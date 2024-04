La serie sobre Jesucristo que arrasa en todo el mundo y acaba de llegar a España... con polémica

Un momento de 'The Chosen'. (Lionsgate)

En estos tiempos de polarización política y social global, algunas productoras y distribuidoras de cine y televisión han encontrado un filón en un nicho concreto: el público conservador y religioso, dispuesto a poner su propio dinero para financiar obras afines a sus ideas y en oposición al contenido que le llega de un Hollywood que considera demasiado woke.

El caso más reciente es la serie independiente The Chosen, que se ha financiado sin el apoyo de grandes cadenas, productoras o plataformas, sino con dinero de sus seguidores: es ya uno de los proyectos de crowdfunding más exitosos de la historia, acumulando casi 100 millones de dólares para sus tres primeras temporadas.

El proyecto ha sido creado y dirigido por Dallas Jenkins, quien, a partir de un cortometraje que realizó para captar la atención y que proyectó en Harvest Bible Chapel, una gigantesca iglesia evangélica de Chicago, llamó la atención de Angel Studios, una empresa que promueve contenido basado en la religión y que tiene una app, VidAngel, para eliminar contenido “ofensivo” de las plataformas de streaming, como escenas de sexo y palabrotas. Jenkins y Angel Studios lanzaron entonces una campaña de crowdfunding que tuvo un éxito inusitado entre los cristianos evangélicos de Estados Unidos. Para la producción de su primera temporada, captó 11 millones de dólares.

La serie se convirtió entonces en un paradójico fenómeno masivo de nicho: millones de personas vieron esa primera temporada, pero pocos oyeron hablar de ella fuera de ese círculo al que iba dirigida. The Chosen se emitió de manera gratuita en su propia página web, donde, según sus creadores, la vieron más de 200 millones de personas, unos datos imposibles de verificar. Suficientes, sin embargo, para llamar la atención de los grandes jugadores de la industria: Netflix y Amazon Prime Video la terminaron incluyendo en sus plataformas, igual que, en España, Movistar Plus+ e incluso TVE, en abierto. The Chosen prepara ahora el estreno de su cuarta temporada, de las siete previstas.

La serie, que sigue la vida de Jesús y sus discípulos, ha tenido las inevitables polémicas de cualquier producción audiovisual con esta temática, pues su visión “humanizada” del personaje ha molestado a algunos católicos. “¿Jesús haciendo un chiste sarcástico a expensas de Simón Pedro y después poniendo los ojos en blanco, momentos antes de hacer un milagro en favor de la suegra de Simón? No. ¿Aquel que era la misma Palabra de Dios, bloqueado y nervioso al escribir el Sermón de la Montaña y necesitado de que Mateo le ayudase y le aconsejase sobre cómo redactarlo? No. ¿Jesús, sentado solo y haciendo ruidos como de flatulencias para atraer a niños que se escondían tras un arbusto? No”, escribió la escritora católica Leila Miller. Dallas Jenkins respondió en Twitter: “Esperad a que lo muestre esforzándose por hacer pis en medio de la noche”.

Pese las molestias de los más papistas que el Papa, al propio Papa Francisco parece haberle gustado, pues la ha recomendado y se ha reunido con los autores de la serie. “Conocer al Papa siempre ha sido un sueño de mi niñez”, dijo el protagonista, Jonathan Roumie. “Nunca esperé que sucedería de esta manera por haber interpretado a Jesús en una serie que se ha convertido en un fenómeno mundial. Hoy ha sido uno de los momentos espirituales más grandes de mi vida”.

Otros fenómenos ‘cristianos’

El verano pasado, este fenómeno tuvo otro gran exponente en Sound of Freedom, una película dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, que también sufragó sus gastos de marketing y distribución, 5 millones de dólares, con dinero de sus propios seguidores.

El filme, que narra la historia de Tim Ballard -fundador de la organización contra la explotación infantil Operation Underground Railroad- se convirtió en un éxito global, con una recaudación de 242 millones de dólares... aunque muchas de las personas que compraron las entradas nunca vieron la película. El modelo se basó en un polémico sistema llamado pay it forward, por el que era posible adquirir entradas extra y por adelantado, lo que dio lugar a cines con todo vendido, pero muchas butacas vacías. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Jim Caviezel es un conocido simpatizante de la alt-right estadounidense y del movimiento ultraconservador QAnon, y muchos miembros de este movimiento convirtieron el éxito de la película en un objetivo personal, comprando multitud de entradas.

El propio director de la película se desmarcó posteriormente de QAnon y dijo que no tiene nada que ver con su película, aunque la figura real en la que basa el filme, Tim Ballard, sí es un conocido partidario de estos movimientos y de Donald Trump, que promovió una proyección gratuita e impulsó la popularidad de la obra. Ballard, paradójicamente -pues ha hecho fama combatiendo los abusos sexuales-, ha sido acusado recientemente de abuso sexual.