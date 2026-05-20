Pedro Almodóvar presenta en el Festival de Cannes ‘Amarga Navidad’: “Cuando solo lo pueda ver en casa por televisión, echaré de menos esta sensación”

Pedro Almodovar acompañado de algunos de los miembros de la película 'Amarga Navidad: Aitana Sánchez-Gijón, Leonardo Sbaraglia, Bárbara Lennie y Patrick Criado. REUTERS/Marko Djurica

Y por fin, llegó Pedro Almodóvar a Cannes con su más reciente película, Amarga Navidad, que ha supuesto el reencuentro del cineasta manchego siete años después de su última participación con un largometraje en el festival francés.

El estreno, celebrado en el Grand Théâtre Lumière, ha contado con la presencia de figuras internacionales y un ambiente que ha destacado la posición de Almodóvar como uno de los cineastas más admirados del mundo del cine.

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El público reunido en la sala rindió homenaje al director con un aplauso prolongado tras la proyección de Amarga Navidad, cuya duración según los medios españoles fue de 10 minutos y según los internacionales, de 6 minutos y medio, un tiempo más breve atribuido a la interferencia generada por el uso de teléfonos móviles que dificultó el conteo tradicional.

Almodóvar y Cannes

La relación entre Pedro Almodóvar y Cannes ha atravesado distintas fases antes de lo que se vive hoy como un reencuentro público. El director debutó en la Croisette en 1999 con Todo sobre mi madre, tras una etapa en la que varias de sus películas fueron rechazadas por el certamen francés, aunque Almodóvar había alcanzado previamente reconocimientos internacionales como la nominación al Óscar por Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1989 y el César a la mejor película internacional con Tacones lejanos en 1993.

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Leonardo Sbaraglia y Quim Gutiérrez en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar

Desde entonces, Almodóvar ha participado en siete ocasiones en la sección oficial de Cannes, obteniendo galardones de mejor dirección (Todo sobre mi madre) y guion (Volver), además de contar con intérpretes recurrentemente premiados. Pese a esto, la Palma de Oro le ha sido esquiva, algo que no ocurrió con el León de Oro del Festival de Venecia que sí consiguió con La habitación de al lado.

El retorno del director manchego llega después de que optara por estrenar en Venecia sus dos filmes anteriores, una decisión que marcó un periodo de distanciamiento con Cannes. El ambiente del estreno ha supuesto una señal de reencuentro marcado por el reconocimiento mutuo entre el cineasta y el festival, y fue interpretado como un símbolo de reconciliación formal y pública.

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La emoción de Almodóvar y los aplausos

Almodóvar, micrófono en mano y visiblemente emocionado, expresó al público de Cannes: “Sé que cuando ya solo lo pueda ver en la televisión en casa, echaré de menos esta sensación. No existe un calor como el del público de esta sala”.

Bárbara Lennie en 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar

El último trabajo de Almodóvar explora el itinerario de artistas extraviados en busca de sí mismos. Los medios han considerado la película como una suerte de autorretrato creativo relacionado con el cierre de una carrera reconocida. El crítico David Rooney, en The Hollywood Reporter, ha calificado Amarga Navidad como “bellamente interpretada por un reparto de habituales y recién llegados; impregnada de estilo visual y de un melodrama intenso, envuelta en la partitura de Alberto Iglesias”.

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Uno de los momentos destacados fue la secuencia en la que la cantante mexicana Chavela Vargas (interpretada en este caso por Amaia Romero) interpreta la tradicional La Llorona, provocando aplausos tanto en la ficción como en la sala real. Este instante ha sido destacado por el medio estadounidense The Hollywood Reporter como el eje emocional de la película, catalizando el homenaje entre público y cineasta.

El actor Leonardo Sbaraglia reflexiona sobre el exigente proceso de trabajar con directores como Pedro Almodóvar. En esta charla, profundiza sobre la tensión creativa, la búsqueda del personaje y la necesidad de separar la identidad propia de la del papel que interpreta.

La perspectiva ‘autorreflexiva’ y existencial del filme se alinea con la reciente etapa creativa de Almodóvar, en la que aborda los límites de la creación artística y la confrontación con la muerte, frente al espíritu vitalista de títulos previos del director.

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El sentido de comunidad se reforzó con las bromas sobre el sector cinematográfico, como la frase dirigida a un personaje guionista: “Netflix ha estado esperándote toda tu vida”, que provocó risas generalizadas en la sala.

A Pedro Almodóvar le acompañaron en la alfombra roja Aitana Sánchez-Gijón, Nieves Álvarez, Bárbara Lennie, Milena Smit, Amaia Romero y Rossy de Palma, así como Patrick Criado, Leonardo Sbaraglia y Quim Gutiérrez. Aquí podéis leer la crítica de Amarga Navidad que realizamos en el momento de su estreno en salas españolas.

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