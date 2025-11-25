Dibujos animados para denunciar el suicidio machista y la violencia digital: el cortometraje que conciencia sobre la difusión de imágenes íntimas

El canal COSMO presenta su nuevo cortometraje sobre la violencia de género: 'El mismo', dirigido por Virginia Curiá

La relación entre la violencia de género y el suicidio ha cobrado visibilidad con el estreno de El mismo, el nuevo cortometraje de animación en ‘stop-motion’ producido por Cosmo y dirigido por Virginia Curiá, con la producción ejecutiva de Tomás Conde.

El canal ha presentado este trabajo coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de sensibilizar sobre una realidad que, según datos del Observatorio de Salud de la Mujer y del Ministerio de Igualdad, afecta de manera profunda a las víctimas: el 80% de las mujeres que han sufrido violencia de género ha pensado en el suicidio como única salida, y un 65% de ellas ha intentado quitarse la vida al menos una vez.

Además, los estudios más recientes indican que un 40% de las mujeres que se suicidan han sido víctimas de violencia de género, fenómeno que algunos expertos denominan suicidio machista.

Compromiso con la violencia de género

El cortometraje, que se estrena este martes 25 de noviembre a las 22.00 horas, constituye la décima producción de Cosmo dedicada a la concienciación social y supone la primera vez que el canal apuesta por la animación ‘stop-motion’ para abordar la violencia machista.

La historia, con guion de Inés Pintor y Pablo Santidrián, se centra en el reencuentro de Mar y Álex, dos antiguos compañeros de instituto que, tras una década sin verse, se enfrentan a las consecuencias de un acto cometido en la adolescencia: Álex difundió una imagen íntima de Mar sin su consentimiento, un hecho que él consideró una broma, pero que para ella supuso una agresión con secuelas emocionales duraderas. Según ha explicado Virginia Curiá a Infobae España, el guion busca mostrar que, aunque la protagonista ha atravesado un trauma severo, ha logrado superar el daño y salir adelante.

La animación como forma de abordar el trauma

La elección de la animación ‘stop-motion’ responde, según han detallado Curiá y Conde, a la necesidad de tratar temas tan delicados como la violencia de género y el suicidio sin caer en el morbo. Ambos han subrayado que el material permite comunicar y generar empatía con el espectador, facilitando que la audiencia se identifique con los personajes y se centre en el mensaje, más allá de la técnica utilizada. El proceso de producción ha sido especialmente laborioso: el equipo ha dedicado tres meses al rodaje, logrando una media de siete segundos de animación por día.

El cortometraje 'El mismo' está hecho a través de la técnica de 'stop motion' por el estudio gallego Algarabía Animación

El cortometraje, de diez minutos de duración, se caracteriza por su enfoque directo y su capacidad para condensar la acción y el desarrollo de los personajes en un formato breve. Tomás Conde ha explicado que, a diferencia de los largometrajes, el corto permite presentar la historia y sus consecuencias de manera rápida y efectiva, sin perder profundidad. En esta ocasión, el equipo ha prescindido de la ‘rotoscopia’, optando por que los animadores doten de expresividad a los personajes a partir de grabaciones previas de los diálogos.

La representación de la violencia digital y sus consecuencias ocupa un lugar central en la trama. Según datos del Ministerio de Igualdad más del 73% de las mujeres que utilizan internet ha sufrido algún tipo de violencia digital, incluyendo el acoso en redes sociales y la difusión no consentida de imágenes íntimas. El cortometraje refleja cómo este tipo de agresiones puede desencadenar situaciones de sufrimiento extremo, llegando a plantear el suicidio como única salida para la víctima.

Concienciación y debate en el ámbito educativo

Uno de los objetivos principales de El mismo es abrir un espacio de diálogo entre adolescentes y jóvenes sobre la responsabilidad de proteger la propia imagen y el daño que puede causar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Virginia Curiá nos cuenta que las muertes por suicidio no se incluyen en las estadísticas oficiales de violencia de género, lo que contribuye a invisibilizar el problema. Por ello, el cortometraje se distribuirá en institutos de Galicia acompañado de una unidad didáctica para el profesorado, en el marco del proyecto ’365 días de respeto e igualdade’ de la Junta de Galicia, con el fin de fomentar la reflexión y la empatía entre el alumnado.

Trailer de 'No estás loca', el documental de María Bestar sobre la violencia vicaria. (Betacosta Productions)

El equipo creativo ha insistido en la importancia de que tanto jóvenes como padres y madres vean el corto y participen en la conversación sobre la protección de la intimidad y la prevención de la violencia digital. “Está bien que los padres y las madres vean el corto porque todos podemos tener estos problemas; tenemos que saber cómo comunicarnos con nuestros hijos y cómo trasladarles la información. Son cosas de las que hay que hablar”, han afirmado Virginia Curiá y Tomás Conde.

La intención de Cosmo es que estas producciones no se limiten a un simple estreno, sino que sirvan para educar y abrir mentes sobre las múltiples formas, muchas veces invisibles, que adopta la violencia contra las mujeres.

Con El mismo, el canal refuerza su compromiso de sensibilizar a la sociedad y contribuir a la prevención de la violencia de género, tal y como han subrayado los responsables del proyecto en los medios.