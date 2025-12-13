La última aparición en pantalla de Héctor Alterio fue en esta serie española: un emotivo reencuentro con su hijo Ernesto

España Cultura

Tráiler de 'Su Majestad'

Nadie imaginó que la participación especial de Héctor Alterio en la serie Su Majestad sería su última aparición ante las cámaras. El actor, célebre por su frase “¡La puta que vale la pena estar vivo!” y referente del cine argentino y español, ha fallecido a los 96 años, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. La noticia ha impactado tanto en Argentina como en España, donde Alterio desarrolló una prolífica carrera de más de siete décadas. En septiembre cumplió 95 años, residía en Madrid y seguía vinculado al teatro, aunque sus proyectos en cine y televisión eran cada vez más esporádicos. En 2023 se había despedido de los escenarios argentinos en el teatro Astros con la obra A Buenos Aires, evento en el que fue reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura.

Su última travesía actoral lo volvió a reunir con Ernesto Alterio, su hijo, en el set de Su Majestad, producción original de Prime Video. En el segundo episodio encarnó a un anciano que conversa con la princesa doña Pilar (interpretada por Anna Castillo), en una escena que mezcla humor, ternura y guiños sobre la relación paterno-filial. “Fue algo fugaz, pero muy divertido trabajar con él”, recordó el propio Héctor en diálogo con la agencia EFE, agradeciendo la oportunidad de compartir pantalla una vez más con su hijo: “La casualidad de estar juntos en una escena con un guion tan divertido fue un regalo inesperado”.

Ernesto Alterio reveló en entrevista con Fotogramas que la propuesta partió del director de casting, Luis San Narciso. “Fue como una perla, un detalle. A mí me hizo mucha ilusión y todas las circunstancias se alinearon para que sucediera. Todo el equipo lo apoyó y cuidó mucho que saliese bien”, contó. También la actriz Anna Castillo confesó que trabajar con Héctor le “hizo muchísima ilusión”, palabras que hoy cobran otro color tras la confirmación del fallecimiento del actor.

Ernesto Alterio en 'Su majestad'
Ernesto Alterio en 'Su majestad'

Una carrera para el recuerdo en Argentina y España

Entre los dos, padre e hijo, existía una complicidad profesional y humana forjada en años de oficio compartido. Ya habían coincidido en “Vientos de agua”, la serie de Juan José Campanella, interpretando al mismo personaje en distintas etapas. Según Vanity Fair, Ernesto describió a su padre como “puro amor por la profesión; humildad, trabajo, estudio y respeto por el público”. “Es increíble cómo sigue, yo ya me pierdo porque no para. Es una suerte tenerle como referente”, decía.

La carrera de Héctor Alterio abarcó más de 150 películas, 50 obras de teatro y 10 series, tanto en Argentina como en España. Su nombre quedó asociado a obras fundamentales como La Patagonia rebelde (Oso de Plata en Berlín), La tregua (primer film argentino candidato al Oscar), La historia oficial (Oscar a Mejor Película Extranjera), además de su recordado papel en El hijo de la novia, bajo la dirección de Campanella. Su vida también estuvo marcada por el exilio: en 1974, mientras presentaba La tregua en España, fue amenazado por la Triple A y debió radicarse allí junto a su familia.

El impacto de su voz, su mirada y sus frases atraviesa generaciones. La célebre línea de Caballos salvajes quedó como emblema de resiliencia y pasión por la vida, atributos que acompañaron a Alterio hasta el final. “Los aplausos, las risas y el silencio me dicen que no lo hago mal”, afirmaba en recientes declaraciones a EFE, tras sus últimas funciones teatrales en gira por España. Ernesto Alterio, nacido en 1970 y referente en la escena española, resumió la herencia paterna con gratitud y admiración: “Tenemos un referente maravilloso en casa, alguien que nos enseñó que aquí no hay ego, sino amor por la profesión”. Su Majestad, con esa charla entre ambos, quedará como la despedida involuntaria y simbólica de un gigante de la actuación.

