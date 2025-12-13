La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español

Hector Alterio en una imagen distribuida por la Academia de Cine.

El actor hispano-argentino Héctor Alterio ha fallecido a los 96 años, según ha informado su familia. Con su muerte desaparece una de las figuras más sólidas del cine, la televisión y el teatro en lengua española y cuya trayectoria quedó marcada por el exilio y por una intensa relación profesional y vital con España.

Nacido en Buenos Aires en 1929, se subió a los escenarios muy temprano, con 19 años. Sin embargo, en nuestro país desarrolló gran parte de su carrera y formó definitivamente su hogar después de que fuera exiliado de Argentina en 1975, cuando tenía 45 años. Por este motivo, también consiguió la nacionalidad española.

Pero la historia de Alterio con España comenzó unos meses antes, en 1974, cuando por primera vez salió de su país natal para asistir al Festival de San Sebastián para promocionar La Tregua, cinta basada en la obra homónima de Mario Benedetti y dirigida por Sergio Renán. Alterio la protagonizó junto al actor y político argentino Luis Brandoni. La obra fue la primera nominación del cine argentino a los Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Mientras se encontraba en plena euforia por lo conseguido en España, recibió una llamada de su mujer, Ángela Bacaicoa, que cambió por completo su vida. Triple A, la organización terrorista parapolicial anticomunista de ultraderecha de Argentina, le amenazó de muerte si no abandonaba el país. No pudo volver en muchos años y para entonces, ya tenía hecha su vida en España con sus hijos, los también actores Malena, que para entonces tenía unos meses de vida; y Ernesto Alterio (Buenos Aires, 1970). “Le costó mucho trabajo asimilar, al igual que nosotros, que la cosa iba en serio. Ya no pudo volver”, dijo su compañero de reparto Luis Brandoni para el medio mexicano Excélsior.

Desde entonces, participó en un sinfín de producciones españolas. También en teatro. Su última producción encima de un escenario fue Una pequeña historia, donde el actor relataba en primera persona el camino de su vida con el tango como hilo conductor. Alterio la mantuvo en pie hasta el pasado mes de mayo en Barcelona. En la capital, hizo funciones en Madrid este mes de octubre.

En cine, destacó por colaborar con Carlos Saura en Cría cuervos (1975), junto a Ana Torrent; también en A un dios desconocido (1977), de Jaime Chávarri, papel por el que obtuvo el premio a la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián; en El crimen de Cuenca (1979), de Pilar Miró, una de las películas más controvertidas del cine español de la Transición; y en El nido (1980), de Jaime de Armiñán, nominada al Óscar a la mejor película de habla no inglesa y que le valió el premio al mejor actor de la Asociación de Cronistas de Nueva York. A esta etapa pertenecen también Don Juan en los infiernos (1991) y El detective y la muerte (1994), ambas dirigidas por Gonzalo Suárez, con quien mantuvo una estrecha y fecunda colaboración artística.

Los premios que recibió no tardaron en acumularse. Además del premio en San Sebastián en el 77, recibió el premio al Mejor Actor secundario de las Medallas del CEC por su trabajo en El hijo de la novia (2001) y el galardón al Mejor Actor en la Seminci por El último tren (2002) junto a sus compañeros de reparto. En 2008, su Argentina natal le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y en 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, como Ricardo Darín.

Décadas de éxito y un centenar de títulos

Uno de sus premios más importante fue el que recibió en 2004, cuando sus dos hijos le entregaron el Goya de Honor, cuando este ya celebraba tres décadas en España. “Quiero agradecer a la Academia que hayan tenido esta generosa actitud y a la industria de cine español por su colaboración con el cine de mi país”, reivindicó en la gala número 18 de los premios. “Estoy definitivamente a favor de la libertad de expresión”.

A lo largo de las décadas siguientes, Alterio se consolidó como una figura esencial del cine español, especialmente durante la Transición y los años posteriores. Además de los títulos ya mencionados, su presencia fue decisiva en películas como Asignatura pendiente (1977), de José Luis Garci; La guerra de papá (1977), de Antonio Mercero; Las truchas (1978), de José Luis García Sánchez; ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? (1978), de Fernando Colomo; Arriba Hazaña (1978); Memorias de Leticia Valle (1979); Asesinato en el Comité Central (1982), de Vicente Aranda; y Memorias del ángel caído (1997).

Paralelamente, su rostro se hizo habitual en la televisión española, donde dejó personajes muy reconocibles. Participó en series como Segunda enseñanza (1986), La Regenta (1995), Cuéntame cómo pasó (2002), 7 vidas (2005), Vientos de agua (2006), una de sus interpretaciones más celebradas, y El barco (2012-2013), además de su última aparición en pantalla con Su Majestad (2025), donde participó con su hijo Ernesto.