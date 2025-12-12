El cine cristiano prueba suerte con la animación bíblica: la película que ha batido récords en E.E.U.U. y que ha sido definida por la crítica como “anticuada”

Tráiler de 'El rey de reyes', película de animación sobre la vida de Jesús contada por Charles Dickens (A Contracorriente Films)

El rey de reyes ha desembarcado en las salas españolas tras haber alcanzado el mayor estreno en la historia de Estados Unidos para una película bíblica animada. La cinta, dirigida por el coreano Seong-ho Jang, cuenta en su versión original con un reparto de voces de primer nivel, entre los que figuran Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan, Roman Griffin Davis, Forest Whitaker, Ben Kingsley y Oscar Isaac, quien interpreta a Jesucristo.

La propuesta de Angel Studios, el estudio responsable de títulos como The Chosen y Sound of Freedom (todas de temática religiosa), se presenta como una ambiciosa apuesta por consolidar el cine cristiano a través de la animación infantil.

En esta ocasión, la narración recae en Charles Dickens, encarnado por Kenneth Branagh, que relata la vida de Jesús a su hijo Walter como si de un cuento antes de dormir se tratase. A través de la imaginación, el niño y su gato acompañan a Jesucristo en un recorrido que abarca desde la Natividad hasta la crucifixión, en una estructura que recuerda a la de Cuento de Navidad, con los personajes desplazándose por diferentes escenas del pasado.

El auge del cine religioso

El estreno de El Rey de Reyes ha supuesto un pequeño acontecimiento en el mercado estadounidense, donde ha recaudado 19 millones de dólares en su primer fin de semana. Esta cifra ha superado el récord anterior de El príncipe de Egipto, la última gran producción animada de temática religiosa, estrenada en 1998. Sin embargo, la distancia entre ambas películas es considerable: la cinta de DreamWorks alcanzó los 218 millones de dólares a nivel mundial y fue reconocida con dos nominaciones a los Oscar, obteniendo la estatuilla a la mejor canción original.

Una imagen de 'El Rey de Reyes' (A Contracorriente Films)

La película dirigida por Seong-ho Jang se basa en La vida de nuestro señor, un texto que Charles Dickens escribió para adoctrinar a sus hijos en la intimidad del hogar y que no se publicó hasta más de sesenta años después de su muerte. Esta elección narrativa, aporta un enfoque peculiar al relato, alejándose de la tendencia a la “popificación” de las historias religiosas que caracterizó a títulos como Jesucristo Superstar o El príncipe de Egipto.

En lugar de buscar el espectáculo de masas, El rey de reyes se inscribe en la tradición del audiovisual “faith based”, dirigido a un público ya convencido y producido con recursos limitados.

La animación de la película ha sido desarrollada en Vietnam, mientras que la posproducción se ha realizado en Australia. El director, Seong-ho Jang, debuta en el largometraje tras una trayectoria previa en publicidad y efectos digitales. El resultado, se traduce en un 3D de aspecto anticuado y unos diseños de personajes que remiten a la animación de hace tres décadas. La revista Variety describe su estilo visual como “genérico” y carente de personalidad, con personajes de grandes cabezas, piel impoluta y rasgos faciales marcados.

Recepción crítica y debate sobre el enfoque

La crítica internacional ha mostrado opiniones divididas respecto a la película. The Guardian ha destacado la peculiaridad de que Charles Dickens actúe como narrador y personaje central, acompañando a su hijo Walter y a su gato en un viaje a través de los episodios más conocidos del Nuevo Testamento.

El medio británico ha subrayado que, aunque los fondos y la iluminación presentan un acabado detallado y atractivo, la animación de los personajes resulta poco favorecedora, especialmente en el caso de Jesús, que aparece con un cuello desproporcionadamente largo y una cabeza que recuerda a un muñeco articulado. Además, los personajes secundarios, incluidos los discípulos y los fariseos, han sido caricaturizados de forma exagerada.

Jesús representado en la película de animación 'El Rey de Reyes' (A Contracorriente Films)

En cuanto al reparto de voces, The Guardian ha valorado positivamente la aportación de Oscar Isaac, que dota a Jesús de una interpretación contenida, así como la de Forest Whitaker como Pedro y Pierce Brosnan como Poncio Pilato, aunque este último ha sido diseñado con un sorprendente parecido a Charles Dance. No obstante, el medio ha concluido que el conjunto no alcanza el nivel de los grandes clásicos del cine bíblico, aunque cumple su función de manera aceptable.

Por su parte, Variety ha incidido en la naturaleza “seria y seca” de la narración, que prioriza el mensaje religioso sobre el entretenimiento o el valor artístico. El crítico Carlos Aguilar ha señalado que la película cae en el “pecado” habitual del cine ‘faith based’, anteponiendo la intención proselitista a la creatividad visual o narrativa.

Aunque se han incluido algunos momentos de animación gráfica inspirados en ilustraciones de libros para explicar episodios como la Pascua o la expulsión de Adán y Eva del paraíso, el conjunto carece de la inspiración formal que caracterizó a El príncipe de Egipto. Además, la película evita mostrar la violencia explícita de la crucifixión, difuminando las heridas y omitiendo la sangre, en un intento de adaptar el relato a un público infantil.

Variety también ha destacado la escasa presencia de humor y la dificultad para hacer que la figura de Jesús resulte cercana a los niños, en contraste con otras producciones como The Star, que optaron por un tono más desenfadado. Un momento concreto en el que Dickens reflexiona sobre el uso de la palabra de Dios para manipular a los demás queda interrumpido por la aparición de su esposa, lo que, según el medio, evidencia la falta de profundidad en el tratamiento de cuestiones complejas.

Producción, distribución y contexto en España

La llegada de El rey de reyes a España ha sido posible gracias a la distribuidora A Contracorriente, que ha apostado por satisfacer la demanda de contenido religioso tras el éxito de The Chosen.

Angel Studios, fundada originalmente como VidAngel por una familia mormona, ha evolucionado desde un servicio de filtrado de contenidos televisivos hasta convertirse en un referente de la producción audiovisual cristiana en Estados Unidos. Su estrategia se ha basado en el crowdfunding y en la creación de productos dirigidos a un público específico, como la serie The Chosen o el thriller Sound of Freedom.

'El Rey de Reyes', película para el público infantil sobre la vida de Jesús

En el contexto español, el cine ‘faith based’ ha encontrado su espacio a través de distribuidoras como European Dreams Factory y A Contracorriente Films, que han importado títulos estadounidenses y han intentado trascender el mercado de nicho.

La animación religiosa, en particular, ha experimentado un resurgimiento en los últimos años, con propuestas como Jesús, luz del mundo y la propia El rey de reyes, que buscan acercar el mensaje cristiano a las nuevas generaciones mediante formatos accesibles y adaptados a la infancia.