Si te gusta el personaje de Chelsea en ‘The White Lotus’, no te pierdas esta serie con Aimee Lou Wood: una comedia británica muy ‘Fleabag’

Aimée Lou Wood en la comedia 'Problemas con papá' (Movistar Plus+)

La comedia británica Daddy Issues, que aquí se ha traducido por Problemas con papá regresa a Movistar Plus+ con su segunda temporada demostrando que es una de las propuestas más singulares de la televisión reciente a través de una trama que giraba alrededor de una joven embarazada y su padre recién divorciado.

La serie, creada por Danielle Ward y emitida en BBC Three, ha contado con la interpretación de Aimee Lou Wood (la gran revelación de The White Lotus en su papel de Chelsea) y David Morrissey, quienes han dado vida a Gemma y Malcolm, respectivamente, logrando una química en pantalla que ha sido ampliamente elogiada por la crítica. Según han destacado medios como The Guardian, la producción ha sabido equilibrar el ingenio y la ternura, sin perder de vista las dificultades reales que atraviesan sus protagonistas.

En la primera temporada, Gemma, una peluquera de veinticuatro años residente en Stockport, descubre que está embarazada tras un encuentro casual en el baño de un avión. La noticia llega en un momento especialmente complicado, ya que su madre ha abandonado a la familia para iniciar una nueva vida en el extranjero, su hermana Catherine cumple condena en prisión por un intento fallido de asesinato y su círculo de amistades se ha reducido drásticamente. Ante la perspectiva de quedarse sin hogar y con escasos apoyos, Gemma decide invitar a su padre Malcolm a compartir piso, una decisión que transforma por completo la dinámica familiar.

Cuando se invierten los roles padre e hija

La convivencia entre Gemma y Malcolm se convertirá en el eje central de la serie, mostrando una inversión de roles en la que la hija asume la responsabilidad adulta, mientras que el padre, desorientado tras la separación y poco hábil en las tareas domésticas, depende de ella para salir adelante.

Esta relación, marcada por la vulnerabilidad y el esfuerzo mutuo, se desarrolla a lo largo de los nueve meses de embarazo, generando situaciones cómicas que permiten a ambos personajes evolucionar y reconstruir su vínculo. La interpretación de Aimée Lou Wood ha sido especialmente celebrada, consolidando su perfil como actriz cómica tras su paso por Sex Education, mientras que David Morrissey ha sorprendido al público con su faceta humorística, alejada de los papeles dramáticos que le han dado fama.

El entorno de Gemma y Malcolm está poblado por personajes secundarios que aportan profundidad y variedad al relato. Entre ellos destaca Cherry, una antigua compañera de colegio y madre soltera, interpretada por Taj Atwal, que reaparece en la vida de Gemma cuando esta reconoce la necesidad de contar con una red de apoyo. Derek, el casero de Malcolm, encarnado por David Fynn, se convierte en una presencia constante y a menudo incómoda, mientras que la hermana Catherine, interpretada por Sharon Rooney, protagoniza algunas de las escenas más disparatadas desde la cárcel. La serie también introduce a Rita, la jefa de Gemma, y a Xander, un farmacéutico que podría convertirse en algo más que un simple conocido.

Hablar de temas complejos con humor

La evolución de los personajes y la construcción de sus relaciones han sido señaladas como uno de los grandes aciertos de la serie. A medida que avanza la trama, tanto Gemma como Malcolm adquieren mayor profundidad y matices, alejándose de los estereotipos iniciales para ofrecer un retrato más humano y realista mezclada con humor absurdo.

David Morrissey y Aimee Lou Wood en 'Problemas con papá' (Movistar Plus+)

El enfoque de Problemas con papá sobre la maternidad, la precariedad económica y la soledad en la vida adulta ha conectado con una audiencia que reconoce en sus protagonistas los desafíos de la vida contemporánea. La serie no solo explora la dificultad de afrontar un embarazo no planificado, sino también la necesidad de reconstruir lazos familiares y encontrar apoyo en los momentos más complicados. La honestidad con la que se abordan las cargas emocionales y el trabajo invisible de los cuidados convierte a la serie en una propuesta cálida y cercana, capaz de provocar tanto la risa como la reflexión.

En esta segunda temporada, la protagonista, ya convertida en mamá, tendrá que enfrentarse a nuevos retos mientras continúa la convivencia con su progenitor. Así, la serie sigue demostrado que es posible abordar temas complejos desde la comedia, ofreciendo una visión honesta y entrañable de las relaciones familiares y los retos de la vida adulta.