentro de mí”, relató. Sin embargo, vivir una experiencia límite modificó su perspectiva. “Me di cuenta de que había recibido un regalo, podía empezar de nuevo. ¿Cuánta gente recibe una segunda oportunidad? Y yo la recibí”, expresó entre lágrimas. El realizador relató con humor cómo los médicos lograron salvarlo: “Gracias a Dios el cirujano era Tom Cruise y pudo arreglarme con sus manos, luego me devolvió a la vida con electricidad”. El tono distendido contrastó con la emoción visible de Refn, quien admitió que este suceso lo motivó a regresar al cine con renovada pasión.

Tráiler de 'Her Private Hell', la nueva película de Nicolas Winding Refn ('Drive') que se estrena mundialmente en el Festival de Cannes y se podrá ver pronto en España.

El retorno de Nicolas Winding Refn a la dirección se materializó con el estreno de Her Private Hell, una producción que mezcla horror y drama psicológico. La película, protagonizada por Sophie Thatcher y un elenco internacional, narra la historia de una actriz que enfrenta conflictos familiares cuando su mejor amiga se casa con su padre, mientras una misteriosa figura y la desaparición de una joven militar añaden tensión y misterio al relato. El filme fue recibido con una ovación de siete minutos en su premiere en Cannes, consolidando el impacto del regreso del director y el interés generado por su nueva obra. Her Private Hell marca el fin de una década de ausencia de Refn en el largometraje y lo posiciona nuevamente en el foco de la industria.

El testimonio de Nicolas Winding Refn en Cannes aportó una voz singular a uno de los debates más presentes en el festival. Mientras la inteligencia artificial redefine los límites de la creación audiovisual, el director danés reivindicó el papel del artista como mediador y responsable último de la herramienta. Según su visión, la clave no reside en la tecnología en sí misma, sino en el uso que cada creador decida darle. Con su regreso a la pantalla grande y una postura clara frente a la inteligencia artificial, Refn reafirmó su lugar como referente de la innovación en el cine contemporáneo.

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