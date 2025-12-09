Muere Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales y leyenda del rock español

El rock español se acaba de quedar huérfano de uno de sus grandes padres. El guitarrista y cantante Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales, acaba de fallecer a los 70 años de edad, consecuencia de un cáncer que le fue detectado en septiembre y por el cual tuvo que interrumpir la gira de la banda.

