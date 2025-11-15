Una joven se entera de su embarazo al dar a luz en el salón de su casa en Valencia: “Pensé lo típico, que comes algo que te sienta mal, pero ya está”

Olivia Mínguez, la joven que dio a luz en Valencia sin saber que estaba embarazada (Montaje Infobae)

Hay sorpresas y sorpresas. No es lo mismo recibir un regalo inesperado que dar a luz en el salón de casa sin saber que se estaba embarazada. Olivia Mínguez, de 25 años, se puso de parto después de empezar a sentirse “muy mal, con dolores” durante la madrugada del pasado lunes. Según relató la protagonista, “no sabía ni que estaba embarazada. Unas horas antes estaba trabajando aquí en el restaurante de al lado”.

Un parto inesperado en el salón de casa

La madrugada transcurría con normalidad cuando Mínguez empezó a sentir molestias extrañas tras terminar su turno laboral. Pensó que era un simple malestar digestivo, pero los dolores aumentaron de forma repentina. Decidió bajar al salón y avisó a su pareja y a su padre para que la llevasen a urgencias. No dio tiempo a salir de casa: “Me sentía muy mal, con dolores. Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevasen en urgencias pero no dio tiempo. Mientras les esperaba aquí abajo, nació mi hijo”, explicó la joven en declaraciones recogidas por Europa Press.

El parto fuera del hospital requirió la intervención del Centro de Coordinación de Emergencias 112, que recibió el aviso a las 6.45 de la mano del padre de Olivia. Varias patrullas de la Policía Local acudieron al domicilio, donde los agentes hallaron a Olivia con el recién nacido en brazos. Una de las policías se ocupó del bebé, y otra asistió a la madre, pinzando el cordón umbilical hasta que llegaron los sanitarios. Ambos, madre e hijo, fueron trasladados al Hospital Clínico de Valencia. El recién nacido viajó en incubadora y Mínguez recibió atención médica inmediata. “Me llevaron al hospital, allí me atendieron y me llevaron al peque”, añadió.

La pareja de Olivia, Aitor Chaves, describió la sorpresa: “Me quedé totalmente en shock porque, claro, no me esperaba nada. Fue un momento bonito, pero al principio te quedas un poquito así, paralizado, pero después la verdad que muy felices y muy contentos de que esté aquí”. La joven insistió en que no había notado ninguna señal clara de embarazo durante los meses previos, más allá de una ligera hinchazón. “Estaba de nueve meses y me notaba hinchada y tal, pero no tenía una tripa, una barriga de decir ‘estás de nueve meses’”, comentó.

Qué es un embarazo críptico o silencioso

El caso de Olivia Mínguez es un ejemplo de lo que especialistas denominan embarazo críptico o silencioso. Según el portal especializado Reproducción Asistida ORG, este fenómeno ocurre cuando una persona gestante desconoce su estado de gestación hasta etapas muy avanzadas o incluso hasta el propio parto. La falta de síntomas evidentes, la presencia de menstruaciones irregulares, el sobrepeso y algunos factores psicológicos pueden contribuir a que la gestación pase desapercibida. La embrióloga Silvia Azaña Gutiérrez sostiene que “es posible que una mujer que esté experimentando un embarazo críptico tenga ciertas pérdidas o sangrados que pueden ser confundidos con la menstruación, lo que contribuye a que el embarazo permanezca oculto”.

Este desconocimiento puede acarrear que no se realicen controles médicos habituales, lo que aumenta el riesgo de complicaciones tanto para la persona gestante como para el bebé. Tras el parto, los agentes que participaron en la intervención visitaron a Olivia y a su hijo en el hospital, donde comprobaron que ambos evolucionaban favorablemente, según confirmó el Ayuntamiento de Valencia.