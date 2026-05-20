España Deportes

Enrique Riquelme da por hecho su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede”

El empresario alicantino cuenta hasta el sábado como fecha límite para dar a conocer su decisión sobre si se presenta a las elecciones o no

Guardar
Google icon
El presidente del grupo Cox, Enrique Riquelme (Europa Press)
El presidente del grupo Cox, Enrique Riquelme (Europa Press)

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid fueron anunciadas el pasado 12 de mayo, en una rueda de prensa de Florentino Pérez. Dos días más tarde, la junta directiva las convocaba de forma oficial, dando por inaugurado el periodo de presentación de las candidaturas. Enrique Riquelme, el presidente del grupo Cox, es de las pocas figuras que han surgido como posible candidato. Todavía no se ha presentado. Es cuestión de días que comunique su decisión según aseguró. El aval lo tiene. Ahora ha confesado un motivo más para dar el paso y presentarse a los comicios para luchar de tú a tú con Florentino por el trono blanco.

En un acto en el Foro Internacional Expansión que se ha celebrado en Alcalá de Henares, Riquelme ha hablado sobre su posible candidatura a la presidencia del club blanco. "Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede“, ha dejado caer el empresario, quien ha hablado también de ”exponer algo que tenga sentido y que sea ilusionante". A pesar de que todavía no ha dado el paso, los estatutos del Real Madrid son claros y marcan los tiempos. Según recoge el documento sobre los procesos electorales, su intención sobre si presentarse o no debe comunicarse al club este jueves.

PUBLICIDAD

El empresario también ha expresado: "Respeto totalmente al Madrid, a la institución y a Florentino Pérez. Todos hemos disfrutado, pero creo que debe haber cambio de ciclo y un plan para los próximos años“. Riquelme ha explicado que su idea era presentarse más adelante, pero el adelanto electoral ha llevado al empresario a reducir tiempos y gestionar su candidatura a contrarreloj. A pesar de la premura, Riquelme no renuncia a presentarse y tratar de arrebatarle el trono a Florentino.

El presidente del grupo Cox, Enrique Riquelme (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El presidente del grupo Cox, Enrique Riquelme (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Riquelme, en busca del apoyo madridista y de los socios del club

"Sabemos las reglas del juego, no podemos quejarnos, pero también es bueno saber que pueden ser las últimas elecciones porque viene una privatización, y no estamos de acuerdo. Queremos que el Madrid siga siendo de sus socios“, detalla el posible candidato. En este sentido, ha añadido: ”Estamos trabajando, tenemos el apoyo de muchos madridistas y socios que nos exponen los problemas del Madrid, y veremos si podemos proponer algo a pesar del poco tiempo y lo complejo que es. Veremos si podemos proponer algo ilusionante, y si no se gana, que cojan una de nuestras ideas para mejorar la calidad del club y del socio“.

PUBLICIDAD

Quedan días para que el tiempo límite para presentar candidaturas llegue a su fin. Exactamente es el sábado el último día para presentarse. En caso de haber más de un candidato, el club anunciaría la fecha en la que la votación en las urnas se llevaría a cabo. Si solo Florentino concurre a los comicios, este mismo domingo revalidaría el título. Respecto a estos tiempos, Riquelme ha afirmado: "Tenemos hasta el sábado para preparar el mejor proyecto, y, si vamos, será bajo una decisión ilusionante. Si conseguimos cerrar algo ilusionante, a mí me encantaría dar el paso“.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Este jueves se conocerá su intención, aunque será el sábado cuando se conozca si finalmente Florentino tiene rival en las urnas o no. De momento, Riquelme ha comenzado a moverse no solo en el plano político, en busca de aval y del apoyo de los socios, sino también en el ámbito deportivo, ya que habría entablado conversaciones con Jürgen Klopp.

Temas Relacionados

Florentino PérezReal MadridFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

En el Mundial de 2010, la selección española se proclamó campeona por primera vez en la historia. Ahora busca repetir esa gesta y las similitudes con el torneo de hace 16 años invitan al optimismo

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

El estadio también aparece como “Knockout de Tchouaméni”, haciendo referencia al altercado del francés con Valverde

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

El presidente tratará de revalidar el cargo con la misma junta directiva que hay actualmente en el club blanco

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Enzo Maresca es el elegido para sustituir al entrenador español

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

El murciano ya anunció que no estaría por lesión en el Mutua Madrid Open, Roma y Roland

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

ECONOMÍA

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”