Enrique Riquelme da por hecho su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede”

El presidente del grupo Cox, Enrique Riquelme (Europa Press)

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid fueron anunciadas el pasado 12 de mayo, en una rueda de prensa de Florentino Pérez. Dos días más tarde, la junta directiva las convocaba de forma oficial, dando por inaugurado el periodo de presentación de las candidaturas. Enrique Riquelme, el presidente del grupo Cox, es de las pocas figuras que han surgido como posible candidato. Todavía no se ha presentado. Es cuestión de días que comunique su decisión según aseguró. El aval lo tiene. Ahora ha confesado un motivo más para dar el paso y presentarse a los comicios para luchar de tú a tú con Florentino por el trono blanco.

En un acto en el Foro Internacional Expansión que se ha celebrado en Alcalá de Henares, Riquelme ha hablado sobre su posible candidatura a la presidencia del club blanco. "Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede“, ha dejado caer el empresario, quien ha hablado también de ”exponer algo que tenga sentido y que sea ilusionante". A pesar de que todavía no ha dado el paso, los estatutos del Real Madrid son claros y marcan los tiempos. Según recoge el documento sobre los procesos electorales, su intención sobre si presentarse o no debe comunicarse al club este jueves.

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El empresario también ha expresado: "Respeto totalmente al Madrid, a la institución y a Florentino Pérez. Todos hemos disfrutado, pero creo que debe haber cambio de ciclo y un plan para los próximos años“. Riquelme ha explicado que su idea era presentarse más adelante, pero el adelanto electoral ha llevado al empresario a reducir tiempos y gestionar su candidatura a contrarreloj. A pesar de la premura, Riquelme no renuncia a presentarse y tratar de arrebatarle el trono a Florentino.

El presidente del grupo Cox, Enrique Riquelme (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Riquelme, en busca del apoyo madridista y de los socios del club

"Sabemos las reglas del juego, no podemos quejarnos, pero también es bueno saber que pueden ser las últimas elecciones porque viene una privatización, y no estamos de acuerdo. Queremos que el Madrid siga siendo de sus socios“, detalla el posible candidato. En este sentido, ha añadido: ”Estamos trabajando, tenemos el apoyo de muchos madridistas y socios que nos exponen los problemas del Madrid, y veremos si podemos proponer algo a pesar del poco tiempo y lo complejo que es. Veremos si podemos proponer algo ilusionante, y si no se gana, que cojan una de nuestras ideas para mejorar la calidad del club y del socio“.

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Quedan días para que el tiempo límite para presentar candidaturas llegue a su fin. Exactamente es el sábado el último día para presentarse. En caso de haber más de un candidato, el club anunciaría la fecha en la que la votación en las urnas se llevaría a cabo. Si solo Florentino concurre a los comicios, este mismo domingo revalidaría el título. Respecto a estos tiempos, Riquelme ha afirmado: "Tenemos hasta el sábado para preparar el mejor proyecto, y, si vamos, será bajo una decisión ilusionante. Si conseguimos cerrar algo ilusionante, a mí me encantaría dar el paso“.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Este jueves se conocerá su intención, aunque será el sábado cuando se conozca si finalmente Florentino tiene rival en las urnas o no. De momento, Riquelme ha comenzado a moverse no solo en el plano político, en busca de aval y del apoyo de los socios, sino también en el ámbito deportivo, ya que habría entablado conversaciones con Jürgen Klopp.

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