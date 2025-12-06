‘Zootrópolis 2′ eliminó de su versión final esta escena que homenajeaba una icónica película de terror: “Íbamos a perder a nuestra audiencia más joven”

Tráiler de 'Zootrópolis 2' en español. (Disney)

Una camiseta con la icónica imagen de Jack Nicholson en El resplandor fue la señal para los directores de Zootrópolis 2 de que uno de sus animadores era el elegido para una de las escenas más complejas de la película. Según publicó Variety, el film, que ya se exhibe en cines, integra homenajes explícitos a clásicos del cine de horror mientras Judy Hopps y Nick Wilde enfrentan un misterio que redefine los límites de la saga animada.

En esta secuela, los personajes principales, Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman), dan continuidad a sus aventuras como agentes policiales en Zootrópolis. Enfrentan a un nuevo antagonista, Gary De’Snake —una serpiente pitón enigmática con la voz de Ke Huy Quan—, que los lleva a descubrir una población de reptiles oculta en la ciudad. Esta premisa, según declararon los codirectores Jared Bush y Byron Howard para Variety, abrió la posibilidad de introducir guiños cinéfilos que raramente encuentran lugar en el cine familiar.

La influencia de Stanley Kubrick y su película de 1980, El resplandor, impregnó una de las secuencias clave del filme. “Teníamos esta idea de unos linces, claramente villanos, que vivían en una mansión grandiosa con un laberinto gigante detrás”, explicó Bush. La familia Lynxley, integrada por Milton (David Strathairn), Cattrick (Macaulay Culkin), Kitty (Brenda Song) y Pawbert (Andy Samberg), trata de mantener enterrada la verdadera historia de la ciudad. De este escenario surgió la oportunidad de crear una persecución en un laberinto cubierto de nieve claramente inspirado en “El resplandor”.

La referencia no fue solo conceptual. Para los animadores y el equipo de efectos visuales, el reto fue considerable. Según Variety y los propios directores, construir digitalmente no solo un laberinto con millones de hojas, sino hacerlo creíble bajo una gruesa capa de nieve y además destruirlo con una enorme máquina llamada Snowcat, les exigió superar las limitaciones habituales de animación. “Tuvieron que programar la destrucción dentro del diseño mismo, planear la ruta exacta del Snowcat, cada hoja y cada trozo de nieve”, detalló Bush.

El silencio de los conejos

La escena no pasó inadvertida para los responsables del filme. Los animadores que participaron en la secuencia del Snowcat recibieron en los créditos el reconocimiento de Destruction Leads. El trabajo técnico fue tan minucioso que las acciones impredecibles del personaje Pawbert cruzando el laberinto, en claro homenaje al papel de Jack Nicholson, resultaron un auténtico logro visual. El momento más personal del proceso surgió cuando Louaye Moulayess, animador de Disney y ferviente admirador de El resplandor, se presentó el día asignado para trabajar en la secuencia luciendo una camiseta de la película. “Tienen que darme este plano”, pidió Moulayess según Variety. La petición resultó tan genuina que no hubo duda: se le asignó la tarea de animar a Pawbert en el laberinto. “Desapareció por una semana y regresó con Pawbert totalmente desquiciado, el Jack Nicholson animado más impresionante que hemos visto”, recordó Bush.

Los guiños a clásicos del horror continuaron en el film. Cuando Nick Wilde es encarcelado brevemente, Bush y Howard aprovecharon para homenajear a El silencio de los corderos, recreando con la oveja Bellwether, prisionera en una celda, la aparición de Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. No obstante, los directores reconocen que debieron moderar la duración del tributo para evitar perder el hilo con el público infantil: “Recreamos palabra por palabra la primera escena entre Lecter y Clarice, pero entendimos que era excesivo, así que la recortamos”, relató Bush para Variety.

Esa adaptación constante, entre el homenaje adulto y la inocencia del público infantil, marcó la diferencia para los cineastas. Howard resumió la experiencia: “Mientras los niños entiendan que ese tipo está loco, que es el malo, y quieran que nuestros héroes lo atrapen, estamos donde queremos. Y si algún niño se pierde con las referencias, siempre habrá un Snowcat de 5,000 kilos arremetiendo por el laberinto para dejar todo claro”. Según Variety y en palabras del equipo creativo, el delicado equilibrio entre innovación visual, tributo a grandes películas y la atención a la infancia como auditorio distingue a Zootrópolis 2 en el universo de la animación familiar.