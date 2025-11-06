Intento de homicidio en Girona: la víctima sigue ingresada y su pareja y presunto agresor, en libertad provisional

Intento de homicidio en Girona: la víctima sigue ingresada y su presunto agresor, en libertad provisional (David Zorrakino - Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles, 05 de noviembre, a un hombre de 52 años, vecino de Fornells de la Selva (comarca del Gironès), por presuntamente intentar matar a su pareja. Según fuentes próximas a la investigación, los hechos ocurrieron poco antes de las diez de la noche del domingo. Una llamada al 112, registrada a las 21.46 horas, alertó de la presencia de una mujer con quemaduras graves en manos y rostro, afectada también en su capacidad para respirar, según información de EFE.

El presunto autor está ya en libertad provisional

Hasta el inmueble acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La mujer, de 53 años y nacionalidad checa, fue hallada con quemaduras graves y trasladada al Hospital de la Vall d’Hebron, donde permanece ingresada aunque no se teme por su vida, según confirmaron las mismas fuentes.

El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de intento de homicidio. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Girona, el juez decretó la puesta en libertad provisional del detenido. Entre las medidas cautelares impuestas figura la prohibición de acercarse a la víctima.

El caso ha quedado en manos de la Unidad de Investigación de Girona. Los agentes continúan tomando declaración a vecinos, testigos y conocidos de la pareja con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en las horas previas e intentar aclarar los hechos. A la espera de poder escuchar el testimonio de la mujer, que aún no ha podido declarar debido a la gravedad de sus lesiones, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que fuera la propia víctima quien se rociara con líquido inflamable - tipo cetona - y prendiera fuego.

Fuentes próximas al caso señalan que la relación mantenida por la pareja presentaba numerosas peleas y episodios conflictivos. Al hombre le constan antecedentes por delitos como atentado a agentes de la autoridad, amenazas, quebrantamiento de condena y maltrato habitual en el ámbito del hogar.

En Alicante, el pasado viernes 24 de octubre, dos hombres fueron arrestados tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición. El Ministerio de Igualdad confirmó después la naturaleza machista de este crimen. La víctima, de 37 años, habría sido asesinada presuntamente a comienzos de octubre por su pareja sentimental, de 38 años. El segundo detenido, de 41 años, está acusado de actuar como cómplice al ayudar al principal sospechoso a deshacerse del cadáver. Con este último caso, el número de víctimas mortales por violencia de género en España durante 2025 asciende a 36, después de que se determinase móvil machista para el asesinato en Zaragoza de Eugenia.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10